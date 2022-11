Atrezo en la Warner de factura escultórica carballesa

Las figuras de atrezo a tamaño real combinan escenas de películas y personajes del mundo del cine con el tema por excelencia de las calabazas. Esta colección ha salido del taller de Miguel Lobato de Valladolid, especializado en esculturas FX u Escenografías, elaboradas a tamaño real con alturas de 1,75 metros. Cada una de las figuras “ha llevado unos cinco días” para su elaboración, explica Lobato, con una dilatada experiencia en el mundo de las recreaciones cinematrográficas. De cara a las fechas de Navidad ya tiene contratados trabajos de gran formato en Valencia y en Madrid.

Desde su taller ML Studios de Villanubla, en el que trabaja junto con otro colaborador y en ocasiones hasta cinco empleados, han salido trabajos muy valorados. Sus recreaciones se realizan con una estructura de polímero recubiertas de resinas, materiales que combinan ligereza con dureza.

Es el autor del dragón que se ha expuesto en diferentes puntos de España y en la Comic Con Portugal para promocionar la serie “Juego de Tronos”. Precisamente, una recreación del trono de esta famosa serie se expuso en Sejas de Sanabria que ha recorrido numerosas ciudades españolas. Otra de sus creaciones es “Tango” un dinosaurio móvil que ha viajado por todo el territorio.

Sus esculturas han pasado por el Hormiguero, el Museo de Cera de HBO, la Warner, y una de las más famosas un gorila que copó la atención en la feria de FITUR junto con el presidente de la Comunidad Cántabra y que se presentó como reclamo para visitar la comunidad y el parque de Cabárceno.

Miguel Lobato nació en Francia, hijo de emigrantes carballeses de Peque y Sejas de Sanabria. Con 16 años regresó a Mombuey, donde se afincaron sus padres y donde regresa con frecuencia. Es autodidacta en el amplio sentido de la palabra aunque “siempre me gustó dibujar, me dedicaba a hacer dibujo y cuadros, pero sobre todo me especialicé en retratos". Uno de los primeros trabajos fue con el Teatro de Calle de Arroyo de la Encomienda y a raíz de eso montamos una empresa de eventos con otros socios, y colaboramos con el atrezo de Cuarto Milenio. La obra más cercana de este escultor que no reniega de la tierra se puede buscar en los soportales de Puebla de Sanabria.