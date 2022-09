La marcha “antorcha” de los bomberos forestales alumbra la Sierra de la Culebra

“Trabajamos por vocación porque si fuera por el sueldo y las condiciones no trabajaríamos” reconocía con rotundidad uno de los cuatro bomberos forestales que comenzaba, en Villardeciervos, “la marcha antorcha” de protesta, convocada por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León, ATIFCYL. La marcha llegará hoy a Zamora, sobre las cinco de la tarde, para finalizar con una concentración multitudinaria en Valladolid.

Los tres bomberos forestales de Salamanca, Palencia y Zamora, con paso decidido, más un cuarto en el vehículo de apoyo y para hacer los relevos, emprendían el primer tramo de Villardeciervos a Tábara poco después de las nueve y media de la mañana. Una quinta alma acompaña a este pequeño grupo, la fotografía del bombero forestal fallecido en el incendio de la Sierra de la Culebra.

Ante el Centro Forestal de Villardeciervos desplegaban la pancarta y distribuían el manifiesto que se iba a leer ante todos los Ayuntamientos de los pueblos de esta primera etapa, para ir sumando compañeros para la manifestación convocada en Valladolid, ante la sede de las Cortes de Castilla y León, el día 1, y la manifestación hasta la Plaza Mayor.

Un manifiesto en el que se reclaman mejoras laborales y la determinación de “no vamos a parar hasta que en Castilla y León tengamos un dispositivo a la altura de esta comunidad, con el 100% de su plantilla trabajando todo el año en un dispositivo público de calidad, con profesionalidad y formación. Cuadrillas de tierra y helitransportadas, torretas, autobombas, centros provinciales de mando, etc. No vamos a parar hasta que obtengamos el reconocimiento de nuestra categoría profesional, porque le pese a quien le pese, somos bomberos forestales. Es urgente que tengamos un estatuto básico del bombero forestal y el reconocimiento de la categoría 5932”.

El representante de ATIFCYL, Pablo Zurro, declaró que “no hay ninguna promesa por escrito. Son eso, promesas, no hay nada escrito”. En estos momentos “en 15 días estaremos a un 20%”. Los incendios se apagan en invierno “eso lo sabemos todos menos los que tienen que tomar decisiones”. Las condiciones laborales actualmente pasan “porque no tenemos estabilidad, hay gente trabajando tres meses, cuatro meses, seis meses. Con ese tiempo de trabajo y los salarios que tenemos es imposible vivir de esto”. Y otra reclamación fundamental “es que nos reconozcan la categoría de bomberos forestales, porque es lo que somos realmente”. Urge además “una revisión del Plan INFOCAL que es del año 99. Estamos hablando de planes totalmente obsoletos para esta comunidad”.

Lucía Vita, una de las bomberos forestales, confirma la presencia de la mujer en las brigadas de extinción forestal “cada vez somos más, poquito a poco, pero cada vez más”. En su caso su contrato es de tres meses y luego “a la calle. No hemos visto mejoras, no tenemos expectativas”. Su categoría es de peón a secas, no es ni peón especialista, pese a una formación en el módulo de Gestión Ambiental y la carrera de Ciencias Ambientales, aparte de cursos y formación teórica durante el periodo de trabajo y el que voluntariamente puedan hacer una vez que dejan de trabajar.

Al comienzo de la marcha los tres bomberos entablan conversación inevitablemente de los incendios, de los flancos en los que estuvieron destinados, la protección de carreteras para evitar que pasara el fuego, el tiempo que estuvieron. Unas escenas vividas que son difíciles de olvidar. Por delante un largo trayecto negro por el asfalto y el arbolado de la castigada Sierra de la Culebra con escasas manchas verdes y pueblos con muy pocos vecinos, aunque generosos y amistosos con sus bomberos y con sus reivindicaciones, aunque muchos de los residentes no se han enterado de la marcha a pie.

Al llegar a Ferreras de Arriba hay una tregua para refrescarse y tomar un ligero refrigerio reponedor. Ante el Ayuntamiento dan lectura completa de sus reivindicaciones “tras los trágicos sucesos de este verano, en los que, por desgracia, tenemos que lamentar las muertes de compañeros y vecinos, así como más de 100.000 hectáreas calcinadas en nuestra comunidad; los bomberos forestales nos hemos visto obligados a realizar esta marcha. Queremos dejarle claro a la administración que no vamos a parar”. Y su siguiente etapa les lleva hasta Ferreras de Abajo para comer y comenzar a agrandar el número de participantes. Siete personas, entre bomberos y vecinos, reanudan la marcha para completar el siguiente tramo hasta Tábara, llegando con una hora de anticipación sobre el horario previsto. Los bomberos mandan “un mensaje a la sociedad” “no vamos a parar porque nuestro futuro es el

Vuestro, No vamos a parar de ejercer nuestro trabajo de forma profesional, porque somos un servicio esencial para nuestra comunidad y porque nos gusta lo que hacemos. Porque somos bomberos forestales, aunque a día de hoy, nos envíen al paro como cada año y sin ninguna mejora. Por todo esto, pedimos a la sociedad que nos acompañe en esta marcha

que culminará en la manifestación de Valladolid”.

Hay dos imágenes que imponen, la visión de kilómetros y kilómetros de árboles quemados y pueblos medio vacíos. En contrate, la animosidad de la marcha de los bomberos forestales cruzando las castigada Sierra de la Culebra.