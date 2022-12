Los ganaderos de Sanabria, “atosigados” por el lobo en un otoño lleno de ataques

Los ganaderos de Sanabria denuncian el incremento de los ataques a la ganadería extensiva desde que comenzó el otoño. El último caso se ha detectado en Requejo, donde en la mañana del domingo aparecía muerto un recién nacido.

El ganadero, alertado por los perros, encontró al animal muerto “con la sangre aún fresca y la vaca bramando desconsolada”. Los predadores no habían tenido tiempo de comerse al ternero, probablemente por la intervención de los perros, pero las pérdidas para el ganadero son las mismas.

Este es solamente el último de una sucesión de ataques cada vez más frecuentes. Hace dos semanas los perros encontraron los restos de otro ternero devorado, solo quedaba la piel y parte del cráneo. En octubre y noviembre se han registrado ataques en otras localidades de la zona como Sotillo, San Román, San Martín de Terroso o Porto, entre otras.

El ganadero de Requejo que acababa de perder ayer el ternero cree que los ataques se intensificaron cuando las cabañas trashumantes bajaron de la sierra, “ahora el lobo está atosigando a los pueblos que estamos en la falda de la montaña, porque el lobo se ha especializado en el ganado, solo come ganado y baja a comerlo donde esté, lo estamos alimentando nosotros”.

En octubre y noviembre se han dado casos más graves en otros pueblos como la muerte de ocho terneros de una misma ganadería en varios ataques a lo largo de una sola semana, o la muerte de 18 ovejas en un ataque a un rebaño de apenas 40 ejemplares.

"Los ganaderos de extensivo seguramente solo vemos una cuarta parte de los animales que nos mata el lobo"

Al menos, en esta ocasión el ganadero encontró el cuerpo del ternero y pudo denunciar el ataque a Medio Ambiente. En el extensivo no siempre sucede así. “Este ternero estaba cerca, a unos 700 metros de la nave, pero mis vacas pastan libres en una zona de 800 o 1.000 hectáreas, se dan ataques a varios kilómetros de aquí y no te puedes enterar. Y así nos pasa a muchos. Los ganaderos de extensivo seguramente no vemos ni una cuarta parte de todo lo que el lobo nos mata”, asegura el afectado por el último ataque.

Retrasos en el pago de las indemnizaciones

Cuando recogen el ganado, porque llegan nevadas copiosas o para hacer saneamiento, los ganaderos recuentan y pueden saber cuántos animales han perdido. Pero ya es tarde, sin cuerpo no hay indemnización.

Aun así, cuando sí hay cuerpo las indemnizaciones llegan tarde. El ganadero asegura que “el año pasado cobré los ataques del 2018, y los de 2019 no los he cobrado todavía”. En tres años estará jubilado, por lo que el dinero de este ternero seguramente lo reciba cuando ya no sea un ganadero en activo.

Este profesional tiene unas 130 vacas y novillas de raza Alistana-Sanabresa, una raza autóctona en peligro de extinción. “Y el ganadero también está en peligro de extinción, yo aguanto porque me queda poco para cobrar la pensión, pero dan ganas de dejarlo todo porque así no se puede vivir”, apostilla.

La situación es “insostenible” desde hace unos cuatro años, el lobo cada vez ataca más: “de joven tenía ovejas, y no tenía tantas bajas como ahora con los terneros”, asegura el mismo ganadero, que asevera que “la ganadería extensiva es incompatible con tanto lobo”.

Él mismo confiesa sentir “fascinación” por un animal como el lobo, “y no pido que se extermine, nadie pide eso, pero hay que tenerlo controlado y los ecologistas y políticos que nunca han pisado el campo no lo entienden”, pero “si les quitaran todos los meses 200 euros de una nómina de 1.000, lo entenderían perfectamente, y eso es lo que nos supone a nosotros el lobo”.