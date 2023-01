El poyo que fue memoria de Bermillo

“Salvemos los elementos originales de piedra en las viviendas de Sayago”. La petición lanzada a través de la plataforma change.org responde a la indignación que ha creado la retirada de un poyo en Bermillo de Sayago.

La imagen del tradicional banco de piedra que cumplía la función de “sala de espera” en la antigua barbería, ya es historia. “Esa piedra forma parte de mi memoria” reivindica uno de los sayagueses que se ha sumado a la campaña para “salvar” el patrimonio.

El secular asiento de granito que adornaba la fachada del actual local de la peña “Los Desertores” se ha depositado, junto a otros restos de obras, en una parcela cercana al casco urbano. “Parece ser que el poyo molestaba, no se ha tenido en cuenta que forma parte del patrimonio arquitectónico del pueblo” apunta un socio de la peña, indignado con la decisión del Ayuntamiento de retirar la piedra aprovechando unas obras en la acera. Se consideró que la estructura impedía el paso de los viandantes y la acera ha quedado expedita.

“En Sayago una de las riquezas que tenemos es la piedra –reivindican los promotores de la recogida de firmas–. Tanto en sus casas como en sus cortinas está presente; en fachadas, en ventanas y en bancos o poyos que eran punto de encuentra de vecinos para disfrutar del ‘serano’. También hacían la función de ‘sala de espera’ en algunos negocios antiguos, como barberías, tiendas .. Estás piedras forman parte del patrimonio Sayagués y están haciéndolas desaparecer, perdiendo así toda la personalidad de los pueblos y sin respetar la opinión de los dueños de esas casas” argumenta la iniciativa lanzada en las redes.

“Luchemos para que no desaparezcan más poyos, ni más elementos originales sayagueses de nuestras calles y los que ya han desaparecido, vuelvan a su sitio”. El poyo de Bermillo es “un ejemplo más del desprecio hacia nuestra arquitectura más tradicional” se ha denunciado en “Pueblos de Sayago”.

También la plataforma “Otra vez no en Sayago”, construida para luchar contra la instalación del gran parque eólico, ha levantado la voz ante el abandono de fuentes tradicionales, devoradas por las zarzas y perdidas en el paisaje. “Lo que podrían ser recursos atractivos y visitables, como parte de nuestra historia, son víctimas de la dejadez, falta de sensibilidad y respeto por el patrimonio cultural de la comarca. No se puede decir que Bermillo no tiene nada turístico, cuando lo que hay es despreciado”.

No menos indignación causó el derrumbe del molino Matarranas, de Villamor de Cadozos, un fabuloso ingenio hidráutlico que ha corrido la misma suerte que tantas construcciones vinculadas a la próspera molinería favorecida por generosos cauces de arroyos y riberas.

Las voces de vecinos y asociaciones de poco han servido. Tampoco el compromiso del Ayuntamiento de Bermillo por la recuperación del antiguo molino.

Y como Matarranas, fuentes encementadas, paredes que derrumban. La Mayuela de Bermillo ha llevado a cabo alguna iniciativa de limpieza de fuentes.

Pero la triste realidad es que se suceden los ejemplo del trabajo de generaciones de hombres y mujeres reducido a escombros. Y el poyo de Bermillo como símbolo del ocaso del patrimonio más identificativo de Sayago.