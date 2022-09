El Consejo de Gobierno ha aprobado 1.114.926 euros para la contratación de servicios para abordar la clasificación de vías pecuarias de todas las categorías que discurren a través del territorio de 341 municipios de las provincias de Zamora, Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid.

Se estima que en estos momentos hay sin clasificar en la provincia de Ávila un total de 90 términos municipales; en Salamanca, 133; en Segovia 27; en Valladolid 38 y en Zamora 53, por lo que la estimación es abordar la clasificación de 341 términos municipales.

Las vías pecuarias son caminos milenarios usados tradicionalmente para el tránsito ganadero, que constituyeron la infraestructura fundamental de la trashumancia castellana desde la Edad Media hasta nuestros días.

Las actuaciones a contratar van a consistir en la recuperación y actualización de la documentación sobre vías pecuarias, su catalogación, ordenación y archivo de toda la documentación, posterior creación de bases de datos y geodatabase y finalmente la realización del Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de cada uno de los términos municipales, determinando para cada una su anchura, trazado y demás características generales.

Las vías pecuarias al ser demaniales (que pertenecen a la administración pública y están destinados a un uso o servicio público), propiedad de la Comunidad Autónoma, gozan de todos los atributos que se confiere a los bienes de dominio público, es decir son inalienables (no se pueden vender), imprescriptibles (no prescriben con el paso del tiempo) e inembargables (no pueden ser embargados).

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio entiende que gestionar estos los bienes de dominio público pasa por reconocer previamente su existencia, por lo que estima que necesario abordar la clasificación total de las vías pecuarias de las provincias citadas, a la vista de la enorme presión que vienen sufriendo estas infraestructuras, consecuencia de la pérdida de uso ganadero y que se manifiesta en incontables intrusiones que merman su superficie, al punto de llegar en ocasiones a la pérdida de continuidad y desaparición de vías pecuarias en algunos tramos.

El gasto está financiado por la Unión Europea, a través de los Fondos Next Generation EU, Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.