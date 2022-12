Los elfos vuelven a la Sierra de la Culebra

La villa de Tábara ha puesto en marcha “Navidades con Ilusión”, una iniciativa idea de Santi Andrés Fresno, al que se han unido este año un total de 24 familias de tabareses y tabaresas. Niños, jóvenes y mayores, contribuirán altruistamente a adornarán e iluminar sus casas y fachadas para cultivar el espíritu navideño hasta el 6 de enero.

El acto inaugural fue todo un acontecimiento y contó por primera vez con una carroza creada por varios vecinos que arropada por niños y niñas, muchos de ellos caracterizados de elfos, como loas grandes protagonistas, que recibieron su premio a base de caramelos y golosinas.

Participación, masiva, animada y exitosa, a la que se sumaron muchos adolescentes y jóvenes, así como los mayores, padres e hijos, abuelos y nietos, juntos que no revueltos, esta vez sí, recuperando en esencia pura ese espíritu de la Navidad que la crisis sanitaria global originada por la pandemia hizo tambalearse durante dos años consecutivos con sus miedos y restricciones. Las casas y fachadas tabaresas magníficamente adornadas se convertirán durante estos días en un atractivo humano, social, religioso, cultural y turístico para poder disfrutar de la Navidad con paseos diurnos y diurnos entre miles de luces multicolores y al son de los villancicos.

Las propias familias participantes, –está es la gran novedad–, serán las encargadas de votar para elegir la fachada o casa ganadora entre sus vecinos y paisanos, obviamente, ello partiendo de la lógica premisa de que no se pueden votar así mismas. Se han establecido tres premios de 200, 100 y 50 euros que se entregarán en cheques regalo pues se habrán de invertir en apoyar al comercio local.

Santi Andrés Fresno, alma, corazón y vida de “Navidades con Ilusión” se emocionaba. “Tuvimos que vivir unos tiempos muy complicados con la pandemia que nos obligó, por precaución, a vivir separados a familiares, amigos y vecinos, a cambiar hábitos y olvidar temporalmente muchas tradiciones. Navidades con Ilusión nació en 2020 para aliviar esa soledad. Gracias a Dios la pesadilla ha pasado y vamos a seguir con la tradición”.

Tábara será uno de los pueblos de la provincia de Zamora con más actividades abiertas a la participación de los vecinos como emigrantes y foráneos durante las Pascuas Navideñas, mostrando y demostrando que muchas veces, la mayoría, no siempre es cosa de dinero si no de voluntad y de esto último no cabe lugar a dudas que tanto los tabareses como las tabaresas van muy sobrados.

Dentro de “Navidades con Ilusión” hay que destacar el Belén Viviente que volverá a cobrar vida en la calle Vistahermosa los días 1, 2 y 6 de enero, gracias a los propios tabareses y tabaresas, 35 participarán en ello, siempre por la tarde, entre las 18.30 y las 20.30 horas. Como complemento perfecto para las ya siempre frescas tarde de inverniza se agasajará a los visitantes con chocolate bien calentito.

Pasando por la histórica Tábara es cita obligada de visita la iglesia de Santa María (Monumento Histórico Artístico desde 1931 y Bien de Interés Cultural) que además acoge el Centro de Interpretación de los Beatos con facsímiles de los códices medievales allí ilustrados, en el Scriptorium Tabarense de San Salvador, por el maestro Magius y sus discípulos Emeterius, Sennior, Monnius y la monja Ende.

En su mismo horario de apertura al público, de martes a jueves de 11 a 14 y de 16 a 17 horas y de viernes a lunes, mismo horario por la mañana y de 16 a 20 horas por la tarde, los amantes de los nacimientos navideños podrán disfrutar del Belén montado por Carlos Fresno Gago. El templo acoge hasta el día 18 de enero la muestra fotográfica “Semillas en Cenizas Abandonadas” de Susana Cabada, patrocinada por la Fundación Caja Rural de Zamora.

Actuación de Pedraza

Los niños y niñas del colegio “Divina Providencia” de Zamora capital llevarán sus cánticos y alegría a la gente y a los pueblos afectados por los incendios de la Sierra de la Culebra y Losacio. En Tábara será el día 21, miércoles, a las 12 horas. A las 10 actuarán en Villardeciervos. No faltará tampoco el folclore: el salón noble de convenciones del “Edificio del Reloj” acogerá el día 30 de diciembre, a partir de las 20 horas, el concierto “En Clave de Folk” a cargo del folclorista Luis Antonio Pedraza.

Los tabareses y tabaresas despedirán el año 2022 con las familias y los amigos cada uno a su manera. Cumplidos los buenos deseos y las felicitaciones caseras, a la una de la madrugada, el Auditorio Municipal “Leticia Rosino” de Tábara abrirá sus puertas para que quienes así lo deseen puedan dar la bienvenida en convivencia y hermandad al Año Nuevo con la animación de la macrodiscoteca Alefran. Los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Tábara la tarde del 5 de enero y con sus carrozas recorrerán las calles repartiendo caramelos y sobre todo ilusión para disfrute de los más pequeños: con 751 vecinos hay 53 niños y niñas (15 menores de cinco años), no obstante serán muchos más con el regreso de algunos emigrantes. Luces multicolores, villancicos y zambombas hace resurgir de sus propias cenizas a los este año sufridos pueblos del entorno de la Sierra de la Culebra.