Detectados varios ejemplares de avispa asiática cerca de Villarejo de la Sierra

Un vecino de Villarejo de la Sierra, en el municipio de Rosinos de la Requejada, ha capturado varios ejemplares de avista asiática, Vespa velutina, confirmando la propagación de este insecto nocivo para los colmenares por el valle de la Requejada.

Miguel Álvarez un apicultor aficionado instaló el pasado mes de julio cuatro núcleos en el paraje de Niuvales, a una distancia de kilómetro y medio del pueblo. Las cuatro colmenas son únicamente para consumo familiar y por la afición que siente y piensa que “un mundo sin abejas no es posible”. Se ha dedicado a cuidar pero también a observar las colmenas. Así el único depredador que detectó fue la avispa autóctona Vespa cabro. En el mes de septiembre un vecino que fue a revisar los colmenares, por si los jabalíes que merodean por la zona habían tirado alguna de las colmenas, le avisó de que las abejas “se peleaban”.

Extrañado de que las abejas de otro colmenar, que están bastante alejados, fueran al pillaje de miel de otra colmena se dedicó a observar lo que ocurría. Descubrió a las avispas velutinas cazando abejas que trataban de zafarse. Hasta ese momento sí había visto a las avispas autóctonas “cabros” depredando en los colmenares.

Tras capturar sus presas, las velutinas vuelan todas en una misma dirección lo que indica posiblemente la ubicación del nido no muy lejos del colmenar. También ha observado que la cabro no ataca a la velutina al menos en las colmenas, pero sí pugnan por una misma abeja. Con un cazamariposas atrapó los primeros ejemplares de unas y otras y se dedicó a observar si la avispa local, de mayor tamaño, depreda sobre la invasora. Y no se dio el caso.

Tampoco era muy habitual ver avispón autóctono cerca del pueblo, hasta tiempos recientes. Ahora incluso han hecho un nido en un árbol seco y cerca del parque infantil. Este verano hubo que retirar un nido de cabros en una vivienda del pueblo.

Desde la asociación Apis Durii insisten a los apicultores que hagan trampeos de comprobación de la presencia de la avispa asiática y traten de localizar los nidos, que suelen estar cerca de los colmenares. Están situados en los árboles y son grandes y llamativos. En caso de avistarlos llamar a 112 para que los bomberos especialistas procedan a la destrucción. Es importante eliminar los nidos en este momento ya que están a punto de volar las reinas, de la última puesta. Esas reinas se refugian ahora hasta la primavera en huecos, agujeros y similares para salir en primavera y construir un nido primario, donde efectúa la primera puesta, todas de avispas obreras, que construirán el nido secundario.

En ese momento la reina se dedica a la puesta de huevos. Es importante destruir el nido antes de que llegue al invierno.