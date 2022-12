El Zangarrón revive en Sanzoles

El Zangarrón de Sanzoles ha vuelto a espantar a los males. La primera mascarada de Zamora ya ha salido, y desde el día de Navidad arrastra a las calles a los vecinos de Tierra del Vino, que miman sus raíces y se atan a ellas al caer el invierno: desde los ensayos y las Vísperas hasta el fin al rito, la Fiesta del Zangarrón se adentra en la memoria popular, que no recuerda con exactitud cuando nació, pero parece segura de que pervivirá muchos años más.

Las guardias de los cencerros reciben la mañana en la que sale el Zangarrón, quien sigue los pasos, uno a uno, que marcan la singularidad de un personaje que ni es diabólico ni endemoniado, una identidad que este año ha recaído en los hombros de Aimar Sánchez Arribas, el quinto afortunado que ha defendido la careta más original de la provincia.

Y una vez vestido, el rito continúa en Sanzoles: el pasacalles recorre el pueblo hasta el momento del baile del niño –una tradición de la que mañana recogerá el testigo Venialbo– y que une a danzantes y tamborilero en una coreografía pulida tras los días de práctica y que se repite tiempo después.

Ir a dar las Pascuas a las casas de los vecinos ha sido el siguiente encargo, para el que el personaje enmascarado se desliga del grupo en busca de los preciados aguinaldos, y puerta a puerta, las propinas empiezan a caer en la bolsa comunal de los quintos, que intentarán no cruzarse con el Zangarrón para que no se las quite, quien también corre a la búsqueda de su propio botín.

La fiesta ha seguido en Sanzoles con la Santa Misa, reservada para vecinos y danzantes y a la que el Zangarrón ha tenido que esperar que acabase para ver a San Esteban, el vínculo que pervive y que rememora el posible origen de la fiesta, cuando un labrador defendió al santo, una misión que sigue viva en la personalidad del Zangarrón, atosigado por el estruendo de los cencerros en la plaza.

Y tras el baile del Niño, que se escenifica de nuevo, llega el final, cuando el Zangarrón explota las tres vejigas de cerdo que son parte de su indumentaria y que marcan el regreso de San Esteban al templo y la ida de los danzantes en la casa del párroco, donde se baila el entrecosido y se atosiga al Zangarrón hasta la hora de la comida de Mutis, tras la que el personaje echa una última ronda a la espera del año siguiente.