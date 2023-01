La Alianza UPA-COAG se manifestará el próximo sábado 7 de enero en Villardeciervos, a partir de las 12.00 horas de la mañana. ¿El objetivo? Exigir unos servicios públicos de calidad y de proximidad.

"Deben permanecer las farmacias de guardia, y no solo en el corto plazo, y los cuarteles de la guardia civil no deben desaparecer de nuestros pueblos, porque son la única garantía de seguridad por la proximidad. Desde la Alianza UPA-COAG consideramos que no podemos precarizar aún más nuestra sanidad rural. Si la sangría demográfica de nuestra provincia es alarmante, aún más lo será disminuyendo la calidad de servicios públicos esenciales", argumentan.

Desde los sindicatos reclaman de nuevo la atención en consultorios médicos con reivindicaciones específicas como que se dote con una UVI móvil la zona básica de salud de Alcañices así como un soporte de vital básico para los centros de salud de Camarzana y Santibáñez de Vidriales.

COAG exige que se recupere la misma atención médica que se realizaba en los consultorios de nuestros pueblos antes de la pandemia, con dotación de personal suficiente en atención a una población envejecida y dispersa.

La manifestación del próximo sábado 7 de enero a las 12.00 horas del mediodía partirá desde el Salón de la Juventud de Villardeciervos.