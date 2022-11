Escasez de setas y hongos sitúa bajo mínimos los permisos en los cotos

La comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, uno de los grandes y auténticos paraísos micológicos de la península ibérica va camino de cerrar el peor año de la historia en recogida y comercialización de setas silvestres desde el año 1982. En una zona con 102 pueblos, 50 ya cuentan con regulación micológica.

Siete municipios con 30 pueblos tienen ya cotos micológicos: Figueruela de Arriba, Mahide, Fonfría, Rábano de Aliste, Samir de los Caños, Alcañices y Tábara. Por su parte Trabazos, Viñas, Ferreruela de Tábara, San Vitero y Riofrío (21 pueblos) pertenecen al parque micológico Montes del Noroeste Zamorano.

La fuerte sequía, con ausencia de lluvias en invierno y primavera y las altas temperaturas veraniegas, mermaron la producción y sitúan bajo mínimos históricos la solicitud y concesión de permisos de recolección, muy en particular por parte de los foráneos: “No nos compensa pagar de 600 a 800 euros sabiendo de antemano que no vas a coger setas, ya no para ganar dinero, sino siquiera para amortizar el permiso”.

Los incendios forestales de la Sierra de la Culebra (junio) y Losacio (julio) calcinaron algunos de los montes públicos y privados de pinos, jaras y robles más productores de Boletus edulis y Lactarius deliciosus de la zona en los municipios de Losacio, Ferreruela, Tábara, Riofrío, Ferreras de Abajo y Mahide.

La mayoría de los cotos micológicos tienen fijada su campaña anual del día 1 de enero al 31 de diciembre con lo cual los propios gestores reconocen que “Nadie va a sacar ya a estas alturas un permiso para dos meses escasos y más aún habiendo pocas setas”.

Figueruela de Arriba (Figueruela de Abajo, Moldones, Riomanzanas, Villarino Manzanas, Gallegos del Campo y Flechas) cuenta con el coto micológico más codiciado de Aliste, Tábara y Alba puesto en marcha el día 11 de abril de 2020. En un año normal se solían otorgar más de 250 permisos. En este sobre 50. Para poder recoger setas en él los 365 días del año (permiso comercial) los foráneos han de abonar 800 euros. Los vinculados abonan 150 euros por temporada y sólo 20 quienes estén empadronados en alguno de sus siete pueblos.

Samir de los Caños, donde es alcalde Francisco Belver Crespo, fue el pionero en la regulación micológica con su coto ZA-50003 en los montes de utilidad pública de “La Ramajosa” y “El Colmenar” con 277,33 hectáreas de superficie. Es el único caso donde no se expiden carnets para los forasteros. Los vecinos abonan 20 euros y los vinculados 40. Existe la opción de pagar 5 y 10 por un día respectivamente.

Quienes quieran ir a recoger setas a Alcañices, en su coto de 2.480 hectáreas, si son vecinos pagaran 15 euros, los vinculados 50 y los foráneos 600.

Mahíde, el corazón de la Culebra

En el municipio de Mahíde (La Torre, Pobladura, Boya y San Pedro de las Herrerías), la Corporación Municipal que preside Roberto Cisneros Sanabria tiene establecida una cuota de 20 euros para los vecinos (inscritos en el padrón con un año de carencia), 200 para los vinculados y 600 para recolectores de fuera. En este caso hay una cuarta opción pues los no empadronados pero residentes en alguno de los cinco pueblos pagarán 400 euros.

Fue el de Mahíde uno de los municipios más afectados por el incendio forestal de la Sierra de la Culebra: de 10.820 hectáreas de terreno públicos y privados se calcinaron 5.666 hectáreas (equivalente al 52,37% del total) de gran importancia micológica.

En Rábano (Tola, San Mamed y Sejas) la modalidades establecidas y permitidas son tres: empadronados (permiso local, de 15 euros), vinculados (50 el recreativo y 150 el comercial) y foráneos (600 anual o 10 recreativo (lúdico) válido sólo para dos días). Para grupos con guía micológica (rutas), costara 3 euros por persona (máximo 15) y podrán recoger un kilo cada una.

Tanto el parque como los cotos solo regulan los montes públicos debidamente señalizados

Tábara fue el último municipio de la zona en poner en marcha un acotado que integra a alrededor de 2.939 hectáreas en el entorno de la Sierra de la Culebra. Por desgracia parte de ellas fueron calcinadas por los incendios veraniegos. La cuota para los empadronados únicamente es de 5 euros. El resto tendrán que pagar 50 euros o en su caso 5 por recolectar un sólo día.

El parque micológico “Montes del Noroeste Zamorano”, con una superficie de 23.326,21 hectáreas, una producción medía prevista de 171.776 kilos anuales y un máximo de 8.929 permisos a conceder, integra dentro de él a los municipios alistanos de San Vitero, Trabazos, Viñas, Riofrío y Ferreruela. Es este el único caso en que la campaña no coincide con el año natural, sino que comenzó el pasado de agosto y finalizará el 31 de julio de 2023, por lo cual no es tan arriesgado sacar el permiso ahora, pues, aunque la temporada de otoño no fuese buena, aun quedaría por delante la de primavera”

Los empadronados en alguno de los municipios del parque micológico tiene derecho al permiso local por 15 euros y los vinculados al recreativo (25 euros) o comercial (50).

Se puede acceder a un permiso “General”, recreativo (no incluye la variante del comercial) por 10 euros para dos jornadas consecutivas y, aunque esta modalidad esta pensada para los fines de semana, los días seguidos pueden ser entre lunes y viernes. El comercial (vecinos y vinculados) permite recoger hasta 100 kilos por persona y día, el recreativo sólo 5 y sumando todas las variedades recogidas.

Los recolectores han de saber que tanto el parque como los cotos solo regulan los montes públicos debidamente señalizados: nunca los privados.

Gastronomía micológica

Aliste, Tábara y Alba ponen en marcha las Jornadas Micológicas de Otoño que se cerrarán el día 10 de diciembre, organizadas por las Asociación Comarcal de Municipios Micológicos que preside el alcalde de Rabanales Santi Moral Matellán.

Los pueblos y lugares donde se podrá disfrutar de los preparados micológicos ya sea mediante tapas o comidas serán ocho: Mahíde (Cisa), Alcañices (Los Arcos y El Labrador), San Vitero (Alfonso y Fidel), Sejas (Bera), Rabanales (Matellán), Trabazos (Los Castaños), Tábara (El Roble y Scriptorium) y Figueruela de Arriba (La Robla.)