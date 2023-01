El clamor de la Zamora rural por la sanidad: “Que venga el Ejército a atendernos”

Cerca de 200 vecinos de diversos pueblos de la Carballeda se concentraron este sábado ante el consultorio médico de Sagallos para reclamar la apertura de todos los consultorios, como reivindicó la Alianza UPA-COAG, convocante de este nuevo acto. Una protesta que pasa de los números a los hechos con una clara invitación a “reclamar” y “denunciar” por la falta de atención sanitaria a una población en su mayoría vulnerable, y que venga “la UME sanitaria, el Ejército, a atendernos en los pueblos”. El delegado de UPA en la comarca, Pedro Fernández, y el alcalde de Manzanal de Arriba respaldaron la protesta, además del edil de Villardeciervos, Faustino Gallego.

José Manuel Soto responsable de COAG en la comarca reivindicó esta nueva protesta “en el momento justo y el tiempo oportuno” tras estar “hasta la coronilla con el tema sanitario”. Al cierre de consultorios añadió falta de atención “cuanto menos hacen menos quieren hacer” salvando a las “batas blancas” que cumplen perfectamente con su trabajo. Los ochos pueblos del municipio de Manzanal de Arriba y Cional –perteneciente a Villardeciervos– dependen de este pequeño consultorio, 9 pueblos del núcleo del médico de Sagallos.

Por mucha normativa que haya “no podemos entender que tengamos un médico para 9 pueblos y solo venga a dos solo un ratito”. “No estamos de acuerdo. Queremos el médico aquí. No le vamos a decir que tenga que fichar. No. No hace falta que esté las ocho horas. Con dos horas los ve a todos”.

En estos momentos las poblaciones están al mínimo, pero en dos o tres meses vendrá gente a pasar cinco o seis meses “pero cada vez vienen menos ¿Y por qué? La principal razón el médico”. Desplazarse al Centro de Salud de Mombuey, tener quien te lleve y concertar cita previa. Esa es otra. “Primero hay que subirse al gallinero para que haya cobertura. Segundo, que el artista que está allí haga lo que tiene que hacer. Y la tercera es que hay que estar esperando en el gallinero por si te llaman. Si te metes para abajo no hay cobertura”. De ahí la reclamación que supriman la cita previa cuando el número de pacientes es reducido.

Hace 40 años se logró “la asistencia sanitaria pública para todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones”, del niño al pensionista “Todos tenemos el derecho a la asistencia pública aunque denunció Soto la presión para contratar sanidad privada. Así se viven situaciones como la de un vecino de Villardeciervos que le remitieron del hospital a la privada y de la privada al consultorio.

Los vecinos de estos pueblos siempre reconocieron la labor de los médicos emplazados en Sagallos empezando por el Doctor Romero al que le dedicaron la plaza además de recordar al médico don Lucio “Quien nos iba a decir que Sagallos se quedaba sin médico”. Soto se negó a desistir y a seguir “reivindicando”. La pandemia fue “la excusa” para que ni el presidente de la Junta ni el Consejero incumplieran las promesas “que íbamos a tener los consultorios abiertos y con médicos. Iban a blindar por ley. Ha pasado un año señor Mañueco y seguimos igual o peor”.

El caso de Domingo Turiel

El testimonio de Domingo Turiel Rodríguez de Codesal, quien ha denunciado “el caso que he vivido pero ha habido muchos más”. Su madre enfermó un lunes, y aviaron el martes al Centro de Salud de Mombuey para que la visitaran por ser una gran dependiente, no llegó “solo fue la enfermera”. Fueron al consultorio a buscarlo “en principio no había llegado y ya irá”. Hasta el jueves y cuando la paciente había empeorado “llamo al centro de Mombuey y el médico –el coordinador- me dice que me cuelga el teléfono. Se lo colgué yo”. Llamó al 1-1-2, le atiende “muy bien” un médico de Valladolid que comunica que activa la ambulancia y mandan los servicios médicos de Mombuey y su contestación fue “mal vamos”. Domingo Turiel avisa a la Guardia Civil “porque estos médicos son de bolígrafo fácil”. Llega el 1-1-2, La Guardia Civil, la ambulancia y la enfermera.

Turiel continuó el relato en la plaza público “Fenomenal todos y el médico aparecer hora y media después, el señor coordinador. En lugar de dirigirse a ver a mi madre, se dirigió a mí a abroncarme, que qué forma era esa de actuar, que porqué había llamado al 1-1-2. ¿Y la forma de actuar de usted que llega hora y media después?... es que me ha deslumbrado el sol y me he perdido en un camino”.

El traslado fue directo al Hospital no sin otro cruce de palabras por la medicación que no se había puesto porque no se había prescrito. Todo en presencia de la Guardia Civil y “os animo a que denuncies siempre”. En Codesal otra mujer enfermó y tuvo que echar mano de otro vecino. Llama a Mombuey y la mandan a Sagallos, en Sagallos no hay médico, a Mombuey y tampoco estaba el médico, de ahí a Villardevciervos –tampoco estaba- y la mandan a Villanueva, y de nuevo a Villardeciervos, cuando la médica ya se marchaba.

La "puerta verde"

La Sanidad concentró la mayor parte de la protesta pero no pero hubo tiempo para reivindicar “la puerta verde” desde Sagallos que se salvó del incendio de la Sierra de la Culebra del pasado verano. Desbrozar carreteras, delimitar los cascos urbanos de los pueblos y los límites de los pueblos “que si tenemos la desgracia de que hay un fuego, en Sagallos, que antes de llegar a Manzanal se pueda cortar. O si hay en Sandín que no llegue a Robledo, o si hay en Folgoso que no llegue a Linarejos”. “Se hace fácil pero ya vemos la voluntad que hay, ninguna”.

Con el fuego “no valen protocolos” “no vale estar mirando” denunció Soto. Al delegado de Coag, de voz contundente, se le quebró “a veces nos llaman malos, la gente demostró que es solidaria, valiente y voluntaria. Estamos en Sagallos. No se me va a olvidar que gente, gente joven de Codesal, Sagallos, Manzanal, se presentaron en mi pueblo a ayudar, a luchar contra el fuego. Esas cosas no se olvidan en la vida, compañeros. Ahí demostramos que hay valores y ser solidario vale mucho”. Y otra cosa para no olvidar cuando entró el caos “los jefes de turno mandaron a la Guardia Civil a desalojar los pueblos. Todos nos cabreamos porque nos parecía que lo hacían mal. La Guardia Civil hizo lo que le mandaron, pero lo hicieron mal. Se quedaron los pueblos vacíos y no había nadie para rescatar a los pueblos”.

Soto recalcó acciones como hosteleros de Sanabria que “nos ponían todas las habitaciones al servicio de la gente que había que desalojar. Esas cosas tienen que quedar ahí grabadas”. Y lo que sigue escrito a fuego es la dimisión del director General de Medio Natural, José Ángel Arranz, que eliminó las ayudas ZIS de la Reserva”.

Preocupación también para alcaldes como Nazario Castedo, en primera línea de fuego, que reconocía ayer “ser de los alcaldes que están cavilando” para limpiar los perímetros de los pueblos. En el olvido quedan proyectos como el plan piloto de perimetración de los pueblos de hace casi dos décadas que no se ejecutaron en ninguno de los municipio, como Manzanal, Cobreros y Figueruela.