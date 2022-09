La Junta de Castilla y León ha comenzado las obras de acondicionamiento de las antiguas escuelas de infantil de Fermoselle para establecer la base de operaciones de la Unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE).

Desde que el pasado 10 de julio comenzara a estar operativo ese servicio de urgencias sanitarias dotado con una ambulancia, el personal ha sido ubicado en una vivienda proporcionada por el Ayuntamiento de Fermoselle hasta que adapte la sede definitiva.

La Gerencia de Sanidad invierte 48.000 euros para realizar las obras en la planta superior de las antiguas escuelas, en la calle Moralina, donde se establecerá el personal, formado por dos técnicos de emergencias sanitarias y un enfermero en cada turno.

La ambulancia no se puede aparcar en el patio de las escuelas, como estaba previsto, dada la imposibilidad del equipo de gobierno de conseguir la mayoría necesaria para realizar ese trámite. La situación en minoría del equipo que preside el alcalde José Manuel Pilo no hace posible el consenso y, pese a la buena disposición de la Consejería de Educación, no se ha podido aprobar la desafectación.

La dotación de la Unidad de Enfermería de Emergencias las 24 horas de los 365 días del año es todo un logro para el municipio de Fermoselle, cuyo Ayuntamiento ha hecho de la sanidad uno de sus caballos de batalla. “La ambulancia es un gran avance, pero seguimos luchado por un centro de salud en Fermoselle con atención continuada” precisa José Manuel Pilo.

La Unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) atiende las urgencias en el lugar donde se producen, la estabilización del paciente y el traslado, si precisa, al centro sanitario más adecuado, bajo un sistema protocolizado de activación y de actuación en el lugar. Cuentan con un médico consultor situado en el Centro Coordinador de Urgencias.