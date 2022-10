El río Negro registra uno de sus peores veranos: 100 días seco en su cauce bajo

La sucesión de olas de calor y temperaturas récord de este verano, desde mediados del mes de junio, han agravado la situación de estiaje habitual que arrastraba anteriormente el caudal del río Negro, según el seguimiento de la Reserva Fluvial llevado a cabo por Javier Morales para el Observatorio de Malacología y Ecología Fluvial. El cauce bajo del río permaneció seco más de 100 días con graves repercusiones para la fauna.

Todos los años el caudal del río Negro (medido en la única estación de Santa Eulalia del Río Negro; datos SAIH de Confederación Hidrográfica del Duero) alcanza valores mínimos en el centro del verano, y por lo regular se mantienen o incluso agravan en septiembre. Este es el patrón del río en su cauce bajo, ya que aguas arriba en tramos medios y altos mantiene un poco de flujo de agua.

Hasta el 8 de septiembre se contabilizaban 147 días sin caudales superiores a 1 metro cúbico por segundo, y 85 días con medidas inferiores a 0,5 metros cúbicos por segundo. El caudal estival del verano registró valores menores que el promedio de los años inmediatamente anteriores y en la serie histórica.

Para Javier Morales es posible que si este es el final de un año hidrológico habitual, según nos marca el promedio el río, no tenga valores de caudal suficiente hasta pasado todo el mes de octubre. Pero como parece que éste no es un año normal, sino uno excepcionalmente seco, quizás la mala suerte se asiente una vez por Zamora, y entonces los caudales inferiores a un metro cúbico por segundo se extiendan más allá de mediado el otoño. Podrían quedar más de 60 días para que el agua fluya en la necesaria cantidad por el valle. El horizonte hidrológico de este valle es más que “negro”.

A pesar del nivel de sombreado del río por la aliseda, la falta de agua condiciona por deshidratación a todas las comunidades, tanto vegetales como animales, y además en todos sus estados vitales, tanto adultos como juveniles o fases de huevo. El hidroperiodo es uno de los factores clave en la ecología de los ecosistemas acuáticos, y uno de los factores que ha forjado la selección natural de las especies que integran las respectivas comunidades.

Las especies vegetales acuáticas, por lo general, tienen adaptaciones a la falta de agua y pueden sobrevivir un periodo de sequía sin morir, o al menos sin daños irreversibles. Por supuesto es negativo para ellas, pero sus estructuras subterráneas (raíces o estolones) por lo general le permitirán sobrevivir.

Un patrón repetitivo de periodos secos o uno muy largo en una única sequía, tampoco permiten sobrevivir, incluidos los árboles de ribera, cuyas raíces están íntimamente ligadas al agua freática y a la inundación desde el cauce, y que comenzarán por tener mal aspecto y después el deterioro será grave y camino de irreversible. Su debilidad les hará más susceptibles de afección por las riadas, y también más fáciles de atacar por predadores y patógenos. El efecto en los árboles es más largo y predecible, pero cuando sucede y la aliseda muere es el final irreversible del río. Para Morales “este es el escenario final. Debemos pensar que en el río Negro no estamos aquí todavía. Aunque sí es el caso del río Águeda (Salamanca), en donde la aliseda está condenada a morir desde hace varios años”.

¿Cómo sobreviven los animales?

Entre los animales típicamente ribereños muchos de ellos son en realidad semiacuáticos, y pueden escapar hacia otros lugares en busca del agua; es el caso de las nutrias, las ranas o las aves, por ejemplo. Otra cosa ocurre en el caso de las comunidades de animales estrictamente acuáticos.

Los animales acuáticos son mucho más susceptibles a la falta de agua, sobre todo por su función respiratoria. Es decir se asfixian (no pueden respirar oxígeno del aire) con la deshidratación de sus branquias secas. Ni que decir tiene que muchos de ellos tienen también estrategias para sobrevivir a los estiajes, ya que tienen fases adultas que viven fuera del río (son voladoras) y de esta manera sobreviven hasta que con la puesta de huevos aseguran una nueva generación. Este es el caso por ejemplo de la mayoría de los insectos de mayor tamaño típicos de los ríos, como las chinches acuáticas, las efémeras o los tricópteros; más conocidos como «canutillos».

Otros tienen gran capacidad de movimiento y pueden huir antes de que la sequía sea completa, y mientras se puedan mover por el caudal que fluye. Este es el caso de muchos peces nadadores activos.

Sin embargo existen muchos seres sin capacidad de movimiento, o poco alcance, incapaces de sobrevivir a la falta total de agua. En este caso mueren tanto los adultos como las fases juveniles y los posibles huevos de la siguiente generación. En este grupo tenemos a los animales que se mueven por el fondo en fase larvaria, como libélulas y caballitos de agua, y otros mucho más ligados a los fondos; con pequeños movimientos como son algunos peces como la lamprehuela (Cobitis calderoni) y algunos moluscos como caracoles y ancilos. Y finalmente otros están totalmente inmóviles en el fondo como las náyades, las esponjas y los briozoos, que no pueden escapar a la sequía ya que no se desplazan apenas, e incluso están unidos al sustrato y no lo pueden abandonar.

En el caso del río Negro entre las especies de animales amenazados de extinción y que se verán gravemente afectados por la sequía de 2022 tenemos una amplia lista, ya que su condición ecológica es tan pobre que no disponen de poblaciones próximas que le puedan hacer la función de nuevos colonizadores.

Cabe destacar entre los insectos a las libélulas Macromia splendens, Oxygastra curtisii y Gomphus graslinii, ya que aunque los adultos vuelan tienen una fase larvaria (ninfas) que permanece en el fondo del río varios años antes de completar la metamorfosis. Y no tienen apenas capacidad de caminar, por lo que no pueden escapar cuando falta el caudal. También es el caso de que se produzca cuando el estadio vital de la especie es el de huevo, que también está presente bajo el agua.

Se produce tanto para las libélulas y como para los caballitos de agua de colores azules metalizados (Calopteryx virgo y Calopteryx splendens) tan emblemáticos del verano en las orillas llenas de sauces.

En el escenario más positivo para estas especies, importantes y de máxima calificación en la Red Natura 2000, adultos de otro río podrían llegar volando y reproducirse en próximos veranos, o también los individuos que hayan podido sobrevivir aguas arriba en el valle. En cualquier caso tardarían varios años en nacer desde las aguas del Negro. Su colonización es un proceso lento y dificultoso, y que hace que el daño perdure en el tiempo. Los seres más sésiles como las náyades y otros invertebrados no artrópodos son los máximos perjudicados al no poder escapar.

Esponjas y briozoos tienen una solución de emergencia para estos casos de cauces secos, es la formación de estructuras de resistencia (gémulas y estatoblastos, respectivamente) que aseguran la reproducción asexual para formar una nueva generación de animales cuando las condiciones vuelvan a ser buenas. Ésta también será la estrategia que pueden usar algunos vegetales macroscópicos importantes en el Negro, como el alga rodofita Volatus carrionii, que fue descrita para la ciencia en este río hace unos pocos años.

Es posible, hasta la recuperación parcial de las poblaciones, que se colapsen partes de las redes ecológicas que unen íntimamente a los seres que allí viven (redes tróficas por ejemplo). Lo que provoca un peor funcionamiento y así empeoran los resultados positivos de las funciones ecosistémicas que todos los ecosistemas realizan para general beneficio.

Por el contrario, las náyades incapaces de huir y sin estructuras de resistencia sólo pueden tomar un camino: enterrarse en el sedimento buscando la humedad dentro de la grava. Pero esto tiene un corto recorrido, y por lo general no es posible su supervivencia más allá de unas horas, y sobre todo en ambiente reseco y soleado. Si existieran también morirían (y antes puesto que son mucho más sensibles) los juveniles en el sedimento del río.

No se conoce ningún caso en el planeta de un tramo de río del que hayan desaparecidos las náyades de cualquier especie, y que se hayan colonizado con nuevas poblaciones por mecanismos exclusivamente naturales, señala el estudio.