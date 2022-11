Mago Cess se trae el premio “Mágicus” en la chistera

Mago Cess, el sanabrés César Rosales Robles, se trae a casa en la chistera el primer premio del festival de magia joven “Mágicus”, en la categoría de “Magia de Cerca”.

El joven mago participó en las galas siendo uno de los 10 seleccionados para el “espectáculo final”. Con el número que le ha servido para alcanzar este premio “me voy a presentar al congreso nacional del año que viene, es una rutina con azucarillos, café amargo, azúcar blanco y moreno”. Y lo que define como una rutina es dejar sorprendidos, primero al jurado y luego al público, con pura magia. Con un poco de suerte, el 10 de diciembre actuará para el público sanabrés, al que también planea dejar boquiabierto gracias a sus trucos.

César Rosales participó en la 13 edición del festival en Gracia celebrada los días 12 y 13 de noviembre que contempla dos apartados de Magia de Escena y Magia de Cerca. Los cinco integrantes del jurado, formado por magos de nivel nacional e internacional, reconocieron un dictamen “muy ajustado que les obligó incluso a debatir” para elegir a los dos ganadores. Técnica, originalidad y puesta en escena se pasearon entre los espectadores de la Gala de la Magia.

"Hay diferencia entre el espectador que va a disfrutar frente a un jurado de magos que aprecian la técnica"

César Rosales era elegido el 15 de septiembre para la final, junto con otros 9 jóvenes magos. Reconoce que se presentó prácticamente el último día que finalizaba la inscripción y que consistía en presentar online un vídeo con la rutina con la que se concursa. Este es el segundo año que se fallaba la modalidad de Magia de Cerca, una distancia corta que el sanabrés domina bien.

El premio “es el reconocimiento de los otros magos, y que es un número 100 por ciento original, la historia es original que ningún otro mago en el mundo lo hace y es exclusivo”. Con esa premisa concurren los jóvenes para llegar de alto nivel hasta el extremo de “has engañado al jurado. Eso me lo he comido. No sé cómo lo ha hecho”. Para Cess, "hay diferencia entre el espectador profano que va al espectáculo a disfrutar frente a un jurado de magos que van a disfrutar pero apreciando la técnica, la capacidad de sorpresa, que lo que ve es innovador y es un truco propio”.

Además de este reconocimiento de magos y espectadores, hay un premio económico de 150 euros para material. César Rosales reconoce que “aunque en su rutina con azúcar hay poco material, detrás de 10 minutos de espectáculo de magia hay muchas horas de trabajo, muchas ideas”. Detrás de un mago “hay muchas personas implicadas que no se ven en esos 10 minutos de acto, una lluvia de ideas con más magos y compañeros que te ayudan a preparar ingenios”.