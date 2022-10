Volusiano Bermúdez, presidente de Asaca: “La castaña injerta alistana Longal es un manjar culinario”

Volusiano Bermúdez Fernández, nacido el día 18 de enero de 1954, ingeniero técnico agrario, funcionario jubilado y castañicultor de Sejas, es uno de los fundadores y presidente de la Asociación “Amigos del Castaño y del Medio Natural” (Asaca) que aglutina en su seno a la mayor parte de los propietarios de castañares de “La Raya” de España y Portugal.

–¿Cómo, cuando y con qué fines fue creada Asaca?

–Aliste ha sido históricamente una comarca agroganadera y uno de sus valores agroalimentarios más importantes ha estado en la castañicultura, pues las castañas han servido como alimento tanto para las personas como para los animales, comercializándose también parte de ellas para ayudar a las sufridas economías familiares. El objetivo se centra en desarrollar unas estrategias de manera permanente que contribuyan al mantenimiento productivo y medio ambiental alistano con vistas a facilitar su conservación, mejorar la rentabilidad y en cierto modo contribuir al desarrollo sostenible de nuestros castaños y del fruto que nos dan cada año y que es un auténtico manjar.

–Quienes se olvidan de donde vienen, de sus orígenes, aún siendo humildes, difícilmente sabrán hacia donde van. ¿O no?

– Sin lugar a dudas. Castaños y castañas fueron, son y deberán seguir siendo parte de muestras vidas y de nuestro ecosistema muy rico en biodiversidad. Cuando naces y creces en una familia con castañares heredas de tus padres y abuelos el amor por la castañicultura como parte imprescindible de nuestra idiosincrasia, cultura, costumbres y vivencias.

–¿Dónde se concentra actualmente la principal producción de castañas en Aliste?

–Castaños hay repartidos por casi toda la comarca alistana, no obstante el mayor número de castaños actualmente se localiza en pueblos como Alcorcillo, Trabazos, Sejas, Tola y Viñas. En el caso de Sejas antaño los castañares se localizaban en los parajes de “Conejeras”, “Lamiella”, “Camino de Santa Ana” y “El Castro”. Las concentraciones parcelarias han sido una bendición y han favorecido mucho las nuevas plantaciones en Alcorcillo, Sejas y Trabazos. También hay antiguos castañares en la ladera que da al río Aliste y en la Sierra de la Culebra, aunque en pueblos como Sarracín calcinó muchos el incendio de junio.

Si lo que deseamos es conservar castañas para el consumo propio lo mejor es guardarlas en un lugar fresco, seco y oscuro, metidas en sacos que transpiren pero no pierdan la humedad

–Usted es un experto ¿Cuáles son los terrenos más idóneos para plantar nuevos castañares?

–Partimos de la base que las vaguadas y hondonadas propensas a encharcarse en invierno no son las más adecuadas. Preferiblemente hay que optar por parcelas en altos y con ligeras pendientes. En Aliste mejor en orientación norte, que no le de mucho el sol. En cuanto a variedad es aconsejable el bravo (franco) y al cumplirse el primer año injértalo de Longal, pues es una variedad que se adapta bien y da una producción homogénea. La gente quiere de la castaña buena presencia y color y eso lo da de Longal, aparte de muy buen sabor y ser buena para conservar. La injerta a los tres o cuatro años comienza a dar castañas aunque una producción estable no llega hasta los quince o veinte años de vida.

–¿Cómo se está presentando la campaña de recolección?

–Bastante mal, muy desigual, con erizos más pequeños y pocas castañas. La fuerte sequía, con muy altas temperaturas y un ambiente seco, han traído consigo incluso que muchos castaños estén ya agostados a esta alturas y vayan dejando caer sus hojas antes que las castañas. Un problema añadido para la recogida pues con todas las hojas en el suelo no ves las castañas. La Longal está viniendo este año con quince días de retraso lo cual resulta cuando menos curioso pues otros frutos como las uvas por el contrario adelantaron las vendimias mas de dos semanas, a antes de San Miguel Arcángel, en septiembre, algo que no es normal en Aliste.

–Las castañas son un producto muy delicado y perecedero y no fácil de conservar a medio plazo ¿Cuál es la solución?

–Si lo que deseamos es conservar castañas para el consumo propio lo mejor es guardarlas en un lugar fresco, seco y oscuro, metidas en sacos que transpiren pero no pierdan la humedad, porque si no se avellanan. Por el contrario si están en un lugar húmedo tienden a pudrirse y a germinar. Con las dedicadas a la venta no hay problema porque si hay demanda prácticamente ni entran en casa.

–El consumo de la castaña ha evolucionado mucho, uniéndose incluso a la alta cocina.

– Efectivamente. Históricamente en Aliste el consumo tradicional más extendido, aparte de crudas, es asadas. Un exquisitez. Para ello lo mejor es la lumbre a base de carqueisa primero que es buena para encender y produce más llama y luego ramas de jara y encina. Antaño también se consumían en el hogar cocidas. A finales del siglo XX apenas se localizaban recetas con castañas y sin embrago hoy ya son parte imprescindible de la cocina ya sea en repostería o como parte o complemento ideal de platos de carnes, pescados, sopas y purés. La castaña alistana es muy buena, magnífica, para consumir.

La higiene es vital, hay que desinfectar todas las herramientas utilizadas para la poda

– ¿La plagas y enfermedades siguen causando problemas?

– Así es. Una de nuestras grandes preocupaciones sigue siendo el Chancro que penetra a través de las heridas de poda, grietas y cicatrices, apareciendo síntomas de puntisecado y áreas rojo-amarillentas en ciertas zonas de las ramas y tronco causadas por la desecación de los tejidos y posteriormente se arrugan y agrietan. La inoculación con cepa hipovirulenta se inicio entre 2005 y 2011 y se reanudó en 2017 y 2018. Este año se han intensificado los tratamientos específicos con un barrido completo tomando muestras, de acuerdo con los propietarios, tratando aquellos que han dado positivo compatible con la vacuna. La Junta de Castilla y León contrató el tratamiento para todo el año a través de Tragsa.

–Mejor prevenir que curar. Eso dicen. ¿Cuáles son las pautas o pasos a seguir?

–La prevención resulta esencial: informar y formar. Ello pasa por saber diferenciar los procesos infectivos del Chanco para evitar que se propague. La higiene es vital empezando por desinfectar todas las herramientas utilizadas para la poda con alcohol o lejía del 50% al 70%, hacer siempre los cortes limpios para que faciliten la evacuación del agua del la lluvia y finalmente hacer bien el sellado de heridas con productos tipo mástic. En lo referente a los injertos hay que controlar el origen vegetal (procedencia) y a ser posible optar por el injerto de yema con la menos herida posible. Con la enfermedad de la Tinta no se está haciendo ningún seguimiento ya que al parecer los tratamientos son de demasiado costosos.

– ¿Ha comenzado en la comarca alistana la lucha contra la Avispilla del Castaño?

– Sí. Con la suelta de Torimus. La Junta de Castilla y León ha colaborado con la Asociación “Amigos del Castaño y del Medio Natural”. También ha adquirido dosis el Ayuntamiento de Trabazos.

La degustación de castañas comenzara a las 18.45 horas y el broche de oro llegara a las 20.30 horas con la cena a base de Ternera de Aliste

– ¿Tras dos años sin poder celebrarse como se presenta la fiesta de la castaña en Sejas?

– Con mucha ilusión pues en 2020 y 2021 no pudimos celebrar el magosto a causa de la pandemia. Desde que echamos a andar allá por el otoño de 2000 hemos trabajado duro para poner en valor el mundo de los castaños y las castañas alistanas, también apoyando a los propietarios de castaños como parte imprescindible para salvar el importante legado heredado de nuestros antepasados. Han sido veintidós años de trabajo intenso.

– Programa amplio y variado ¿Cuál es la actividad principal de la fiesta de la castaña?

– El magosto en su pura esencia, sin lugar a dudas, pues gracias a él se recupera la tradición marcada por la convivencia y la hermandad que desde siempre propiciaban y propician los magostos alistanos: una reunión en plena calle, al aire libre, donde, al calor de la lumbre, se asan y se degustan las castañas en armonía. Antaño era cosa de los vecinos y ahora contamos con el aliciente que también pueden venir y participar los foráneos, con lo cual todas aquellas personas que no tienen castaños pueden degustar gratuitamente nuestras castañas. Para nosotros, el pueblo de Sejas y Asaca, es un honor recibir con los brazos abiertos a cuantos nos visiten. Todos serán bien recibidos.

– ¿Cuál son las alternativas para los participantes?

– Por la mañana, a las 10 horas, tendremos una ruta micológica, luego habrá comida en el Bera y a las 16.30 horas comenzarán los concursos de castañas y postres. Los productores deberán presentar un lote de tres kilos de castañas y ganarán aquellas que incluyan un menor número por kilo. Los postres deberán tener como principal ingrediente la castaña alistana. A las 18.30 horas saldrá el Cross de la Castaña con un recorrido de 8,3 kilómetros y los andarines con 5. La degustación de castañas comenzara a las 18.45 horas y el broche de oro llegara a las 20.30 horas con la cena a base de Ternera de Aliste y de los postres participantes en el concurso de este año.

– ¿Cómo se presenta el futuro para las castañas alistanas?

– Esperanzador. Los castañicultores estamos trabajando bien y tenemos un producto de muy alta calidad, muy apreciado en el mercado y por los consumidores.