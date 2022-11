El Alcañices más multicultural

Alcañices (Vivinera, Alcorcillo y Santa Ana) integra el municipio de La Raya de España y Portugal donde conviven ciudadanos de más países: 152 empadronados nacieron en el extranjero con 26 nacionalidades.

Portugal, país vecino, –Alcañices raya con la región de Tras os Montes y Alto Douro–, aporta el 62,7% (94 portugueses están inscritos en el padrón). El año pasado llegaron a sumar 108.

En segundo lugar están Rumanía y Marruecos con 10 inscritos cada uno (6,7%), Francia le sigue con 6 (4%), Colombia y Perú con 4 (2,7%) y Alemania y Brasil con 3 (2%). Con al menos un ciudadano están, entre otros, Senegal, Cuba, República Dominicana, Argentina, Suiza, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela.

Si París es la ciudad de las luces y del amor, del lugar donde las cigüeñas traían los niños, la Villa es la capital social y comercial de la frontera hispanolusa desde que el 12 de septiembre de 1297 allí se firmaba la “Concordia de Alcañices. No fue esa una fecha sólo de acuerdos territoriales, pues para garantizar el futuro del “Tratado” entre Don Dinís y Santa Isabel de Portugal con Fernando IV “El Emplazado”, allí se acordaron dos bodas reales. Eso sí, quizás más por interés, de unos y otros, que no por amor.

Fernando IV de Castilla, sólo un niño, se casó con la infanta Constanza de Portugal y su hermano el príncipe Alfonso heredero al trono lusitano con la infanta Beatriz hermana del monarca castellano: hijos de Sancho IV. En ello Don Dinís contribuyó aportando 300 caballeros (al frente de los cuales estaba Juan Alfonso Télez de Meneses), que ayudaron a María de Molina contra el infante Juan.

Las uniones matrimoniales de antaño tenían lugar en su mayor parte entre contrayentes nacidos y residentes en un mismo pueblo y, muchas de las veces, más por el interés material entre familias (capital) que en sí por el amor.

Tras la Guerra Civil, poco a poco, atrás fueron quedando los antiguos caminos de “Rodera” y “Herradura” paso de transeúntes andando donde burras y mulas para los humildes y yeguas y caballos para los ricos eran el único medio de transporte. La llegada de nuevas alternativas en los cincuenta, primer las bicicletas BH y motos “Ossa”, luego con los coches, incrementaron los contactos entre pueblos, así como noviazgos y casorios entre forasteros. Las romerías del “Cristo” de San Vitero (19 de marzo y 14 de septiembre) eran uno de los lugares en que surgían más noviazgos entre forasteros.

Hoy día, en cuanto a los matrimonios (once), los alcañizanos encontraron el amor en diferentes lugares de Portugal: Espadanedo (Macedo do Cabaleiros), Vale de Lagoa (Mirandela), Valçerto-Sao Martinho do Peso (Mogadouro) y Argozelo (Vimioso), pertenecientes todos al Distrito de Braganza; y Melgaço (Valença do Minho) en de Viana do Castelo.

Alcañices es el pueblo más grande de Aliste con lo cual no es de extrañar las uniones matrimoniales con otros pueblos desde Trabazos a Bercianos pasando por Arcillera, Moveros, Fonfría, San Vitero, Matellanes, Nuez, Ceadea, Domez, Alcorcillo, Santa Ana, Mellanes y Tola.

Próximo matrimonio

El santuario mariano diocesano de peregrinación de Nuestra Señora la “Virgen de la Salud” recuperará las bodas 2023. Cumpliéndose la tradición entre forasteros de que la boda sea en el pueblo de la novia, allí contraerán matrimonio el conocido chef alistano Marcos Senández Fernández de Trabazos con Eva Calvo Domínguez de Alcañices.

Primero la pandemia y este año la muestra Salus (templo cerrado al culto) han retrasado una boda que debido al alto número de invitados necesita de una iglesia como la de la Patrona de Aliste. Ello dio lugar a que se adelantará a su boda el bautizo de su hija Valeria (nacida en 9 de enero de 2021) en “La Soledad” de Trabazos.

El Disco Rojo de Alcañices fue durante décadas escenario de los banquetes de muchas de las bodas celebradas en Aliste hasta cerrar en 2017, junto al Matellán de Rabanales y Los Castaños y El Cruce de Trabazos.

En los 22 años del siglo XXI sólo se han celebrado cuarenta enlaces matrimoniales en Alcañices. Dos de media, cuando en 1997 hubo siete bodas en un año. La pandemia no hizo sino situar bajo mínimos históricos los casamientos. En los noventa eran tantas la bodas en Aliste que para contar con restaurante había que reservarlo a veces con dos años de antelación.

Amores de diamante: Cotoví y Dolores, 60 años de casados

Día 12 de octubre de 1962. Esa fue la fecha en que dos alistanos, de diferentes pueblos, Jesús y Dolores, se daban el sí quiero en la iglesia de San Torcuato de Zamora capital en una ceremonia oficiada por el ya fallecido sacerdote Félix Manteca Manteca.

Jesús Ramos Vaquero (Cotoví) nació en Alcañices el día 12 de abril de 1939 en el seno de una de las familias más conocidas de la villa. Hijo de José y Eugenia, allí comenzó a ir a la escuela, cursando luego sus estudios en “Los Escolapios” de Toro. Su vida laboral se desarrolló durante más de cuarenta años en Endesa en Cataluña (Gerona). Entre sus aficiones destacan la caza, la fotografía en viejas diapositivas y coleccionar monedas y billetes.

María Dolores Carbajo Martín (Lola) nacía el día 18 de enero de 1941 en Moveros, acogedor pueblo alistano rayano con Constantim, en Portugal, donde cada domingo siguiente a San Marcos se celebra la romería en Honor a Nuestra Señora la Virgen de la Luz. Lola siempre se ha dedicado al cuidado del hogar, de su marido y de sus hijos. Aficionada a la pintura y a la lectura una de sus pasiones es caminar y cocinar.

Su noviazgo daba comienzo con 16 y 17 años y reconocen “nuestro amor ha permanecido encendido hasta estos días”. La familia dio sus frutos con cuatro hijos, Jesús Miguel, María Dolores, Monserrat y Alicia, con siete nietos (Lorenzo, Enrique, Jesús, Daniel, Víctor, Carlos y Cristina) y una biznieta: Berta. La iglesia de la “Virgen de la Asunción” de Alcañices acogió la ceremonia´ de las “Bodas de Diamante” oficiada por el sacerdote alistano Pablo Cisneros Cisneros, natural de Grisuela y párroco de la Unidad de Acción Pastoral de Fornillos, con la participación de la agrupación folclórica alistana “Manteos y Monteras” que les acompaño desde la casa en la calle “labradores” al son de la gaita de fole.

La celebración culminaba con un banquete en “Casa Alfonso” de San Vitero ofrecido a sus familiares y amigos por Jesús y Lola tan felices y enamorados como hace sesenta años. Los tiempos han cambiado y los pueblos también: cuando ellos se casaron, Alcañices tenía 1.348 habitantes y Moveros 335: hoy el pueblo de Jesús suma 873 y el de Lola sólo 86. En Moveros la mayoría de los matrimonios fueron siempre entre hijos e hijas del mismo pueblo y también con pueblos cercanos como Brandilanes, Ceadea, Fornillos y Samir de los Caños; y rayano, con Constantim, también de Portugal.