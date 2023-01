Guarrate recupera su fiesta más genunina

Emoción y orgullo. Siete quintos han revalidado este año la fiesta del gallo, la tradición genuina y señera de Guarrate. Tras el parón impuesto por la pandemia, y la suspensión algunos años por falta de mozos, el festejo ha vuelto cuatro años después con toda la fortaleza y de la mano de siete jóvenes, cono mozos y dos mozas. Ángel Rosón (en el papel de capitán), Natalia Sánchez (teniente), Juan Pascual, Mario Nieto, Miguel Conde, Vega Sánchez y Luis Riesco.

Las relaciones volvieron a ser un fiel relato de la actualidad, la vida y hechos del día a día, también del devenir de los quintos y sus familias. No podía faltar la tan traída y llevada despoblación, por boca de Natalia Sánchez. “Que si la España vacía,/ si la España despoblada,/ frases que no dicen nada/ y nos sueltan cada día./ Para entrar en la porfía/ a veces preguntó yo/ y nadie me respondió:/ Mucha España abandonada,/ mucha España vaciada,/ ¿pero quién la vació?”. “¿Quién tomó la decisión,/ el trágico desacierto/ de convertir en desierto/ a Castilla y a León?/ ¿Quién forzó la emigración/ de tanta gente de bien?/ ¿Y quien provocó también/ que fueran a otros lugares/ dejando atrás sus hogares?/ Sigo preguntando, ¿quién?”.

O los sinsabores y alegrías de la emigración de la mano de Mario Nieto. “Por eso va mi saludo: A todos los emigrantes/ que se fueron de Guarrate/ en aquellos tiempos duros./ Ahora estoy muy seguro/ que fue por necesidad/ evitando la caridad/ de los que aquí se quedaron/ y, entre todos, alcanzaron/ la nueva prosperidad”.

Miguel Calles dedicó sus palabras a la generación de sus padres. “Generación baby boom,/ hoy quiero recordaros/ los días felices, y ratos/ de la niñez y juventud./ Con sosiego e inquietud/ nacieron en los sesenta,/ y este sermón intenta/ saludar a todos por igual,/ pero más en especial/ a los niños de los sesenta”.

El saludo de Luis Riesgo, todo un alegato por su pueblo. “Guarrate de mis amores/ Ojalá poder ser nubes/ Que en tu superficie suben./ Pintando el cielo en colores./ Ojalá ser esas flores/ Que tras la semilla crecen,/ Y sobre la tierra florecen./ Alegrándonos la vista/ Ojalá ser el vocista./ Que al bello pueblo enmudece.

Y el encendido elogio de Vega Sánchez al gallo. “Un festejo original,/ colorista y emotivo,/ potente, cachondo, vivo,/ con valor sentimental./ Seriedad y carnaval,/ sueño de niña, ilusión,/ misa, bailes, relación,/ algo que jamás se olvida/ y que siempre, de por vida,/ se lleva en el corazón./ Correr el Gallo, vibrar/ con amigos y vecinos,/ hacer tuyo ese destino/ de la herencia familiar./ Ganas, nervios, recitar,/ enlazar con el pasado,/ ver tu pueblo emocionado,/ sentir orgullo infinito/ por emular todo un rito / de nuestros antepasados”.

A lomos de los caballos y con la vestimenta militar de rigor, en la fría y soleada tarde de invierno se vivió un torbellino de emociones. Las de los quintos y quintas perpetuando una tradición que es leyenda y Guarrate, y la de sus familias, padres, abuelos, hermanos, sin poder disimular el orgullo de ver a los suyos como protagonistas.

Ante el gallo muerto, los quintos recitaron las relaciones escritas por Luis Miguel de Dios, Teo Rosón, Antonio de Dios y Carlos Hernández, que la mandó desde Chile, donde actualmente reside.