Ganaderos de Sayago ante el “acoso” del depredador: "No estamos dispuestos a mantener al lobo”

El acoso del lobo a las ganaderías de Sayago no cesa. “Llevo 25 años haciendo selección, inseminando e intentando tener una buena genética para conseguir más producción. Intento llevar mi explotación lo mejor posible, pero no estoy dispuesto a mantener al lobo”.

Miguel Ángel Vaquero, ganadero de ovino de raza churra en Formariz, es uno de los últimos damnificados por el lobo.

Ocurrió la semana pasada, pero ayer todavía encontraba ovejas muertas. En total cinco bajas y una docena de animales heridos, “que veremos a ver cómo terminan” vaticina el productor sayagués. Miguel Ángel Vaquero no había tenido problemas con el lobo hasta que ocurrió. El rebaño se encontraba en un cercado de piedra al que accedió el cánido provocando un verdadero destrozo. “Estas cosas te desaniman, porque trabajas para tener bien la explotación, para conseguir algo más de producción y se va todo por la borda. Parece que cuanto mejor haces las cosas el palo es más gordo”.

Con un sistema semiextensivo, este ganadero de Formariz ve imposible la presencia del lobo en Sayago. “No soy un romántico de las ovejas, esto al final es negocio y no pienso mantener al lobo. Detrás de mi tengo a un hijo y no quiero que se quede de ninguna manera. Cómo no vamos a estar cabreados con esta política de protección total del lobo, es que al final nos echan a los ganaderos de una comarca que es de lo que ha vivido siempre”.

El malestar es creciente en un sector muy vapuleado por otros problemas añadidos, derivados de la crisis de precios. Octavio Martín, ganadero de Muga de Sayago, es otro de los afectados por las últimas embestidas del lobo. Nueve ovejas muertas y tres mordidas en uno de los municipios más golpeados por la presencia del depredador. “Aquí hemos caído casi todos” refiere el productor de oveja churra sobre los ataques a las ganaderías de Muga.

Octavio Martín conoce bien las consecuencias del ataque del lobo después de varios episodios en crisis pasadas. Y ha vuelto. Los dos mastines que guardaban al rebaño que se encontraba en una dehesa aprovechando la bellota, fueron capaces de ahuyentar al depredador. “Es un no parar, anda todos los días rondando y nos está machacando”.

La presencia de la Patrulla del Lobo es cada vez más frecuente en una comarca que vive una de las épocas más duras. “Tenemos ataques un día sí y otro también, varios ataques” apunta un ganadero de Almeida. En Carbellino de Sayago otra explotación perdió cuatro ovejas y varias mordidas en la madrugada de ayer.

La situación afecta también a ganaderías de pueblos fronterizos de Salamanca. La organización agraria Asaja Salamanca denunciaba este lunes un nuevo ataque de lobo, sucedido el viernes, que se saldó con la vida de un ternero de apenas mes en una explotación de raza limusín del término municipal de Santiz, en la comarca charra de Ledesma fronteriza con Sayago. Los ganaderos de la zona aseguran haber visto lobos por la comarca y, según confirman los propios agentes medioambientales, “hay tres zonas próximas de cría”. Asaja pide a Junta “tome cartas en el asunto de una vez por todas”.

Movilizaciones y “medidas urgentes”

La Alianza UPA-COAG prepara protestas en todas las provincias para manifestar su rotundo rechazo a la gestión que la Consejería de Medio Ambiente está realizando con relación al lobo y exigir “medidas urgentes” para el mantenimiento de la actividad ganadera extensiva. Estas organizaciones trabajan en la elaboración de un calendario de protestas en las próximas semanas, con las que pretende conseguir la simplificación del procedimiento de extracción de ejemplares especialmente conflictivos, el control de las poblaciones de lobo y unas indemnizaciones que compensen íntegramente todos los daños ocasionados, de manera ágil y justa.

“Como venimos denunciando reiteradamente, los ataques al ganado no cesan y día sí y día también se ceban con nuestras explotaciones generando cuantiosísimas pérdidas, mientras Ministerio y Consejería de Medio Ambiente se desentienden del problema, enzarzados en su particular guerra política de desgaste. Castilla y León registra un ataque de lobo al ganado cada tres horas” denuncia la Alianza.