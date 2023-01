El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, intuye que la Comisión Europea prohibirá a partir del próximo año el uso de semillas tratadas con neonicotinoides, sustancias activas insecticidas que no se pueden utilizar al aire libre desde 2018. De hecho, algunos países, como Francia, ya han dado ese paso, y recientemente, el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que los Estados miembros no podrán autorizar su uso.

Sin embargo, para este año existe una “excepcionalidad”, una de las peticiones que se realizó al Ministerio de Agricultura y que trasladó a Bruselas. Dueñas achacó “las últimas conclusiones legales a determinadas peticiones por parte de entidades medioambientalistas, que han provocado que ya haya países que lo prohíban, y de alguna forma eso se ha traslado a Bruselas”. “Posiblemente la Comisión Europea ya no vuelva a autorizar este tipo de semillas para próximos años”, comentó. Su uso se prohibió en 2018 fuera de los invernaderos, por sus efectos tóxicos sobre las abejas. Desde entonces, Bruselas concede autorizaciones excepcionales, como es el caso de este año, dado que estas semillas se tratan a base de clotianidina y tiametoxam para determinados cultivos, incluida la remolacha azucarera.