La Alianza UPA-COAG ha convocado una manifestación en el pueblo de Sagallos para este sábado 28 de enero, a las 12 de la mañana, para exigir “que se recupere la misma atención médica que se realizaba en los consultorios de nuestros pueblos antes de la pandemia”.

Exigirán además en esta convocatoria que de forma urgente “se establezca un Plan de Prevención de Incendios Forestales por parte de la Junta, que evite las graves consecuencias sufridas en el verano pasado en la zona”.

Desde la Alianza de nuevo convocan una manifestación de protesta en demanda de unos “servicios públicos de calidad y de proximidad” y la dotación de personal sanitarios “suficiente en atención a una población envejecida y dispersa”.

José Manuel Soto reclama que de los 9 pueblos de esta área de la Carballeda solo se ha repuesto “una consulta a la semana en Codesal y Sagallos y el resto de pueblo a solicitar cita previa para Codesal y Sagallos. Si no se reponen en todos que el médico esté tres días en la consulta de Sagallos para atender a los pacientes”.

La Alianza reclama “un Plan de Prevención de incendios, mediante la planificación zonal, que establezca, entre otras medidas: cortafuegos, desbroces de determinadas zonas, de márgenes de las vías de comunicación, etc. Todo ello dotado del presupuesto suficiente”. “No se ha hecho nada de nada y ni se espera. Estamos casi en febrero y no se ha tomado ninguna medida. Ya tenía que haber máquinas trabajando”. Soto reclamaba medidas urgentes “hay que limpiar los perímetros de los pueblos y desbrozar las carreteras por si cae una chispa en los pueblos poder evitar los incendios que hemos tenido. Hay dinero para tierra quemada pero no hay dinero para conservar tierra verde”.

Soto reiteró “que nadie ha asumido responsabilidades por los incendios de este verano. Reiteramos el cese del Director General de Medio Natural, José Ángel Arranz. Mientras no cambien ese cargo no se sacará nada provechoso. Recientemente ha habido un incendio en Ávila, otra barbaridad que demuestra que no han aprendido nada”.