La delegada territorial de La Junta, Clara San Damián, informó ayer a los alcaldes de los 11 municipios de la Sierra de la Culebra afectados por el primer incendio, del 15 de julio, de todas las actuaciones realizadas en estos tres meses. San Damián reconoció que “independiente de que hayamos podido cometer errores, lógicamente pedimos disculpas, la impaciencia nos hace creer que todo va muy lento pero hemos actuado lo más rápidamente posible, gracias a la eficacia de los técnicos y los servicios territoriales”.

San Damián señaló que ya está en marcha la elaboración de “un Plan Integral de recuperación de la Sierra de la Culebra” con “un concepto nuevo de sierra de acuerdo con lo que digan los alcaldes, los agricultores, los ganaderos, se contará con todo el mundo y sobre todo con los especialistas para hacer un monte que no sea una bomba relojería”.

La Junta ha comenzado a pagar las ayudas de 5.000 euros a pymes y autónomos afectados, concretamente 70 solicitudes aprobadas de las más de 100 declaraciones juradas presentadas y agilizadas por el Instituto de Competitividad. Las que no están admitidas corresponden a la Consejería de Agricultura que en breve publicará la orden de ayudas.

La Junta “está actuando en nueve viviendas” y precisó que en ningún caso son primeras ni segundas viviendas. Clara San Damián trasladó tranquilidad a todas las poblaciones de la zona afectada ya que está garantizada el agua potable en todas ellas. La responsable de la Junta resumió las intervenciones en sondeos, contención de cenizas, depuradoras y potabilizadoras. Era previsible el arrastre de cenizas pero no están afectando a los abastecimientos.

La saca de madera

En las oficinas habilitadas por la Junta en Villardeciervos y Ferreras de Abajo se han atendido 2.117 solicitudes de información de particulares de las que 1.519 estaban relacionadas con materia forestal de corta de la madera quemada y las obligaciones de los propietarios.

Entre los temas que preocupa a los alcaldes sobre la extracción de los pinos “se ha efectuado la primera subasta de 3.000 hectáreas, “se han adjudicado 10 lotes por importe de 7,4 millones de euros” y está en marcha la segunda subasta. San Damián afirmó que “Vamos recaudando fondos que se van ingresando en las arcas de los Ayuntamientos, porque este dinero va a los Ayuntamientos y al Fondo de Mejoras, pero al final es todo para ellos porque es un dinero que le corresponde a los ayuntamientos”.

Los cuatro millones de euros comprometidos para compensar el 15% de la venta de la madera “va la primera anualidad en el presupuesto de 2023”. Desde el servicio Territorial de Medio Ambiente se ha informado de la distribución de 250.000 kilos de comida para animales salvajes “para evitar que vayan a comer a parcelas. En cualquier caso, esos daños se van cubrir” precisó San Damián.

Con las lluvias y la aparición de brotes en las zonas de pastoreo “El levantamiento de pastos” es inminente, "cuando los técnicos de Medio Ambiente lo autoricen” ya que las lluvias han favorecido la aparición de los brotes.

Alimentación al ganado

San Damián salió al paso de las quejas de que no se está suministrando comida al ganado “todo el mundo que lo necesita lo está recibiendo”. Se ha facilitado alimento a 57 granjas afectadas del primer incendio de la Sierra de la Culebra. De los dos millones de kilos de paja repartidos en los incendios de verano declarados en la provincia, 742.000 kilos se han entregado en esta zona; 214.000 kilos de forraje y 228.420 de tacos de los 730.000 en total. En cuando a las explotaciones apícolas, 48 apicultores y 583 colmenas afectadas, se han facilitado 20.600 kilos de alimento de emergencia.

Clara San Damián desmintió ante los alcaldes que no se esté facilitando alimento a los ganaderos y pidió expresamente el nombre de los que no estén recibiendo las ayudas. Criticó la “información falsa” que “menosprecian el trabajo de los veterinarios y las Unidades Veterinarias” de la Junta y el elevado coste de suministrar alimento. “Lo que no vamos a hacer es llenar el granero de nadie” ya que en estos momentos se está facilitando “alimento de emergencia”. Cuando salgan la subvención podrán reclamarse los daños y el granero que se haya quemado.

El alcalde de Tábara, señalaba al finalizar la reunión como los más urgente para los Ayuntamientos “que los cuatro millones de euros que se han comprometido se aporten rápidamente al segundo incendio, que se incluyan en los presupuestos del año que viene y que rápidamente nos concedan a los ayuntamientos porque al final es el fundamento de nuestros presupuestos. Muchos de estos pueblos vivimos del dinero de los pinares”.

Los alcaldes plantearon la restauración de los daños ocasionados por los servicios de extinción con la entrada de carrocetas y los vehículos en vallados o mobiliario urbano. En este caso la delegada de la Junta precisó que se les ha informado de como efectuar la reclamación por los daños.

Los Ayuntamiento podrán acogerse a las líneas de ayuda para la recuperación de inmuebles de interés cultural, e incluso actuaciones integrales de sendas y caminos con cierto valor, con la financiación incluso del 100%.