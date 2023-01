Silencio, canto y rezo por Ribadelago

Con la entrega de una ofrenda de flores de rosas y margaritas ante el monumento a las 144 víctimas de la rotura de la presa de Vega de Tera, en el pueblo viejo, finalizan los sencillos actos de homenaje de los vecinos de Ribadelago a sus familiares.

Uno más, 64 años, para recordar y reclamar que siguen abandonados de políticos, gestores, burócratas y sociedad en general.

Cada año menos vecinos, 35, en este 64 aniversario, asistían a la misa en la iglesia parroquial de San Andrés del pueblo nuevo. El párroco Miguel Ángel Fernández Orduña recordaba estos 64 años ininterrumpidos de orar por todos ellos, y de reconfortar a los familiares que de año en año no olvidan esta obligación. Las ausencias por enfermedad, edad o fallecimiento están presentes en muchos de los asistentes que repasan mentalmente quién no ha podido venir o quien no volverá al templo.

En la homilía el párroco recordó la tristeza de dos discípulos de Jesús que “tuvieron una experiencia muy fuerte, la experiencia de que ese Jesús que había muerto, había vuelto, había resucitado”. “En este día estamos pidiendo al señor que nuestros hermanos difuntos que murieron hace 64 años tengan esa misma experiencia. Que ellos hayan resucitado y Jesús los reconozca en su reino”. El padre reconoció “si bien es cierto para sus familiares todos estos años han sido motivo de tristeza este día, pero además de día de tristeza tiene que ser un día de esperanza. De recuerdo y de oración”. Con motivo de la conmemoración del Bautismo de Jesús, recordó que algunos de los fallecidos eran padres y padrinos que adquirieron ese compromiso. Las palabras reconfortantes a la asamblea, nunca de reproche, de los párrocos que han oficiado la misa de funeral han recorren la nave desde hace más de seis décadas.

Con un nudo en la garganta, caras de resignación, el párroco pedía silencio, cantar y orar como la manera de honrar a los familiares. Un minuto de silencio, la muerte no es final y la oración a la nuestra madre “la que aprendimos de nuestros abuelos” cumplieron esos tres mandatos de honra.

Sobre el agua del Lago se depositaron, a título particular, unos claveles antes de los actos colectivos. El Jardín del recuerdo, adecentado y cuidado por un grupo de una veintena de personas, se preparó con unas flores para esta fecha, esta vez a salvo de los herbívoros domésticos, protegido por una valla de madera instalada por el Ayuntamiento, ante los desvelos y reclamaciones de los vecinos.

Y el siguiente mandato es para políticos y burócratas, una vez más ausentes de este acto, tal vez avergonzados por el abandono a este pueblo y bajo la amenaza de “¡Este año hay elecciones! ¡A ver qué pasa!” dice a modo de sentencia una vecina que lleva años reclamando los servicios, desde poder ver la televisión regional a tener cobertura de telefonía como cualquier pueblo-ciudad. “¡Dáme el teléfono que les voy a llamar directamente a ellos a la Junta y a la Diputación!” después de tres años infructuosos de pedir el mínimo de servicios públicos.

El mantenimiento del alumbrado, la limpieza de las calles, el abastecimiento, el saneamiento, la fibra óptica que se ha perdido de vista entre el pueblo nuevo y el pueblo viejo. Los últimos 14 años han sido un recuerdo de las promesas incumplidas por todas y cada una de las administraciones que acudieron a los actos del 50 aniversario.

El alcalde José Manuel Prieto Ramos, acompañado de algunos miembros de la Corporación, asistió a los actos de homenaje en la seguridad de que las mejoras “irán llegando al pueblo”.

Si algún constructor está interesado ya está licitada la obra de reconversión del antiguo Ayuntamiento para Museo de la Memoria en 303.692 euros más IVA.

Los Reyes Magos dejaron este “regalo” por vía de “urgencia” el cinco de enero con un plazo límite para presentar ofertas hasta el 25 de enero. A ver si esta vez no queda desierta y se cumple antes de los próximos Reyes, seis meses de ejecución entre julio y agosto.