"Yo quiero que no me tengan que curar otra vez el catarro con vino, manteca y azúcar, como cuando me lo hacían beben antaño para curar el catarro... ¡que sabía a rayos!". Son las palabras de Prudencia Garrote, portavoz de la plataforma por la Sanidad en Sayago, que ha asistido este sábado en Bermillo a la concentración número 65 en defensa de una sanidad digna. "Anda que no nos daban aguardiente junto a la muela cuando nos dolía la boca", ha añadido en una lucha sin descanso.

Sayago, 63 semanas reclamando una "sanidad digna" Ella es la encargada cada mañana de renovar el contador con los días que Monumenta lleva con el consultorio cerrado desde que la pandemia agravó una situación ya de por sí vulnerable. Mañan se cumplen mil días.