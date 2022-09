“Un problema puntual”, ha explicado la gerente del Complejo Sanitario de Zamora, Montserrat Chimeno, sobre la falta de médicos en Sanabria y Carballeda que desde verano mantiene la atención primaria a mínimos en las comarcas norteñas y sobre la responsable ha defendido: “no hemos tenido ninguna reclamación de pacientes”.

El pasado agosto la Zona Básica de Salud de Sanabria llegó a atravesar jornadas con tan solo dos facultativos que recibieron refuerzos de la demarcación vecina de La Carballeda, donde se han llegado a vivir jornadas con un único médico de guardia, como han denunciado las plataformas sociales y que han llevado hasta la Fiscalía.

“Lo que aconteció este verano fue una serie de incidentes que no pensábamos que iban a ocurrir”, explicó la responsable provincial e indicó que fueron “cuatro bajas en un equipo” lo que desestabilizó el tejido asistencial de la zona de salud, donde asegura ya “se ha restablecido la actividad”.

"Sin reclamaciones de pacientes"

De igual manera Chimeno ha calificado como “otro problema puntual” la situación de la Zona Básica de Salud de La Carballeda, donde la responsable ha detallado que a la plaza vacante que ya existe se le sumaron, de nuevo, “incidencias imprevistas” en referencia a la baja de otros facultativos: “es muy difícil solventarlo enseguida y ese día tienes que organizar la asistencia sobre la marcha, improvisar”, finaliza.

La gerente del Complejo Sanitario de Zamora destacaba “la plasticidad” del servicio que ayudó a superar la situación: “el médico que estaba allí atendió a todo el mundo, lo que no era demorable no se demoró y no hemos tenido ninguna reclamación de pacientes”.

El Defensor del Paciente

Chimeno ha señalado la falta de médicos como el problema subyacente, y ha rescatado las declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid, Ruiz Escudero, que definió la falta de profesionales como “un problema de Estado”, más allá, aseguro Chimeno, de las fronteras de la provincia de Zamora.

Respecto a la denuncia presentada por el Defensor del Paciente ante la Fiscalía por la falta de médicos en la Zona Básica de Salud de La Carballeda, Montserrat Chimeno respondió que no le “preocupaba” la situación, que ha descrito como “una reordenación de la atención un día puntual, sin reclamaciones y sin una patología no demorable que no haya sido atendida”.

En relación a la denuncia, sí ha lamentado “el tiempo que me hacen perder en este tipo de cosas”, ha finalizado la responsable.