Hoy no repicarán a arrebato las campanas, no tañerán a muerto por las víctimas, ni avisarán para la misa de difuntos porque no hay campanero. El pueblo va apagando su voz, va quedado en silencio. Ya han enmudecido los pesares y ya no queda lugar para los sueños. Hoy el sol tampoco brilla con el mismo fulgor que otros días y la luna no ha acudido a nuestro encuentro, velos de negro luto se ponen las estrellas para cubrirle los miedos al recuerdo.

Hoy Ribadelago no se oye, hoy llora en el silencio. Hoy es el claustro de oración por sus vecinos muertos en aquel infortunio de la noche más negra, en que el agua del Tera bramando enfurecido arrastraba sus cuerpos. Hoy a la iglesia acudirá solo un puñado de supervivientes y algunos familiares y amigos, pocos son para rezar por tanta muerte Hoy en sus calles las sombras son más, y más oscuras, hoy están más presentes y más tercas. Hoy solo se oirá la pena, hoy solo se vive en los recuerdos y se mira con cariño el lago, que guarda sus secretos. Hoy a la iglesia acudirá solo un puñado de supervivientes y algunos familiares y amigos, pocos son para rezar por tanta muerte, pero es que ya se han ido, el pueblo blanco y frío también se va quedando ya desierto. Y los que viven lejos encenderán las velas que alumbran la memoria de todos los ausentes y habrá suspiros sordos de los que no volvieron por miedo a enfrentarse con su suerte. Hoy en los rincones del pueblo viejo, volverán las imágenes tenaces, insistentes, atropelladas, guardadas en las mentes: Torbellinos que arrastran, ola negra que te persigue, la amiga que flota sin vida sobre las aguas de un pantano, el agujero negro que te engulle, visita de la madre muerta que desde el lago vuelve a verte, los ruidos infernales del Tera y de los puentes. Son las pesadillas diarias de Federico, Teresa, María, Mercedes, Érsida, las voces de la gente… y el repique de las campanas con la llamada urgente. Revivirá la madrugada parda de aquel día, en que se dieron cita el terror y la muerte, y la mirada de pánico se congeló cuando se pudo ver el averno más cruel que se hizo presente, no estaba nuestro pueblo, no estaban sus calles, y lo más doloroso: no estaba nuestra gente. La rueda del progreso y bienestar de muchas personas que acaso no saben o no recuerdan que el coste de la hulla blanca fue muy alto para aquel Ribadelago Hoy , ese puñado de supervivientes llevarán flores a la Peña Puente, el lugar donde todos vivimos juntos tanto y hoy nos sobrecoge de pena y de ternura junto a la estatua de Ricardo Flecha, es el monumento a las víctimas que evoca la fuerza y la esperanza en un futuro incierto, un monumento a la memoria de quienes dieron su vida por progreso. Una mujer y un niño a quien protege, que miran más allá de aquel camino que trazaron los túneles del sueño y al cañón por donde el Tera desbocado corrió con rabia desatada a nuestro encuentro. Pero esa mirada busca también cómo sobrevivir a tanto dolor, a tanto miedo. Hoy volveremos a oír el bramido del Tera desbocado, secuestrado y retenido que cargado de ira, transformado, embistió con furor contra estos barrios, la Ribeira, San Juan y el Raneiro, contra la vida de inocentes niños y de las madres que les contaban cuentos. Hoy volverán a visitarnos sus rostros familiares y cercanos, sus sonrisas, sus gestos, su marcha sin adiós, su querencia, sus actos. Hoy volveremos a recorrer el pueblo roto, a escuchar los murmullos y los decires viejos en los lugares de aquellas casas que no están pero las que sí vemos. Entablaremos diálogos eternos y también por un momento viviremos como realidad el sueño más profundo y más ansiado que tenemos: estar otra vez un día juntos en aquel paraíso que fue el pueblo y que murió con ellos. Hoy la luz que se origina en nuestra sierra y la energía que se produce sigue enviándose cada día a otros lugares de España y mueve la rueda del progreso y bienestar de muchas personas que acaso no saben o no recuerdan que el coste de la hulla blanca fue muy alto para aquel Ribadelago que contribuyó tanto a que fuera posible.