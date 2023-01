Solo una ausencia irrenunciable o la prescripción del médico son capaces de acallar el tañido de las campanas en Muelas del Pan.

A sus 86 años, Manuel Rapado Manzanal sube, con más voluntad que fuerza, los 33 escalones que conducen al campanario de la iglesia de Santiago Apóstol.

Cada domingo, cada fiesta, cada fallecimiento de un vecino del pueblo, diferenciando si es hombre o mujer. También cuando una emergencia, como el fuego del verano pasado, requiere la alerta del vecindario, ahí está el veterano campanero al pie del cañón.

Tan, tan, tan. Manuel Rapado transmite el lenguaje de las campanas del mismo modo que siente la música y el baile desde que era un niño. Ahora que el toque manual de campanas ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, cobra valor el legado que dejan personas como Manuel Rapado, el último campanero de Muelas del Pan, uno de los pueblos donde se mantiene esta legendaria tradición.

“La música es mi vida” sentencia mientras mueve las manos y los pies instintivamente. “Cuando andaba con las ovejas, me bajaba el tapabocas y siempre cantando y bailando. En las bodas me arrancaba por Antonio Molina”. Destreza y atrevimiento nunca le han faltado.

Huérfano desde niño, Manuel tuvo que ganarse las habichuelas desde bien joven. El campo no aseguraba el futuro. “Con eso hacía yo una enciclopedia” resume sobre las duras vivencias de un chaval que a los 5 años perdió a su madre y a los 9 a su padre, quedando al cuidado de la señora de Videmala con la que el progenitor se había casado en segundas nupcias. “Fue la que nos crió, una mujer muy buena” reconoce al recordar el periplo de su vida.

Emigración

Pero el pueblo no ofrecía futuro. Así que, tras la inolvidable y tampoco fácil experiencia de la “mili” en Melilla –“Regimiento de Artillería número 32” suelta de carrerilla- el moleño se fue al País Vasco donde la pujante fiebre de la construcción de los años 60 era una buena oportunidad para ganarse el pan. “Allí ataban los perros con longaniza, se ganaba dinero nada más que bajabas del tren y, como era albañil, trabajo nunca me faltó. Era yesista. Me acuerdo que con otros compañeros de Cáceres cogíamos obras de 45 viviendas en un mes”.

Los casi 30 años de trabajo que Manuel Rapado permaneció en Bilbao no enfriaron el recuerdo y la mirada hacia su pueblo, donde había dado rienda suelta a su pasión por la música. En Muelas del Pan y en Zamora había cultivado ese amor innato hacia el canto y el baile. Había aprendido a tocar la caja gracias a Leopoldo, un carpintero que, “no es que tocase la guitarra, es que la hacía hablar. Aquello era Paco de Lucía” relata con vivacidad y un indisimulado entusiasmo por todo que se sea un acorde. O su habilidad con la flauta y el tamboril de la mano de Alberto Jambrina, a quien adora. Después con el saxofón, la dulzaina, el clarinete. No se le resistía nada.

Manuel daba rienda suelta con una charanga, “Dionisio, Manolo y yo”, con la que recorrieron fiestas y pueblos. Cuando se quedó sin compañeros echó mano de la familia. “Tuve a mi tía tocando el bombo, a mi hermana, a mi tío Pepe. Me lo pasaba bomba” cuenta con todo el desparpajo.

“Lo mío ha sido la música, por descontado. Cantar, tocar y bailar. Se me daba tan bien que, aunque era pobre, todas las muchachas querían bailar conmigo”. Ha sido uno de los fijos de fiestas y romerías junto a la Escuela de Folclore, “pero ya no aguanto”. Los años y los achaques “no perdonan”.

"Esto se acaba conmigo"

Con tales mimbres se entiende la querencia de Manuel, también por las campanas de su pueblo. Aprendió a tocarlas de niño de la mano de experimentados campaneros, antes se podía hablar en plural. Kiko, el Patita, el tío José Pardal, el tío Ricardote, Los Troneras. “Kiko el Patita bailaba cuando tocaba las campanas, para mí ha sido un sueño aprender con ellos. Cuando oía el tan tan, subía con ellos. Me cogían las manos por detrás y yo me agarraba a las cuerdas. Estaba feliz”.

Hace 36 años que Manuel Rapado Manzanal volvió a Muelas del Pan por amor, los mismos que lleva “sin salir de la iglesia y tocando las campanas”. Y así cada domingo y fiesta de guardar. Media hora antes de la misa empieza el tan, tan, tan. Primeras, segundas y las terceras. “El campanario ya es como si fuera mío. La gente me dice, cuando tú te vayas se acabó el invento. Pues claro que me da pena que se pierda”.

En la provincia sí hay quien vele por esta tradición gracias a la Asociación de Campaneros de Zamora, a la que Manuel no pertenece, “pero sí me gustaría que vinieran alguna vez por aquí”. Al igual que él aprendió de niño, a este veterano campanero le encantaría que las jóvenes generaciones tomaran el relevo. No alberga esperanzas. “Esto se acaba conmigo”.

Patrimonio de la Humanidad

A lo largo de los siglos, el toque de campanas ha servido como medio de expresión y comunicación en España, cumpliendo funciones sociales, desde el intercambio de información hasta la coordinación, la protección y la cohesión. Los mensajes codificados que se transmiten a través de los distintos tañidos son reconocidos por las distintas comunidades y contribuyen a estructurar la vida local.

Existe una gran variedad de sonidos determinada por las técnicas (repique, volteo o medio volteo) combinadas con las habilidades de los campaneros y las características físicas y propiedades acústicas de las campanas, torres y campanarios. Los toques de campana son también una parte central de los eventos, celebraciones y espectáculos locales. La práctica se transmite de los campaneros a las generaciones más jóvenes y a través de grupos, comlo la Asociación de Campaneros Zamoranos, que, además de documentar e investigar la práctica, también tocan, transmiten, instruyen y difunden el arte del toque tradicional de las campanas.