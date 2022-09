Puebla aprueba en pleno una moción para reclamar que se blinde la Sanidad

El Grupo Socialista municipal de Puebla ha aprobado una moción para reclamar a la Junta blindar la sanidad pública, cubrir todas las vacantes de médicos de demarcación y de área, bajas y guardias. También la atención continuada de dos médicos y dos enfermeras, además del refuerzo del personal en verano “como se venía haciendo hasta 2012”. Cerró la moción pidiendo la dimisión de los responsables de Sanidad y de la Delegación Territorial.

El portavoz del PSOE, Manuel Santiago Sánchez, atacó el empeoramiento de la situación sanitaria “límite” al no cubrir bajas, vacaciones, guardias y no estar cubiertas 2 plazas. Así de 10 médicos de las demarcaciones se encuentren algunos días 3 médicos.

En tono irónico Santiago alegó que “del 16 al 31 de agosto época en la comarca en la que no hay vecinos, ni visitantes, ni turistas, y apenas ocupación de segundas viviendas y va la Junta y su consejero de Sanidad y cierra los consultorios locales”.

La medida de centralizar la atención en el Centro de Puebla debió de ser consensuada con los alcaldes del PP, la delegada y la Gerente, sin que el Ayuntamiento de Puebla tuviera constancia ni fuera convocado a la reunión con los alcaldes del PP. Censuró las condiciones laborales del personal sanitario y el incumplimiento del blindaje de los servicios sanitarios, en campaña electoral.

En agosto se cerraran desde el día 15 las consultas y tres días solo se atendieran urgencias

El Grupo Popular recordó que ya se habían adherido y apoyado “somos los primeros que reconocemos que la Sanidad está mal pero no solo aquí” sino en todo el territorio nacional. “Nos duele lo nuestro y no es justificable que pase en todos los sitios para que nosotros tengamos que arrimar el hombro” y calificó de “reiterativa” la moción para “sacar rendimiento político”. Alonso pidió que “ustedes presenten soluciones” porque se convocan las plazas pero no se ocupan.

Reconoció el acuerdo de todos en tema sanitario y además de problemas a la gestión y “el déficit de médicos”. Como “senador a nivel nacional haga lo mismo que está exigiendo para la Junta. Prepare una moción para llevarla al Senado que diga que hay que resolver ese problema a nivel nacional”. Para Alonso y en su opinión “no es un problema que debería estar delegado a las Comunidades Autónomas” y acusó al PSOE de “sacar rendimiento político”.

De manera específica señaló las competencias municipales ante niveles de cloro altos en el abastecimiento local. Calificó de “demagogia” que se critique el uso de taxi para ir al centro de salud y no se criticara que durante 6 meses se usara transporte para llevar a los viajeros del AVE a la estación de A Gudiña, en Ourense.

El alcalde, José Fernández, “deberíamos estar encerrados allí, todos” y criticó que en agosto se cerraran desde el día 15 las consultas y tres días solo se atendieran urgencias. Se han ido cuatro médicos en estos últimos años “por las condiciones” que ofrece la Junta.

No se ha hecho nada “en estas zonas de difícil desempeño” en cuanto a la mejora de las condiciones. La pregunta clave “es ¿por qué ahora vienen dos médicos de La Bañeza? Porque hacen siete horas y le pagan 17”. A todo el problema de personal está “la acumulación” que sobrecarga a los médicos que “se van”.

Alonso replicó que “nosotros hemos apoyado esta moción” y pidió al alcalde que “no mienta” en cuanto a la falta de apoyo del Grupo Popular municipal y se comprometió a ir a la Junta a hablar con la Delegada, con la Gerente y con la Consejera.