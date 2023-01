Representantes de La Alianza UPA-COAG de Castilla y León se reunían ayer en Madrid con responsables del Ministerio de Agricultura para tratar de solucionar la paralización de la salida de los terneros con destino a cebadero, y a mercados como el de Salamanca, y que está causando graves pérdidas de dinero a los ganaderos de vacuno de la comunidad.

Desde el Ministerio informaron a la organización agraria, tal y como hizo el jueves la Dirección General de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que la normativa vigente viene recogida en el reglamento 689/2020, que entró en vigor en abril de 2021 y así está establecido en el Programa Nacional de Tuberculosis de 2022 aprobado por las 17 autonomías, aunque se estableció una moratoria hasta el 1 de enero de 2023.

En la reunión los responsables del Ministerio de Agricultura “nos reiteraron que a pesar de lo vertido irresponsablemente por parte de alguna organización profesional agraria, no existe moratoria oficial al plazo de entrada de animales en cebaderos calificados”, aseguran desde La Alianza UPA-COAG.

"Irresponsable maniobra" de otras organizaciones

“La irresponsable maniobra de esa organización con el fin apuntarse un tanto electoral, motivó una contestación interna del Ministerio a todas las comunidades autónomas dejando clara la normativa y el plan nacional que las comunidades aprobaron”, abundan desde La Alianza.

Los representantes de UPA-COAG hicieron ver a los responsables del Ministerio de Agricultura que los ganaderos de Castilla y León “no estaban bien informados”, y que la comunidad de Castilla y León no está preparada para hacer frente al saneamiento de los terneros.

Soluciones propuestas por el Ministerio

Desde el Ministerio de Agricultura se expusieron posibles soluciones para poder flexibilizar movimientos, pero que a juicio de UPA-COAG “no solucionan el problema de forma total”.

En primer lugar, los movimientos a cebaderos no calificados, no precisan saneamiento previo, por lo que todos los cebaderos no calificados y los calificados que decidan quitarse esta calificación –si no la precisan por no vender animales al barco, a la exportación o a otros cebaderos calificados–, pueden preferir eliminar tal condición y pueden recibir los terneros sin ningún problema. Esta es la situación de muchos cebaderos de Castilla-La Mancha o Extremadura, pero desde la Alianza UPA-COAG expusieron la bajada de precios de los terneros con destino a estos cebaderos, “que no es debido a otra cosa más que debido a la avaricia de los intermediarios”.

La segunda solución es sanear en destino, y por lo tanto que sea el cebadero el que sanee los terneros, para lo cual dispondrá de un plazo de 30 días (45 por causas excepcionales). Ante esto, la organización agraria indicó que de salir un positivo (caso improbable al tratarse de terneros de explotaciones T3H) perderían la calificación.

Desde el Ministerio se indicó que ese hecho no será así, siempre que el cebadero de destino tenga los terneros sin sanear separados del resto. Si algún ternero saliera positivo, se sacrificaría, pero la calificación no se le suspendería al cebadero ni tendrían que sanear el resto de terneros, a quien se le revisaría la calificación sanitaria sería a la explotación de origen, dado que esos terneros no habrían tenido contacto con el resto de los del cebadero de destino.

Esta medida se puede aplicar en movimientos dentro de Castilla y León, basta con la decisión de la propia comunidad, pero con destino hacia otras comunidades autónomas, tendrá que ser acordado entre ellas.

Exigencias de La Alianza

Desde La Alianza indicaron en la reunión que todo esto llevara tiempo independientemente de que se tome una decisión u otra, dado que se tiene que explicar y convencer a los cebaderos. Además, esto pasa porque se llegue a acuerdo con las demás comunidades autónomas. “De no ser así, se tienen que poder sanear los terneros, siendo esta última actuación la que más problemas nos puede crear, dado que la Junta de Castilla y León no se ha preparado, no dispone de personal y el saneamiento de los terneros llevara mucho tiempo, además de tener que destinar recursos al otro problema que tenemos que es la vacuna de la lengua azul”, insiste la coalicación de organizaciones agrarias.

Desde UPA-COAG creen que la medida “no aporta nada sanitariamente” y que “el ganadero de vacuno es el único perjudicado”.

Por este motivo reclaman al Gobierno central que se reconsidere la situación y que se amplíe el plazo del que se dispuso el año 2022 hasta que esta situación se normalice.