Después de dos años extraños para el mundo de la cultura en general, de teatros vacios, de no escuchar aquellos sonidos que nos recorren el alma, el pasado viernes día 30 como clausura musical catalana y además coincidiendo con el 10º aniversario del Festival Milenni, Carlos Núñez acompañado del gaiteiro ourensano Jhonathan Ferreira, director de la Banda de Gaitas As Portelas de Lubián, colgaron el cartel de "Sold Out" en uno de los teatros más importantes del mundo: el Palau de la Música de Barcelona.

Más de 3000 personas durante más de dos horas de concierto bailaron, sonrieron, lloraron y disfrutaron de todo un espectáculo que se repite anualmente y en el cual desde el año 2016, el astro de la gaita Carlos Núñez, cuenta con el gaiteiro Ourensán Jhonathan Ferreira. Además de esta estrecha colaboración personal de Jhonathan, hay que destacar que Iván Rodríguez Matarraz, gaiteiro solista de As Portelas natural de Chanos (Lubián), también fue invitado a subir al escenario en este concierto. Jhonathan, siempre dispuesto a nuevas colaboraciones, retos y nuevos sonidos, quiso que 34 nuevos gaiteiros se subiesen con el al escenario para acompañar a uno de los artistas gallegos más reconocidos del planeta. Carlos Núñez alberga un premio Grammy entre otros, además de ser el gaiteiro gallego con más discos vendidos en todo el mundo, ambos, durante este año 2022 han recorrido festivales y teatros tan dispares y "lugares máxicos" englobados en una gira de verano donde han colaborado de manera excepcional en más de 30 conciertos. No acaba aquí la historia, con un 2023 recién llegado, y con muchas ganas de llevar la música a lugares inhóspitos, se espera que esta estrecha colaboración entre ambos y todos los músicos de As Portelas, lleven la música allá donde sea necesario.