Llegó la concentración número 71 para reclamar una sanidad digna en la comarca de Sayago.

En el acto se ha apuntado la dotación las Unidades de Enfermería de Emergencias de Sacyl, una de las cuales se localiza en Fermoselle y dará servicio a toda la zona básica de salud de Sayago.

Se trata de ambulancias de soporte vital avanzado, dotadas de personal de enfermería y técnicos de emergencias sanitarias. Su función es atender las urgencias y emergencias en el lugar donde se producen, la estabilización del paciente y su traslado, si fuera necesario, al centro sanitario más adecuado (centro de salud u hospital). Cuentan con un médico consultor, situado en el llamado Centro Coordinador de Urgencias, con formación específica para este tipo de asistencia. El enfermero asistencial y el médico consultor se apoyarán para prestar una atención conjunta al paciente.

"El enfermero realizará una valoración del paciente y actuará según un procedimiento estandarizado para realizar e interpretar pruebas diagnósticas y transmitir los datos obtenidos al médico consultor del Centro Coordinador de Urgencias. Éste será el que establecerá el diagnóstico médico, prescribirá el tratamiento, las intervenciones que ha de realizar el enfermero o la decisión de traslado o alta del paciente".

La Plataforma por la Sanidad en Sayago ha dado a bienvenida a este recurso, pero a la vez se preguntan si "ante una llamada a urgencias ahora ¿quién vendrá? ¿El médico y enfermero del centro de salud, o la unidad de enfermería de emergencias de Fermoselle? Por muy bien preparado que esté un enfermero para atender urgencias, nunca podrá sustituir al médico. Esta nueva unidad de enfermería de emergencias de Fermoselle puede complementar, pero nunca sustituir a uno de los dos médicos que atienden cada tarde y noche a los sayagueses en el centro de salud de Bermillo".

La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad en Sayago ha recordado que en la comarca "actualmente contamos con 4 médicos menos en la plantilla de la zona básica de salud. En épocas de fiestas y vacaciones, notamos especialmente las carencias. Se minimizan las consultas y se concentran en el centro de salud de Bermillo".

Demandas

1. Exigimos que se cubran todas las plazas de médicos del centro de salud de Bermillo. Quedan 4 plazas de médicos libres.

2. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas.

3. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos.

Los horarios tienen que estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos. El no tener expuesto el horario da lugar a un descontrol y a una incertidumbre que no merecemos los pacientes.

4. Exigimos también que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo. Es un sistema muy complicado para las personas mayores.

Y recordamos todos los días, porque es muy importante:

La sanidad pública es un derecho de los españoles, recogido en la Constitución de 1978.

Por ser menos personas en los pueblos, no podemos tener menos derechos, no somos ciudadanos de segunda, no somos números.

La despoblación se combate manteniendo los servicios públicos en primer lugar. La falta de servicios lleva a más despoblación y al desastre humano, económico y medioambiental de las comarcas

Las autoridades no nos pueden utilizar para conseguir fondos europeos y después quitarnos todos los servicios.

El personal sanitario merece todo nuestro apoyo, reconocimiento y respeto.

Las plantillas tienen que estar dotadas de personal suficiente y adecuadamente organizadas para conseguir un servicio digno.