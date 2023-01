La concentración parcelaria de Cabañas de Aliste, a examen: el reto de reducir más de 5.000 minifundios

La concentración parcelaria de Cabañas de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Riofrío, será una de las prioritarias para la Junta de Castilla y León junto a las del municipio colindante de San Vicente de la Cabeza (Bercianos, Palazuelo de las Cuevas y Campogrande).

Así lo ha reconocido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas Merino, y así se lo prometió a los propios vecinos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su visita al pueblo tras el incendio forestal de la Sierra de la Culebra que arrasó parte del termino de Cabañas.

Treinta años de larga e inexplicable espera llevan los vecinos, un sueño que muchos ya no podrán disfrutar porque se han jubilado y otros ni siquiera conocerlo pues ya fallecieron.

30 años después

Día 2 de diciembre de 1992: esa fue la fecha en que el Ayuntamiento de Riofrío presentó la solicitud de la concentración parcelaria de Cabañas a la Consejería de Agricultura y Ganadería. El día 11 de marzo de 1994 se nombró la Junta de Trabajo y la Comisión Local.

Yolanda Vara Martín (ingeniera técnico agrícola) fue la encargada de redactar la memoria de la concentración parcelaria de Cabañas, finalizada allá por el mes de octubre de 2008. El presupuesto base para su ejecución material mediante contrata asciende a 949.811 euros.

De esta cantidad la mayor cuantía iría destinada a la habilitación y mejora estructural de la nueva red de caminos con 586.342 euros. Dentro de las infraestructuras básicas destaca la red de caminos con un recorrido de 37 kilómetros y 635 metros, cuyo objetivo es dar acceso directo a todas las fincas de reemplazo.

1.178 hectáreas repartidas en 5.000 parcelas

El perímetro afectado según los datos de la Dirección General del Catastro asciende a 2.608 hectáreas de terrenos públicos y privados situados dentro del entorno de la Sierra de la Culebra, equivalentes al 23,97 % del las 10.905,4 hectáreas que suman los cuatro pueblos que integran el municipio de Riofrío.

De dicha superficie quedarán excluidas 1.430 hectáreas: las 27 del casco urbano y sus aledaños, más 1.403,27 del Monte de Utilidad Pública 216. De esta manera la superficie concentrable se reducirá a 1.178 hectáreas repartidas en 5.035 parcelas (muchas de las cuales son auténticos minfundios) en manos de 353 propietarios.

El Sistema de Información Geográfica de la Política Agraria Común señala que de las 2.608 hectáreas, más de la mitad, 1.334 hectáreas (51,17%) corresponde a pasto arbustivo, a lo que se suman otros tipos de pastizales: 115 de arbolado y 89 praderas. Los terrenos forestales aglutinan 681 hectáreas (26,11%) y por último 306,41 hectáreas (11,7%) son arables.

El estudio previo reconoce un problema de "regresión demográfica"

La zona de estudio y a concentrar presenta como principales deficiencias estructurales un grave problema de regresión demográfica ocasionada por el desequilibrio territorial y el abandono progresivo de la agricultura por su bajo rendimiento, debido, entre otras cosas, a la baja calidad del terreno y el grado de parcelación.

La infraestructura rural es manifiestamente mejorable en lo que se refiere a la anchura de los viales, trazado, estado del firme y evacuación de aguas. El trazado de la actual red viaria rompe la estructura de parcelas uniformes, con el descenso de la rentabilidad en las explotaciones.

La particular situación en que se encuentra el régimen de propiedad de la zona dificulta la acometida de ciertas mejoras no exentas de importancia para el desarrollo adecuado de la actividad agraria, lo que obliga a desarrollar dicha actividad no en las condiciones más optimas, lo cual implica un creciente desinterés que repercute en la renovación generacional de la misma.

Como resultado de la excesiva parcelación y el tamaño de las parcelas, minfundios, la mecanización de las labores con la maquinaria actual, tractores y cosechadoras, se convierte en un tarea dificultosa, llegando a reducir la rentabilidad de las mismas.

¿Cuánto produce la agricultura y la ganadería en Cabañas?

El Margen Bruto Agrario de Cabañas antes de concentrar es de 121.804 euros. La mayor producción, con 30.740 euros, corresponde al ovino, seguido del trigo de secano (34.398), monte bajo (29.250), frutales (13.968), praderas (10.506), cerdas madres (7.611), pastizal (6.760) y viñas (3.913). El Margen Bruto Agrario realizada la concentración se incrementará a 172.537 euros.

Los pozos no resultarán afectados por las trazas de caminos y se mantendrán como bienes privados, si este era el caso, procurando su devolución a los actuales propietarios. Lo mismo para charcas y abrevaderos que seguirán como bienes de uso público, si ya lo eran, aumentando la superficie comunal a su alrededor en la medida de lo posible.

Patrimonio arqueológico

En cuanto a la protección del patrimonio cultural y arqueológico la Junta de Castilla y León ha cifrado en ocho los yacimientos que habrá que respetar y salvaguardar: Boca Furnia, El Calvario, El castillo, La Cueva, La Pedrica, La Perdrizona y La Pedrica II. Ninguno de los caminos actuales interfiere en dichos yacimientos arqueológicos y por lo tanto no se espera ninguna incidencia negativa.

El cultivo de especies pastrenses en parcelas privadas sin uso permitirá evitar los incendios

El consejero de Agricultura ha aseverado sobre Aliste que “una de las medidas que queremos desarrollar es la regeneración de los pastos privados mediante la siembra anual con especies pratenses: queremos buscar un poco el que haya ciertas islas de siembra de pratenses e ir sustituyendo algunos de los prados semiarbustivos que había en el momento, cuya gestión a nivel de incendios es bastante más compleja por este sistema de parcelas de pratenses que nos permitan un poco tener ciertas islas de separación en el caso de que pueda haber fuegos”.

Concentraciones de Riofrío, Sarracín y Abejera

El municipio lidera en Aliste las concentraciones parcelarias. Riofrío fue el primer pueblo del en culminar la concentración iniciada en 1988 y culminada en 2015 (27 años). En un perímetro de 2.751 hectáreas, sus 23.258 parcelas de 529 propietarios se vieron reducidas a sólo 1.664 fincas de reemplazo.

Sarracín la pidió el 26 de julio de 1996 y la finalizó con la entrega de los títulos de propiedad en 2020. Se concentraron 1.891 hectáreas, de 528 propietarios, con 14.600 parcelas que se reagruparon en 1.571 fincas de reemplazo.

Abejera la solicito el 15 de febrero de 1993 y en teoría finalizará este año, tres décadas después: 1.743 hectáreas de 339 dueños con 19.350 minifundios reconvertidos en 1.743 fincas de reemplazo.

Desde el punto de vista puramente social, la concentración parcelaria facilita el conocimiento exacto de la propiedad, generando documentos que permiten su transmisión. Además evita el intrusismo y el minifundismo, reduciendo el abandono de la propiedad que con mucha frecuencia es origen de muchos daños medioambientales irreparables.