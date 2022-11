El presupuesto de Puebla de Sanabria asciende a 1,4 millones de euros para 2023

El presupuesto municipal de Puebla de Sanabria ascenderá el próximo ejercicio a 1.411.391 euros, tras su aprobación en la sesión plenaria con el voto favorable de los cinco concejales del Grupo Socialista y dos en contra del Grupo Popular.

El PP, que abrió las intervenciones, rechazó el presupuesto que supone 1.229.000 euros, un 87%, destinado a Gastos de Personal y Gastos Corrientes, frente a los 56.000 euros, el 3,97%, presupuestados para inversiones reales.

Para la concejala popular, María Martínez, “esto no es apostar por el futuro del municipio porque un ayuntamiento tiene que ser motor de iniciativas” y al margen de los fondos para El Fuerte y del 1% Cultural “tenemos que hablar de los ingresos y gastos de este Ayuntamiento, no de lo que nos venga de fuera. Consideramos que es poco”. Martínez señaló que “no hay partida de Gasto Social” y reiteró que hay una concejalía de asuntos sociales vacía de contenido. “Cosas chulísimas pero poca cosa”.

Previsión

El portavoz del PSOE, Manuel Santiago, replicó que “un presupuesto marcado por los incrementos sobre todo de los costes de gasto corriente del Ayuntamiento, combustible, luz, materiales”. Defendió que “tenemos un Ayuntamiento afortunadamente saneado” y con el presupuesto “intentas venir haciendo lo mismo que vienes haciendo en ejercicios anteriores” pero “tenemos que hacer una previsión mayor de gasto” de cara al próximo presupuesto.

La partida de inversiones que normalmente era de más de 100.000 euros de inversiones que pasa a 56.000 para poder ajustar el presupuesto, aunque hay unas inversiones previstas que se irán financiando con remanentes de tesorería. “No se venden fuegos de artificios” lo que se ha hecho “convertir realidades, un pueblo cada vez en mejores condiciones y un Ayuntamiento saneado”.

El alcalde José Fernández apuntó inversiones que no vienen en el presupuesto “importantes y que requieren inversión por parte del Ayuntamiento” como las obras del Fuerte San Carlos, el Plan de Sostenibilidad Turística, la escombrera, el 1.5% Cultural del TAV, la EDAR, casi todas con aportaciones municipales. En relación a la crítica a la falta de contenido de la Concejalía de Asuntos sociales justificó su necesidad y señaló que “es una concejalía absolutamente vigente y llena de trabajo”.

Procurador del Común

El reglamento de funcionamiento de la Comisión Especial de seguimiento y control del contrato de concesión del servicio del ciclo integral del agua. La representante del PP señaló que su grupo lleva casi 4 años pidiendo esa comisión del seguimiento y el reglamento que “Tenía que estar aprobado desde que se hizo el contrato”. “Hemos tenido que ir al Procurador del Común para que les diga a ustedes que hay que crear la comisión. Crean la comisión y hacen un Juan palomo, yo me lo guiso yo me lo como”. “No sabemos qué ha pasado con las reclamaciones del famoso chapapote. No sabemos si se le exigió algo a la empresa o no” como con la fijación de precios que “no nos enteramos de nada”. Martínez recordó que la labor de la oposición es “el control” y “no poner zancadilllas”.

“Esto de la Comisión de Aguas es una vergüenza” por la falta de trasparencia “que en este tema no la hay”. Manuel Santiago reprocha “que ustedes lo que querían era entrar en esa comisión”. Para el PSOE “no tiene sentido, y eso no ocurre en ningún sitio, la oposición en determinados sitios, donde no deben, no puede estar”. Afirmó que “aquí no hay falta de trasparencia” e instó a la oposición a “preguntar” pero no a formar parte de la comisión.

Para el alcalde “se trata de confundir a los ciudadanos” y remitiéndose al dictamen del Procurador del Común para que esa Comisión se establezca en un reglamento. En cuanto a la designación de los miembros de la Corporación en la Comisión “lo más lógico es que sus miembros sean designados por el Pleno” con cinco votos mayoritarios del PSOE. Ni subidas ni cortes de agua, subrayó Fernández.

Se crea la plaza de Administrativo que se cubrirá mediante promoción interna y se amortiza la plaza de auxiliar administrativo. La auxiliar administrativo actual concurrirá a la nueva plaza de funcionario por promoción interna por concurso-oposición. Se aprobó con cinco votos a favor del Grupo de Gobierno y dos en contra de la oposición. Se aprobaron las fiestas locales en los pueblos del municipio.