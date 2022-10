El lobo mata 13 ovejas en Palacios del Pan, a 15 kilómetros de Zamora

El lobo ha vuelto a atacar a una ganadería de ovino al norte del Duero, donde goza de un estatus de protección absoluta desde el mes de septiembre del pasado año, tras la inclusión del cánido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En esta ocasión ha sucedido en el término de Palacios del Pan, a solo 15 kilómetros de Zamora capital, donde han aparecido 13 animales muertos en la ganadería semiextensiva de Saturnino Fernández. Concretamente, han perecido once ovejas y dos carneros que el ganadero compró pequeños este mismo año y que no han llegado a criar, “es la parte que más me duele, me costaron más de 500 euros cada uno”, lamenta el afectado.

Los ganaderos de Palacios del Pan temen que el ataque no ha sido fruto de una incursión esporádica del lobo en este municipio, y temen que se produzcan nuevos episodios en el futuro próximo, ya que varios ejemplares han sido avistados a pleno día en la zona. “Ya me habían avisado la semana pasada de que vieron dos lobos juntos, y no es la primera vez este año, andan por aquí desde los incendios de este verano”, advierte el dueño de las ovejas muertas.

Además de las 13 bajas, una buena parte del rebaño de Saturnino, de raza ovina Lacaune, tiene graves heridas provocadas por los dientes de los lobos, y es muy probable que mueran en los próximos días.

Las ovejas estaban al aire libre en un recinto vallado de 11 hectáreas junto al puente de Manzanal sobre el embalse del Esla, y algunas huyeron del lobo saltando las vallas, por lo que las pérdidas son aún mayores. El ganadero buscaba ayer los ejemplares extraviados mientras esperaba la llegada de los trabajadores de Medio Ambiente para certificar el ataque de lobo. Aunque, de momento, ni la Junta de Castilla y León ni el Gobierno central están pagando las indemnizaciones a las ganaderías que sufren ataques del lobo ibérico.