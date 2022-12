Arcenillas limpia su fosa séptica y pide que no se tiren más toallitas

El Ayuntamiento de Arcenillas ha realizado la limpieza de la fosa séptica a la que se derivan todas las aguas del saneamiento domiciliario en el municipio, una labor realizada por una empresa especializada, contando posteriormente con una adecuada gestión de los residuos, a través de un convenio firmado recientemente con la Diputación de Zamora, que asume parte del coste.

Ha sido durante los trabajos cuando se ha constatado que existe un grave problema de residuos debido a que se tira por los desagües sustancias no degradables, siendo especialmente problemáticas las toallitas desechables que no se degradan, y que cuando se tiran por el váter no se disuelven hasta llegar a la fosa séptica, donde todavía es una toallita intacta que no ha sido disuelta ni desintegrada. Por ello, desde el Ayuntamiento piden responsabilidad a los vecinos.