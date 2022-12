Con preocupación viven los vecinos de los pueblos de la Carballeda el cierre “temporal” de la entidad Unicaja Banco, la antigua Caja España, de Mombuey.

Los afectados piden una rápida apertura del establecimiento por la dependencia que hay de los pueblos de este servicio y más en estas fechas. La entidad lleva cerrada desde hace un mes y aunque se había dado fecha de apertura para el día 22, los usuarios han recibido la noticia de que no se abrirá.

El cierre deja sin servicio a numerosos vecinos, no solo de Mombuey que es el centro comercial y de servicios de la Carballeda, sino de medio centenar de localidades de la zona. El cierre perjudica a empresarios y comerciantes que no pueden hacer gestiones, ya que no hay días puntuales fijados a la semana para solventar las necesidades, desde el 24 de noviembre.

Otro problema y el de mayor coste humano, es que la mayor parte de los usuarios con cuentas desde hace años en la sucursal carballesa son personas mayores que no tienen medio de transporte para desplazarse a Puebla de Sanabria, donde está la entidad más cercanas. De sucursal a sucursal hay 30 kilómetros, como tampoco hay medio de trasporte público asequible y la única opción es usar el taxi.