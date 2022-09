Falsificación de certificados. Este es el delito por el que la Guardia Civil de Zamora investiga a una persona tras detectar pegatinas de ITV fraudulentas que, además, no se correspondían con el vehículo que conducían.

La intervención tuvo lugar en la carretera provincial ZA-P-1405 entre Zamora y Mahíde durante un servicio de detección de alcoholemia y drogas. Fue en ese momento cuando los agentes pararon a un todoterreno que portaba una pegatina de la ITV que no se correspondía con las fechas prescritas en la documentación presentada. La señal V-19 que portaba en el parabrisas indicaba que el mismo había superado favorablemente la inspección técnica periódica, así como la fecha en que debía pasar la próxima inspección. En este caso, figuraba que era válida hasta febrero del próximo año 2023 si bien no coincidía con la consignada por la estación ITV en su tarjeta de inspección técnica, valedera hasta el mes de febrero de 2022, por lo que el conductor circulaba con un vehículo que no había pasado la revisión periódica.

Prisión y multa

El hombre es investigado como presunto autor de un supuesto delito de uso de certificado falso recogido y podrá ser castigado con penas de prisión de 6 meses a tres años además de a una multa.