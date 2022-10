Pueblos ribereños de Ricobayo piden que se garantice el abastecimiento de agua

El Ayuntamiento de Muelas del Pan (Ricobayo de Alba, Cerezal de Aliste y Villaflor), que preside el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso, muestra su total oposición al desembalse de Ricobayo, denunciando las “dramáticas consecuencias” que puede tener, incluso para mantener y garantizar el abastecimiento domiciliario de agua de los pueblos ribereños.

En el caso concreto del municipio, donde se asienta la central hidroeléctrica construida por Saltos del Duero, tres de los cuatro núcleos de población, Ricobayo de Alba, Muelas del Pan y Cerezal de Aliste, dependen del agua del embalse para poder abastecer a las familias. Solamente Cerezal se abastece con pozos de sondeo.

En un comunicado el Ayuntamiento de Muelas del Pan señala que “los ayuntamientos ribereños y principalmente los que nos abastecemos del embalse de Ricobayo, tenemos la preocupación por este vaciado. Sabemos que está el Convenio de Albufeira, pero desde que se firmó, fuese el gobierno que fuese, las condiciones de juego han cambiado y mucho. No son ni parecidas. No se entiende que un país como España que está sufriendo la mayor sequía donde muchas poblaciones están teniendo problemas de abastecimiento, ya que los acuíferos se están secando, estemos vaciando a marchas forzosas nuestras reservas hidráulicas con todos los inconvenientes que trae ello consigo. Algo que no es justo y no debemos consentir”.

En lo que afecta principalmente a los ayuntamientos con abastecimiento en el embalse, “nos surge la inquietud que, aunque Confederación Hidrográfica del Duero nos haya informado que no se va a bajar de la cota donde se garantiza la captación, si esta situación de sequía se alarga en el tiempo, ya que todos es sabido que estos embalses realmente se llenan con las nieves y las lluvias bien abundantes”.

Por ello han solicitado una reunión con el subdelegado del gobierno en Zamora, Ángel Blanco, para que les informe sobre el Gobierno de España, que es el que ha dado la orden esta vez del vaciado. Piden que se les explique las “medidas van a tomar para garantizar el abastecimiento, porque si las bombas de impulsión se estropean, no tenemos manera alguna de acceder a ellas como ya se lo hicimos saber el año pasado cuando tratamos el mismo tema. Ahora parece ser que como es una cosa del Ministerio de Transición Ecológica, pues está más que justificada la medida del vaciado. Es decir que depende de quién lo haga hay doble vara de medir, o mejor dicho están mal o bien hechas. Cuando el hecho y el fin está siendo el mismo. Las soluciones a los problemas hay que plantearlas y tenerlas previstas antes de hacer esta sangría del embalse”. Los alcaldes inciden en que “esperemos que todas estas dudas o mejor dicho preocupaciones serias que tenemos los alcaldes nos la resuelvan desde la Subdelegación del Gobierno. Porque al final los verdaderos perjudicamos somos y seremos las poblaciones que nos abastecemos del embalse”.

También echan de menos que no se les haya convocado por parte de la Subdelegación del Gobierno en Zamora para explicarles bien está medida como “así lo hizo la otra vez, aunque CHD, si nos llamó para decirnos que se iba a proceder al vaciado”.

Luis Alberto Miguel Alonso, alcalde de Muelas y presidente de la mancomunidad “Tierra del Pan y de la Asociación de Municipios Afectados por Embalses de la Provincia de Zamora señala que “el Gobierno a través de su Ministerio de Transición Ecológica parece que de nuevo al mundo rural y en este caso la zona desfavorecida como es la provincia de Zamora nos vuelve a ningunear. Cada uno que haga su propia reflexión, pero donde dije digo, digo diego y esto es otra losa más al mundo rural y a la economía rural”.

Por ello, señala Luis Alberto Miguel Alonso, lo “que pedimos es que se pare el vaciado o que se intente regular o gestionar de una mejor manera. Porque toda esta cantidad de agua que hemos dejado ir ya está perdida hasta que nos vuelva a caer del cielo y eso de momento no se sabe cuándo va a ser. No nos parece de recibo que se escude el Gobierno en que este acuerdo es de cuando José María Aznar porque sólo hay que recordar todos los acuerdos y leyes que han cambiado o han suprimido de los anteriores gobiernos porque a ellos si les ha interesado. Y lo más peculiar es que el año pasado quienes criticaron duramente y enjuiciaron el vaciado este año lo están apoyando. Esta es la gran moral política que tenemos en España”.

Ríos tributarios sin caudal

Este nuevo escenario, aseveran alcaldes, concejales y vecinos, “hace que tengamos que recapacitar y pensar en un plan hidrológico provincial. Contamos con la mayor reserva de agua y a la vez hay poblaciones que no tienen agua ya que los acuíferos se secan o están llenos de micro minerales no aptos para el consumo. Lo cual hace que haya que instalar plantas depuradoras de altos costes económicos. Ni para el consumo humano ni para las explotaciones ganaderas”.

El presidente de la Asociación de Municipios Afectados por los Embalses y Centrales Hidroeléctricas en la provincia de Zamora, Luis Alberto Miguel Alonso, respaldado por un gran número de alcaldes lanza su propuesta: “Al igual que se han hecho instalaciones para convertir zonas de regadío, sería conveniente que las Administraciones Públicas se decidan a invertir en un gran proyecto hidrológico que consista en hacer como ya se hace en muchos sitios llevar agua sin tratar es decir es como un trasvase o como se hace en los sitios de regadío a los pueblos. No vamos a llamó para entrar en los detalles técnicos pero este proyecto es factible y muy viable y será la gran solución a parte de la sequía que según se dice vamos a ir sufriendo de aquí en adelante aparte de seguir ayudando a las explotaciones ganaderas y a la fauna salvaje de donde los cotos también son ingresos y generación de puestos de trabajo”.

Sentencian los afectados que “donde no hay agua no hay vida y por desgracia ahora los acuíferos como así apuntan todos los datos hidrológicos están mermando y cada vez manarán menos agua y será de peor calidad. Se sabe que las aguas principalmente del Tera, Órbigo y Esla son de una muy buena calidad y a corto, medio y largo plazo podrían ser la única solución viable para poder abastecer a la mayoría de los pueblos, no solo a los situados en la ribera del Esla”. A la preocupación por el vaciado del embalse de Ricobayo se suma que están completamente secos a causa de la sequía todos los ríos de la comarca alistana que tributan al Esla: Frío, Cebal, Espinoso, Aliste y Mena. Los afectados consideran que “soltar agua a Portugal va a ser una temeridad pues de no llover y mucho habrá escasez de agua incluso para la extinción de incendios”.