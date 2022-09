Triunfar desde un “pueblecito” de Zamora

Un mecánico de un "pueblecito" de Zamora, de esa consabida y recurrente España vaciada, vuelve a estar entre los diez mejores profesionales del país.

La proeza es obra de Iván Martín Báez, subcampeón de España en 2019 y flamante medalla de bronce en el concurso nacional del MVP (Más Valioso Profesional del Taller) 2021.

Después de dos años en blanco, debido a la pandemia, la nueva convocatoria de La Comunidad del Taller revalida la profesionalidad de este mecánico de 40 años que tiene su negocio en El Cubo del Vino. “Nos quedamos a las puertas del mano a mano (la gran final), pero estoy muy contento porque no me había preparado, he pasado una situación personal un poco complicada y no contaba con llegar tan lejos” explica Iván.

El fallecimiento hace apenas unos meses de “Nica”, su padre, su referente, su guía, la persona que le metió el gusanillo de los tornillos y la grasa, no ponía las cosas fáciles. Iván no se presentaba con la ilusión y preparación de hace dos años. Aún así, en un campeonato al que concurrieron más de cuatrocientos mecánicos de todo el país, el profesional zamorano quedó a las puertas de la final. Ya era un triunfo.

El azar quiso que sí pudiera competir con la élite. Falló uno de los finalistas y como Iván era suplente, pudo entrar en la “milla de oro” de los diez mejores mecánicos de España. Nueva oportunidad para demostrar la pericia y conocimientos de este profesional establecido en el medio rural, que mamó el oficio de su padre, Nicasio Martín, natural de El Maderal.

Fue así como este experto mecánico de El Cubo sumó fuerzas con el extremeño Diego Morán para competir en la gran final celebrada el fin de semana en el Circuito del Jarama de Madrid. El logro de 2019, que le arribó a la categoría de segundo mejor mecánico de España, esta vez no pudo ser. Aún así, Iván ha conseguido una meritoria medalla de bronce que, en las condiciones en las que luchaba, sabe a oro. “Es un campeonato con mucho nivel, la gente está muy preparada”.

El reto pasa por resolver pruebas complejas, diagnosticar una avería y solucionarla en un tiempo récord. Por eso el valor de este nuevo reconocimiento. “Es un aliciente, después de todo y de la situación que estamos viviendo, después de tantas malas noticias, esto me motiva para seguir” cuenta el dueño de un pequeño taller donde igual recalan agricultores que camioneros o conductores al uso.

Iván es un apasionado de lo suyo. Tanto que mantiene una férrea disciplina para estar al día. “Hoy la mecánica es muy complicada, con sistemas cada vez más complejos”. Todos los días dedica una media hora a formación, estudiar o repasar curso. Un reciclaje permanente. “Me lo enseñó mi padre, es el método alemán y lo llevo a rajatabla” desvela el profesional.

Puede que eso expliqué por qué el dueño de un modesto taller “de un pueblecito de Zamora, de esos de la España vaciada” como él mismo se presenta, está en la élite de los mecánicos de España. Y ahí quiere seguir, sumando nuevos triunfos en el Circuito del Jarama.