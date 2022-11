“La adaptación a las siembras es ahora la mayor preocupación de la nueva PAC en Zamora”

Las organizaciones agrarias, cooperativas y el sector en general encaran la compleja tarea de conocer y hacer entender los entresijos de la nueva PAC. A un mes y medio de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2023, y en plena campaña de siembra, los agricultores y ganaderos ya deben tomar decisiones para adaptarse a la normativa. De la mano de Manuel Martín, secretario técnico de COAG Zamora, esta entrevista pretende arrojar luz sobre las líneas básicas que rigen la nueva Política Agraria Comunitaria. Es imposible llegar a fondo toda la normativa. El objetivo es poner el foco en los aspectos más importantes, principalmente los eco regímenes, un conjunto de prácticas medioambientalmente de adscripción voluntaria para los agricultores y vinculadas a una serie de ayudas que pueden ir desde los 40,96 y 165,17 euros por hectárea.

–Se hacen necesarias sesiones informativas ante una nueva PAC que ya afecta por el diseño de la campaña de siembra.

–Así es. Comenzamos las reuniones en septiembre con el objetivo de que los agricultores se vayan adaptando y cumplan los requisitos de la nueva normativa en cuanto a los cultivos y siembras previstas para la campaña 2022-2023. Si bien estamos trabajando todavía con borradores, porque la publicación de los reales decretos no es definitiva, entendemos que es imprescindible el conocimiento de determinadas prácticas a realizar en las superficies para acceder a las ayudas nuevas, sobre todo las referidas a los eco regímenes.

–Es el aspecto más novedoso que introduce la nueva PAC y el que más preocupa.

–La verdad es que es una reforma de calado, principalmente por la novedad que suponen determinadas ayudas que son de carácter voluntario como los eco regímenes. La adaptación en las siembras es la mayor preocupación del sector.

El cuaderno digital donde registrar toda la actividad es complicado con gente mayor y la mala cobertura de Internet

–Pero hay más novedades en la PAC.

–Sí. Tanto en la definición de determinados requisitos para el agricultor activo como nueva ayuda redistributiva y las ayudas asociadas. La parte más importante son las ayudas disociadas referidas a los 9 eco regímenes posibles en la provincia de Zamora a través de 7 prácticas distintas a realizar en las superficies de cultivo o de pastos.

–De entrada, se plantea una nueva definición de agricultor activo, beneficiario de los pagos directos.

–A partir del año 2023 todos aquellos agricultores que hayan recibido en la campaña anterior más de 5.000 euros de pagos directos deben de cumplir alguno de estos dos requisitos. O bien ser cotizante a la Seguridad Social agraria a cuenta propia, o bien que sus ingresos agrarios representen al menos el 25% de sus ingresos totales.

–¿Los beneficiarios hasta 2022, alrededor diez mil en Zamora, tienen encaje en la nueva definición de agricultor activo?

–Sí. Primero porque los perceptores de menos de 5.000 euros ya se consideran posibles receptores de oficio. Además, una buena parte son cotizantes de la Seguridad Social Agraria a cuenta propia. Y en el caso de los que no lo son, el límite establecido del 25% de ingresos lo cumplen la mayoría en Zamora. Especial interés deben de tener aquellas sociedades civiles sin objeto mercantil, comunidades de bienes, herencias yacentes y titularidades compartidas. Hay una casuística especial para ellos, en el sentido de que alguno de sus miembros cumpla los requisitos. En el caso del resto de sociedades anónimas, limitadas y otra forma jurídica se debe de cumplir la condición de que al menos el 25% de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria. Y en esta provincia son la mayoría de los posibles beneficiarios.

En las asambleas informativas con agricultores y ganaderos se percibe inquietud

–Existen muchos propietarios de tierras que no son agricultores activos, ¿qué ocurre con esta situación, qué pueden hacer?

–Ceder sus derechos de ayuda, es decir, hacer un cambio de titularidad a un agricultor que sí cumpla la condición de agricultor activo. En este caso el propietario cobraría una renta en compensación por el arrendamiento de sus tierras y sus derechos, que no perderá porque los tiene arrendados.

–¿Qué pasa con los derechos de pago básico?

–Los derechos de pago básico que cada agricultor tiene consolidados a 31 de diciembre del año 2022 se le van a convertir, que no es lo mismo que reasignar. Decimos convertir porque se le van a asignar a cada agricultor activo nuevos derechos ABRS (Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad) en igual número que los de pago básico tenía de la anterior PAC. Lo que cambia es la región a la cual se asignan esos derechos. Porque el modelo de regiones se ha reducido de 50 a 20. Por tanto, a todos los derechos de pago básico que se convierten en ABRS se le cambiará la región asignada en función de la calificación de región que tienen las hectáreas que declare en el año 2023. Es decir, si un agricultor parte con cien derechos de pago básico se le asignarán cien derechos nuevos ABRS.

–¿Se va a mantener el valor de los derechos ya consolidados cuando se conviertan en ABRS?

–No. En una primera conversión los derechos van a disminuir su valor, todos. Disminuyen por asignación financiera. En el año 2022 había para los derechos de pago base 2.789 millones y ahora para los nuevos ABRS se asignan 2.452 millones de euros. Hay menos presupuesto, por lo tanto, se va a producir un ajuste lineal en el valor de todos los derechos. Una vez realizado ese ajuste, y de forma progresiva durante las campañas 2023 a 2027, los derechos que están por debajo del nuevo valor medio de su región pueden ganar por convergencia y los que están por encima pueden perder, para equilibrar.

–La nueva PAC incorpora la ayuda redistributiva, ¿en qué consiste?

–Es una ayuda que se concede por hectáreas a cada agricultor y con umbrales, es decir, hasta un máximo de hectáreas y dependiendo de la región asignada. Está condicionada a ser agricultor activo y a tener algún derecho ABRS. Hay un tope de superficies máximas dentro de cada región, a las que se va a subvencionar mediante la ayuda redistributiva. Todo el mundo lo va a cumplir, pero existen límites. En secano se establece un máximo de 76 hectáreas y en regadío de 30 hectáreas aproximadamente.

–Entonces esta ayuda redistributiva favorece a las explotaciones de menor dimensión.

–Sí, porque el importe que cobraría, por ejemplo, un agricultor con 200 hectáreas de secano es similar al que percibirá quien tenga ese máximo de 76.

–¿Qué apoyo van a recibir los jóvenes agricultores?

–Se mantiene la ayuda complementaria a jóvenes menores de 40 años que se hayan instalado recientemente en la actividad agraria. Tiene una vigencia de cinco años y la novedad que presenta es que la fórmula de cálculo de este importe cambia. En términos generales es más beneficiosa porque se amplía de 90 a 100 el número de hectáreas subvencionables, no se condiciona a tener derechos de pago y se concede por el cien por cien del valor medio regional frente al anterior que era del 50%.

Es una reforma de calado, sobre todo por la novedad de las prácticas medioambientales

–¿A quién se van a conceder derechos de la reserva nacional de derechos de pago básico?

–A los jóvenes que se instalen en la actividad agraria y a los nuevos que se incorporen sin ser jóvenes. Y como novedad, si hay presupuesto suficiente, se atendería a determinadas explotaciones que justifiquen que han tenido actividad desde el año 2015 y que no hayan participado en el régimen de los derechos de ayuda. Con esta novedad principalmente se intenta atender a sectores hortofrutícolas o viñedo, o aquellos ganaderos que no habían adquirido derechos de pago porque tuvieron derechos especiales en el año 2014.

–Sin duda la cuestión que más inquieta y mayor preocupación genera es la de los eco regímenes.

–En las asambleas informativas con agricultores y ganaderos se percibe mucha inquietud con una ayuda, los llamados eco regímenes, que tiene carácter voluntario y cuenta con una dotación anual de 1.107 millones de euros. Es una ayuda anual, sin compromiso de permanencia, es decir, que unos años puedes acogerte, desde ese carácter voluntario, y otros no.

–Pero no aplicar los eco regímenes en la explotación significa recortar mucho las ayudas.

–Desde luego que esa voluntariedad casi se convierte en obligatoriedad porque es un complemento por realizar determinadas prácticas en las superficies. Hasta ahora, de las consultas que tenemos en la oficina, el 99,9% quiere acogerse a algún eco régimen.

–Para que todo el mundo lo entienda, ¿de qué estamos hablando?

–Los eco regímenes establecen que cada agricultor va a elegir la práctica que quiere realizar en su explotación y las hectáreas que quiere incorporar. No tiene que ser toda su explotación. Puede elegir parte y puede combinar prácticas dentro esa superficie. Tanto los pastos como tierra de cultivo de secano o de regadío como cultivos permanentes son susceptibles de acogerse a algún eco régimen.

Hay dificultades para encontrar leguminosas por la alta demanda y porque se han encarecido muchísimo

–¿Cuántos se han diseñado y cuáles son de posible aplicación en la provincia de Zamora?

–Hay nueve eco regímenes distintos y se pueden realizar hasta siete prácticas distintas. Cada una de ellas conlleva unos compromisos y unos importes diferenciados.

–¿Qué opciones posibles existen en tierras de cultivo, secano y regadío?

–En las tierras de cultivo hay tres prácticas posibles. La P3, que es la rotación de cultivos con especies mejorantes; la P4, que es la siembra directa; y la P5, aplicable tanto en tierras de cultivos como en cultivos permanentes, y consiste en la creación de espacios de biodiversidad. Ya publicadas algunas flexibilidades por parte de la Consejería de Agricultura, a día de hoy la rotación de cultivos con especies mejorantes establece dos puntos esenciales. Por un lado, la obligación de rotar los cultivos en la explotación al menos en un 25% y dejar un 10% de la superficie a cultivos mejorantes, leguminosas, oleaginosas y crucíferas. Y de la superficie total acogida, al menos hay que destinar un 5% de cultivos de leguminosas.

–¿Hay problemas para encontrar leguminosas?

–Es un hecho que hay dificultades porque existe bastante demanda, además de que el precio se ha encarecido muchísimo. Es cierto que en ningún momento se exige semilla certificada y se permite la mezcla siempre que el cultivo predominante sea la leguminosa. Hay zonas de nuestra provincia donde se siembran leguminosas de forma tradicional, por lo que no supone un cambio radical sobre las prácticas que el agricultor venía realizando. En otros sitios se podrían adaptar. Y si alguien no puede cumplir esta práctica, existe la opción de la práctica P5, que es creación de espacios de biodiversidad.

–¿En qué consiste?

–Básicamente del total de superficie que se acoge a la medida de forma voluntaria, hay que destinar un mínimo del 7% en cultivos de secano y 4% en regadío a espacios de biodiversidad. Este tanto por ciento se puede cumplir de cuatro formas distintas y además complementarias. Los muretes, charcas, lagunas, setos o lindes computan como espacio de biodiversidad. También zonas de no cosechado. Y existe otra posibilidad, que es dejar barbechos para la biodiversidad, superficies que se siembran con dos especies y se mantienen hasta el 1 de septiembre. La gente está valorando mayoritariamente sembrar como dos especies alguna leguminosa y alguna oleaginosa, mayormente guisante y girasol porque parecen especies más compatibles en cuanto a ciclo. Este barbecho que puedes dedicar a biodiversidad no computa igual que una zona de no cosechado, tiene un factor de ponderación.

La complejidad administrativa es excesiva y preocupa tanto o más que la práctica en sí

–¿Y si se opta por la siembra directa?

–De la superficie que quieras acoger al eco régimen, el 40% se tiene que dedicar a siembra directa y hay que ir rotando en los años siguientes. Esta práctica encaja en muchas explotaciones de las comarcas de Zamora.

–En el caso de los ganaderos, cómo se pueden acoger a los eco regímenes.

–Los ganaderos con pastos permanentes, incluso con algún pasto temporal, pueden hacer dos prácticas básicamente. El pastoreo extensivo durante un periodo mínimo de 90 días confirme a la flexibilidad dada. Y como alternativa se puede hacer una siega sostenible, pero esto se adapta menos en Zamora porque la mayoría de ganaderos de vacuno y ovino hacen un pastoreo de 365 días.

–Otra quebradero de cabeza para el sector es el cumplimiento de una burocracia administrativa cada vez más compleja.

–Administrativamente se complica la justificación de los eco regímenes porque se establecerá un cuaderno digital donde tienes que ir apuntando todos los movimientos de los animales en los pastos para justificar. O todo el aporte de nutrientes y consumo de agua que realices en regadío. Incluso las salidas a pastos comunales de animales, que en muchos sitios se debe comunicar con guías a los códigos de pastos. La complejidad es excesiva y preocupa tanto eso o más que el cumplimiento de la práctica en sí. El tener que llevar ese control mediante una aplicación informática en determinados pueblos, con gente mayor que no es capaz de adaptarse y donde no hay Internet, se ve casi imposible. Y eso va a ser obligatorio en algún momento.