“Había una deuda con Zamora y por eso el Gobierno está acelarando el despliegue de la banda ancha”

María González Veracruz ocupa desde el pasado 4 de octubre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, uno de los departamentos más importantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital porque gestiona el despliegue del 5G en toda España, la extensión de la banda ancha ultrarrápida a las zonas rurales o el PERTE de la industria de microelectrónica y semiconductores.

–¿Va a conseguir España destacar en una industria estratégica en el siglo XXI y que actualmente está dominada por países tan lejanos como Taiwán y Estados Unidos?

– Esta apuesta del Gobierno de España por la industria de los semiconductores me parece un gran ejemplo de liderazgo. Europa tiene un problema de autonomía e incluso de abastecimiento de microchips, y visualizar la necesidad de que Europa consiga su soberanía en este ámbito nos lleva a diseñar un plan estratégico muy ambicioso. El propio diseño del PERTE está generando unas expectativas muy grandes y esta misma semana ha estado reunido con el presidente del Gobierno el CEO mundial de Cisco, porque quieren instalar en España su primer centro de diseño en el continente europeo. Según vamos avanzando en el diseño del PERTE, entrando en contacto con distintas empresas punteras a través del trabajo del comisionado especial, Jaime Martorell, se va visualizando un ecosistema cada vez más real y aún más vanguardista de lo que habíamos imaginado en un primer momento.

–¿Por qué cree que Cisco se ha decantado por España frente a otros países europeos, y concretamente por Barcelona, para su primera planta europea?

–La clave ha sido demostrar a Cisco el talento que hay en España. Me parece importantísimo resaltarlo porque en la era digital España destaca por el talento en muchos ámbitos, entre ellos otros que también dependen de mi Secretaría, como la industria audiovisual. En el caso de la industria microelectrónica Cisco ha encontrado un talento valiosísimo el BSC (Barcelona Supercomputing Center). Desde luego yo creo que ha sido clave también la convicción con la que ven al Gobierno en invertir en ese tipo de industrias y la fuerte apuesta por este PERTE.

–¿A cuánto asciende la inversión del PERTE?

–Es un plan muy ambicioso, que movilizará 12.225 millones de euros de los fondos Next Generation, a lo que se sumarán las inversiones privadas. Y estamos convencidos de que esa inversión de dinero público va a ser rentable y servirá para favorecer un ecosistema en el que florezcan en el que florezca la industria del microchip en España. Quizás no adivinamos ahora hasta donde podemos llegar, pero sabemos que estamos caminando en la dirección correcta.

Además de Barcelona, lugares como Valencia, Málaga o Galicia pueden ser muy atractivos para el sector de la microelectrónica y los semiconductores

–¿Qué regiones españolas están mejor posicionadas para acoger esas industrias de microchips?

–La idea del Gobierno es hacerlo lo más extensible posible en el territorio. No depende solo de nosotros, también de las decisiones que tomen las empresas privadas, pero esa es nuestra intención y por eso estamos en interlocución con distintos tipos de empresas y con varias administraciones. Queremos hacer cohesión de todo el país en torno a este PERTE. Además de Barcelona, hay otros lugares que pueden ser atractivos para las empresas porque ya existe talento e industrias tecnológicas, como pueden ser Valencia y alrededores, Málaga o Galicia.

Avances en la conexión de los pueblos de Zamora

–¿En qué punto se encuentra el despliegue de la banda ancha ultrarrápida?

–Hemos hecho una planificación de los fondos europeos para llegar a todos los rincones de España en 2025, y se está cumpliendo. He visitado un pueblo tan pequeño como Peleagonzalo, en Zamora, que ya está conectado a la banda ancha ultrarrápida como muestra de la convicción del Gobierno de España de llegar hasta el último ciudadano. En esta provincia, en los cinco años anteriores a este Gobierno se llegó solo a 8 municipios, lo que, si se compara con los cuatro años de transformación digital de este Gobierno, han supuesto una auténtica revolución. Con el programa UNICO de 2022 vamos a llegar a 111.000 unidades inmobiliarias (hogares y empresas) de Zamora y a 402 entidades locales. Desde el Gobierno somos muy conscientes de que había una deuda con Zamora, y a día de hoy hemos pasado de tener conectado el 15% del territorio al 43%. Ya hemos conseguido romper la brecha digital y en 2025 estará conectada toda la provincia. Desplegar tantísimo dinero en zonas de población dispersa como esta requiere un esfuerzo muy grande, pero es de justicia hacerlo, y merece la pena.

–Con esta conexión surgirán nuevas oportunidades hasta en los pueblos más pequeños, por ejemplo, con el teletrabajo.

–Claro, son inversiones que cambian la vida de la gente, como un ingeniero que he conocido en Peleagonzalo que puede trabajar desde su casa en lugar de vivir en Madrid. Si mirásemos todos los pueblos iluminados uno por uno tendríamos una guía de experiencias personales de gente que ha mejorado su vida gracias a la banda ancha ultrarrápida, y eso es lo más bonito que te puede pasar en política. Es una obsesión de este Gobierno luchar contra la despoblación y, entre otras medidas, que la transformación digital no sea solo para una parte de la población, sino para todos. Por otro lado, el despliegue de la banda ancha ultrarrápida nos está sirviendo para diseñar la llegada del 5G y va a permitir que España lidere el despliegue de esta tecnología de forma igualitaria en todo el territorio, mientras en Europa no está siendo tan rápido como debería. Si dejamos que las cosas fluyan al ritmo del libre mercado habrá una parte de España conectada y otra desconectada, y el Estado va a intervenir para que el 5G llegue a la vez a pueblos y ciudades.

–¿El 5G va a llegar pronto al medio rural?

–La convocatoria de ayudas a conexiones “blackhaul”, que acaba de publicarse, se centra en municipios de menos de 5.000 habitantes. Esto va a suponer que el 5G llegue al medio rural muchísimos años antes de lo que llegaría sin estas políticas públicas. El 5G será una tecnología disruptiva que abre un mundo de posibilidades en temas de inteligencia artificial, de agricultura inteligente en el caso del medio rural, y va a permitir dar un salto en el crecimiento de ciertos sectores productivos.

Que un ciudadano de Peleagonzalo tenga las mismas oportunidades que uno que vive en el centro de Barcelona

–¿Cuáles son los plazos previstos?

–El objetivo es llegar al 75% de la población en 2025. El impulso de los fondos Next Generation es fundamental para ayudar también a las operadoras y creo que es posible lograrlo.

–¿Cómo va a ser el despliegue del 5G en Zamora?

–La convocatoria para las conexiones “blackhaul” invertirá 12 millones de euros en la provincia entre los años 2022 y 2023.

–¿Cree que la llegada de estas tecnologías ayudará a combatir la despoblación?

–Todos estos programas se enmarcan están marcadas por la convicción de conseguir la cohesión territorial de todo el país, que pueda tener las mismas oportunidades un ciudadano de Peleagonzalo que uno que vive en el centro de Barcelona. Es verdad que la despoblación es un problema muchísimo más complejo, no se soluciona solo con esto, pero está claro que las infraestructuras son esenciales para que la gente pueda tomar la decisión de emprender en su municipio, tanto las carreteras físicas como las carreteras digitales.

–El medio rural esperaba la llegada del ADSL, después la llegada de la fibra óptica, y al final ha llegado directamente la banda ancha ultrarrápida, ¿qué diferencia hay entre la fibra y la banda ultrarrápida?

–La tecnología subyacente que emplean estas conexiones, pormenorizar en estos detalles es lo de menos, nuestra responsabilidad es que llegue una conexión rápida, adecuada a los tiempos, lo antes posible, y lo estamos haciendo con la banda ancha ultrarrápida y con el 5G. También es muy importante facilitar al ciudadano no solo el acceso a estas conexiones, sino también la asequibilidad, la formación y la capacitación. La Agenda Digital no es solo cosa mía, ni siquiera del Ministerio del que dependo, implica también a Industria, Educación o Sanidad. Desarrollamos políticas transversales para que tengamos la tecnología, la capacitación, una carpeta ciudadana, una guía para la transformación digital de las pymes, y existe una partida de asequibilidad porque no nos olvidamos de los hogares vulnerables, por eso hemos repartido 20 millones de euros a las comunidades autónomas, que distribuirán ese dinero a los hogares que tienen problemas para conectarse.

–También van a mejorar el servicio universal de telecomunicaciones.

–Sí, por ley Telefónica pasará de garantizar una conexión de un mega a una de 10 megas en esas zonas que aún no tienen banda ancha, para que al menos puedan utilizar el mail y otros servicios imprescindibles.

–¿Qué pasará con el servicio básico universal una vez que el 100% de los pueblos de España estén conectados a la banda ancha ultrarrápida?

–No nos lo hemos planteado, quizás en la próxima Ley de Telecomunicaciones el servicio básico universal sea otro, se aborde de forma diferente. Pero por ahora es necesario para los próximos años, aunque lo requieran cada vez menos hogares, los que quedan multiplicarán de forma inmediata por diez su velocidad de conexión.

–Cuando surge un problema de cobertura móvil en una zona rural muy poco poblada, la reparación por parte de la operadora de turno a veces se demora días, e incluso semanas, algo que en las ciudades no sucede, ¿qué puede hacer el Estado para defender a estos consumidores y a estos pueblos pequeños?

–Reclamar a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, que gestiona precisamente mi Secretaría de Estado, porque le pedimos explicaciones a las operadoras de qué están haciendo para dar solución a estos problemas. La jefatura de Telecomunicaciones en la provincia puede orientar a las personas, y a los alcaldes de los pueblos, sobre cómo tramitar estas quejas. Hay dos tipos de reclamaciones, individuales, cuando un usuario afectado reclama a su operadora que no tiene servicio y no ha recibido una respuesta por parte de la compañía, y cuando una incidencia afecta a todo un pueblo la reclamación la debe tramitar el Ayuntamiento, también a través de Atención al Usuario.

–En el caso de Zamora, hay pueblos de la Raya con Portugal que sufren interferencias del país vecino, tanto en telefonía móvil como, en ocasiones, de la TDT.

–No debería ser así, pero hay pueblos tan cercanos a la frontera que a veces conocer la casuística particular es complicado. Habría que mirar en cada casa silos problemas son por una incidencia en un centro emisor, porque la vivienda no tenga su propia instalación bien orientada o porque se trate de una zona que no quede cubierta por un emisor y necesite la conexión por satélite SATTDT.