Polémica por la contratación de los toros de Carbajales: el alcalde presenta querella criminal

Roberto Fuentes Gervás, actual alcalde electo por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Carbajales de Alba, ha presentado una querella criminal en el Juzgado de Instrucción de Zamora contra Manuel Fidalgo Guillermo (ahora concejal “Por Zamora” y regidor en la legislatura anterior 2014-2019 por Ciudadanos) y contra el exsecretario interino de dicha entidad local, Roberto Carlos Estévez Afonso.

La querella se ha interpuesto por un presunto delito de usurpación de funciones del órgano de contratación (alcalde) del artículo 402 del Código Penal. En concreto al arrogarse el concejal, Manuel Fidalgo Guillermo, las atribuciones que se confieren al órgano de contratación (el alcalde) en los artículos 169 y 170 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, siendo cooperador necesario el entonces secretario de la Corporación Roberto Carlos Estévez Afonso.

El alcalde está representado por el letrado José Carlos Macías Espinosa y el procurador de tribunales Diego Avedillo Salas.

Como se asevera en la querella, el Código Penal precisa para el delito de usurpación de funciones: “El que ilegalmente ejerciera actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”.

En cuanto a las diligencias de las investigaciones a practicar se pide que se cite a los querellados y se les reciba declaración en concepto de investigados, así como que se solicite del Registro Central de Penados y Rebeldes hoja histórico-penal de los querellados, uniéndose a los autos.

Como medidas cautelares se han pedido, para poder garantizar las responsabilidades civiles derivadas del presunto delito, que se requiera a cada uno “una fianza de 3.000 euros, procediendo en otro caso al embargo de bienes suficientes”.

En la relación de hechos se expone que el pasado 14 de mayo de mayo de 2022 se emitió un informe jurídico por la actual secretaria e interventora del Ayuntamiento de Carbajales de Alba, adjuntado a la querella criminal. El informe “pone de manifiesto la cantidad ingente de irregularidades cometidas en la tramitación del expediente de contratación de la adquisición de reses para los festejos taurinos de esta localidad en el año 2019 por parte del anterior secretario, fruto de su absoluto desconocimiento de la legislación en materia de contratación pública administrativa, por razón de que accedió a la plaza en régimen de interinidad desempeñando este puesto por primera vez en la plaza del Ayuntamiento de Carbajales de Alba, concurriendo además que era licenciado en Pedagogía y por tanto su formación jurídica nula en el ámbito de la Administración Local y menos en el campo de la contratación pública”.

Según los representantes del actual alcalde, los hechos concurrieron entre junio (el día 15 fue elegido alcalde) y septiembre, siendo uno de los primeros expedientes que tuvo que gestionar su representado el de los festejos taurinos veraniegos en un breve espacio de tiempo, alrededor de dos meses. Los “Espantos” de la Virgen de Árboles: suministro de reses, permisos de la Junta de Castilla y León, asistencia sanitaria y seguros de responsabilidad civil y accidentes.

La primera sorpresa llegaba cuando el entonces secretario “le manifiesta al alcalde que no se puede realizar el procedimiento mediante invitación porque dice que es ilegal y corrupto, cuando es lo cierto que en años anteriores cuando era alcalde el concejal Manuel Fidalgo, no parecía serlo, pues se llevó a cabo por dicho procedimiento”.

Un informe firmado por el exsecretario con fecha 31 de julio de 2019 hacía constar que “de acuerdo con la disposición adicional segunda de la LCSP, y a los efectos de determinar el órgano de competencia para contratar, se calculó el porcentaje que supone el valor estimado del contrato en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, reconociéndose dicha potestad a el Pleno de la Corporación”.

Las tres invitaciones dentro del procedimiento de contratación formuladas por el alcalde Roberto Fuentes Gervás, con la firma del secretario “porque el recién elegido alcalde, ganadero de profesión, carece de conocimientos necesarios para hacerlos y corresponde su elaboración al secretario de la Corporación”, se adjunta en la documentación de la querella criminal, dieron lugar a tres propuestas. Diego Carretero Lorenzo (29.350 euros), Pedro Caminero Pérez (28.500) y José Luis Mayoral (25.500). Esta última fue la elegida.

“Caos y despropósito”

En la querella se precisa, “si consideramos admisible la propuesta presentada por la empresa a la que invitó el concejal (que no era órgano de contratación), y cumpliera los requisitos de presentación, la oferta de esta empresa, Tauro Tormes Encierros a Caballo S.L., ascendió a 19.000 euros”. Y continua: “Supone una baja del 24% sobre el PBL, presenta valores anormales o desproporcionados, es decir, baja temeraria y por lo tanto no se le podría haber adjudicado el contrato, y en su consecuencia excluida por tal motivo, por superar en 20 unidades porcentuales a la otra oferta”. Se ha adjuntado un documento: “Libro de Registro de entrada de documentos del Ayuntamiento, en el que consta la entrada de un sobre sin calificar su contenido de Tauro Tormes Encierros a Caballo SL (no se identifica que sea una oferta para el expediente de contratación), a diferencia de los sobres que presentaron las empresas que fueron invitadas por el alcalde que identificaron el expediente de contratación de reses y toros”.

Asevera el procurador que “incluso se contradice, puesto que en alguno de los documentos llega a poner que la competencia es del alcalde para después en otros señalar que era del Pleno. El despropósito y caos que provoca en el expediente es absoluto”. El presupuesto base de licitación, impuestos incluidos, “valor estimado del contrato en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente”, se fijaba entre los 25.000 y 30.000 euros, para la contratación de 4 toros, 10 vacas y 3 novillos utreros.

En lo subjetivo se hace mención a un presunto conocimiento de la antijuridicidad de su conducta y voluntad de realizarla: “El concejal (Manuel Fidalgo) que se atribuye la competencia que no le corresponde, lo hace a sabiendas y a espaldas del alcalde, a quien no comunica la formulación de tal invitación en concierto con el secretario como cooperador necesario. No hay que olvidar que dicho concejal fue el anterior alcalde y que por tanto es conocedor de que no puede atribuirse una competencia que no le corresponde”. Ello en el “marco de un delito de simple actividad, que no precisa para consumarse de resultados lesivos”. Se interesa la acumulación del procedimiento que se incoe al que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4.