La paralización del desembalse de agua desde la cuenca del Duero hacia Portugal, a cuatro días del plazo establecido por el Ministerio de Transición Ecológica para cumplir el Convenio de Albufeira, en absoluto convence a los alcaldes de municipios ribereños del embalse de Ricobayo. “Dejan de trasvasar cuando han dejado las reservas en un ridículo 18%; es una tomadura de pelo, ¿qué hemos ganado, un tres por ciento?” se preguntan alcaldes zamoranos del entorno de Ricobayo.

Es una de las razones por las cuales los ayuntamientos ribereños mantienen la anunciada movilización. “Parar el desembalse cuando nos han dejado casi un río no soluciona nada” argumenta Javier Aguado, alcalde de San Cebrián de Castro. “No podemos permitir que un convenio internacional de hace 20 años se aplique hoy sin tener en cuenta las nuevas condiciones ni la pluviometría actual”.

Para Aguado, el trasvase de agua a Portugal, bajo el argumento de que en este país sufren una sequía severa, supone “vestir a un santo para desvestir a otro. Estamos sufriendo una situación complicada y lo hemos vivido todo el verano. No se puede llegar un día, y sin diálogo ninguno, sin tener en cuenta a todo un territorio, realizar un desembalse drástico”.

El alcalde de San Cebrián de Castro resta valor a la orden de parar el trasvase “cuando ya se lo han llevado todo. Estamos casi con la corriente del río”.

No menos indignada se muestra Lidia Pechero, alcaldesa de Palacios del Pan. “Tenemos que movilizarnos, y no solo los alcaldes, toda la sociedad. Han dejado el embalse al 18% y tenemos que tragar con ello. No lo podemos permitir”. Pechero describe la situación que viene sufriendo el municipio y en general la actividad económica en la zona, con un nivel de agua “ínfimo” en el embalse del Esla.

Situación que ha impedido abrevar al ganado, bañarse, regar o pescar en unas mínimas condiciones. “Dependemos del agua y si la sequía va a continuar podemos tener problemas en el futuro, por eso es necesario actualizar las condiciones del Convenio de Albufeira. “Se tienen que replantear esta situación todos los agentes y administraciones que participan en los desembalses”.

La previsión que se les anunció desde la Confederación Hidrográfica del Duero situaba el nivel del embalse de Ricobayo, una vez cumplido el compromiso de movilización de reservas hacia el país vecino antes del 30 de septiembre, al 15 por ciento de su capacidad.

La presión de comunidades de regantes, alcaldes ribereños, agricultores y ganaderos, y en general todo el sector privado que depende del embalse, y la más reciente reacción de los pueblos de Salamanca que captan agua del embalse de Almendra, ha hecho mella y al final el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha cesado la aportación de caudal a Portugal cuatro días antes de lo previsto.

Los pueblos afectados por el embalse de Ricobayo, que recientemente suscribieron un manifiesto defendiendo la movilización contra el trasvase de agua a Portugal, son Andavias, Carbajales, Granja de Moreruela, Losacino-Muga de Alba, Manzanal del Barco, Montamarta, Muelas del Pan, Moreruela de Tábara, Palacios del Pan, Perilla de Castro, Santa Eufemia-Losilla, San Cebrián de Castro, San Pedro de la Nave-Almendra, Vegalatrave y Videmala.

La “sequía severa” en la parte lusa del Duero

El Convenio de Albufeira establece el marco de colaboración de España y Portugal para la gestión de las aguas de la demarcación hidrográfica internacional del Duero. Los volúmenes mínimos anuales, trimestrales y semanales son comprobados a través de dos puntos de control: el primero en la presa de Castro y el segundo la presa de Saucelle más las aportaciones del río Águeda, ambos en el río Duero, siendo las aportaciones anuales mínimas exigidas en el segundo punto de control de 3.800 hm³/año.

El propio Convenio de Albufeira establece las condiciones de excepción al cumplimiento del régimen de caudales establecido. Esas condiciones están relacionadas con las precipitaciones registradas en el año hidrológico en diversas estaciones pluviométricas de España. En el año hidrológico 2021/2022 las condiciones de excepción se han dado en el primer punto de control (presa de Castro) pero no en el segundo punto de control.

Régimen de caudales

De manera que España está obligada a cumplir el régimen integral anual en este segundo punto de control. “De manera que España está obligada a cumplir el régimen integral anual en el segundo punto de control” argumenta una comunicación del Ministerio para la Transición Ecológica. Las autoridades de España y Portugal mantienen reuniones de seguimiento periódicas en las que ambos países “han reforzado su compromiso de cumplir el régimen de caudales fijados en el Convenio, en especial este año hidrológico en el que la situación de sequía en la parte portuguesa del Duero es severa”. Para cumplir el régimen integral “es necesario movilizar reservas de embalses españoles”, especialmente Ricobayo, cuyas instrucciones para de trasvasar 250 hm³ se dieron el pasado 9 de septiembre.