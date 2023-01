Santa Ana camina hacia la concentración parcelaria local de iniciativa privada

Alcañices aspira a convertirse en el primer municipio de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba en ejecutar la concentración parcelaria local en los cuatro pueblos que lo integran y que en su conjunto abarca una amplia superficie geográfica fronteriza de 55 kilómetros cuadrados.

Santa Ana, la localidad más pequeña del municipio, será la encargada de cerrar el ciclo: Alcorcillo es el único pueblo que ya disfruta de ella y los trámites van muy avanzados en los casos de Alcañices y Vivinera.

La iniciativa, a propuesta de la mayor parte de los propietarios, ha corrido a cargo del Ayuntamiento de Alcañices, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Jesús María Lorenzo Más, optándose por la variante de concentración parcelaria de iniciativa privada que permite reducir mucho los plazos tanto a nivel de trámites como de la ejecución material de las obras. Parte de esto se debe a que el Ayuntamiento de Alcañices asume los costes de la redacción el pertinente Estudio Técnico Previo.

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Alcañices ha dado el primer paso con el nombramiento (elecion) del grupo auxiliar de trabajo y Comisión Local de la Concentración Parcelaria de Santa Ana en asamblea celebrada en la Casa Consistorial de la Villa.

De dicha Comisión Local y Junta de Trabajo forman parte Rosa María Alonso Fernández como Jefa del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora; y Jesús María Lorenzo Más como alcalde de Alcañices, más los representantes de los propietarios.

La normativa de 11 de enero de 2018, por el que se aprueba el Reglamento de Concentración Parcelaria de la Comunidad de Castilla y León establece que los grupos de trabajo y comisiones locales deberán de estar creados con anterioridad a la elaboración del Estudio Técnico Previo y han de estar integrados por agricultores y propietarios de terrenos rústicos residentes en la zona, en número de tres a seis, los cuales serán elegidos entre los participantes en el proceso de concentración en asamblea única.

El próximo paso será ahora la redacción y presentación del Estudio Técnico Previo en la Junta de Castilla y León.

Precedentes

Santa Anta es una localidad rayana con el concelho de Vimioso en la región de Tras os Montes y Alto Douro (Portugal) perteneciendo al municipio de Villarino tras la Sierra desde la división territorial del día 21 de abril de 1834, entorno a 105 años de los siglos XIX y XX.

Fue la disolución de dicho ayuntamiento alistano una de las primeras que firmaba Francisco Franco tras finalizar la Guerra Civil. La disgregación tenía lugar el 16 de octubre de 1929 pasando la localidad de Santa Ana a depender de Alcañices, mientras que San Mamed pasaba al municipio de Rábano y Villarino tras la Sierra y Latedo quedaban integrados en el de Trabazos.

Santa Ana cuenta en la actualidad con un total de 23 empadronados, de los cuales los varones son amplía mayoría, 15, frente a las mujeres, sólo 8.

En 2009 y 2010 prácticamente se repartían al 50%. El pueblo vivió su época de mayor esplendor poblacional en el año 1950 cuando lograba sumar 99 vecinos. En 1960 bajaba a 91 y a partir de ahí su historia se vio marcada por el éxodo rural de los años sesenta bajando a 66 residente en 1960. En 1991 ya se situaba con solo 40 para cerrar el siglo XX con 37.

Los propietarios se muestran optimistas: “La única alternativa para quedarse a vivir en los pueblos y poder vivir de la agricultura y de la ganadería es lograr la concentración parcelaria. Con la propiedad repartida en minifundios es un dolor de cabeza, imposible trabajar con maquinaria y por tanto no es rentable”.

Alcorcillo pionero

Alcorcillo y sus vecinos fueron los pioneros en poder conseguir y disfrutar su concentración parcelaria local, con fecha de 20 de enero de 2005, para un perímetro de 739 hectáreas que, aportadas por 232 propietarios, repartidas en 4.679 parcelas diferentes, se redujeron a sólo 999 grandes fincas de reemplazo.

El proceso se extendió a 23 largo años y dos siglos diferentes. El entonces Rey Juan Carlos I y el Ministro de Agricultura José Luis García Ferrero rubricaron la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria de Alcorcillo el día 1 de octubre de 1982: “A esta zona le serán de aplicación los beneficios de auxilios económicos para la mejora de las nuevas explotaciones”.

“Para los agricultores y ganaderos disfrutar en los pueblos de la concentración parcelaria con grandes fincas es vital para poder progresar” señala Juan José Faúndez Santiago, ganadero y alcalde pedaneo de Alcorcillo.

Otras dos localidades

El 30 de octubre de 2018 el alcalde de Alcañices Jesús María Lorenzo Más, en representación de 46 propietarios, presentaba en la Junta de Castilla y León, la solicitud de la concentración parcelaria de iniciativa privada para la localidad de Vivinera, la cual cuenta ya con luz verde al Estudio de Impacto Ambiental. Su coste ascenderá. a 217.346 euros.

Vivinera verá reducidas sus actual se 2.391 parcelas, muchas de ellas auténticos minifundios, que abarcan 232 hectáreas de 141 propietarios, a sólo 412 fincas de reemplazo. Cada propietario tendrá sus terrenos de media en 2,7 parcela frente a las 17 actuales.

La realidad es que el pueblo cuenta con 972 hectáreas de superficie rústica pero de ellas 734 se quedan excluidas, entre otras las que en teoría se verían afectadas por la futura reconversión de la carretera Nacional 122 en autovía según los datos de la Dirección General del Catastro. Hay que tener en cuenta así mismo que el 16,94% del termino es forestal y suma hasta cuatro Monstes de Utilidad Pública: “Sahú”, “El Carrascal”, “El Gorjón” y “El Majadal”.

Alcañices presentó la misma fecha su solicitud de concentración parcelaria a propuesta de 70 propietarios. En este caso se esta a la espera de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. La red de caminos tendrá 43 kilómetros y 587 metros.

Afectará a un total de 2.082,99 hectáreas repartidas en 3.583 parcelas de 553 propietarios.

En si se concentrarán 1.073,28 hectáreas (3.226 parcelas) ya que se quedaran fuera, excluidas, 1.0009,7 hectáreas: 113,47 del casco urbano, 113,47 afectadas por la reconversión en Autovía de la Nacional 122.