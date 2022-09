Con más de 900 habitantes, el municipio de Corrales del Vino (Corrales, Fuentelcarnero y Peleas de Arriba) es la cabecera comarcal de la Tierra del Vino, y alberga varios servicios que cada día atraen a vecinos de los pueblos de alrededor. A partir de hoy, Corrales espera recibir visitantes de toda la provista con motivo de las fiestas del Cristo. Mario Castaño Tejedor es su alcalde desde el año 2015.

–¿Qué proyectos han mejorado la vida en Corrales del Vino en los últimos tiempos?

–Sería un poco pretencioso por mi parte decir que hemos mejorado la vida en Corrales, pero en los últimos años se han abordado muchas “pequeñas” cosas para intentarlo. Se han sustituido casi todas las tuberías de fibrocemento de la red de abastecimiento, se ha iluminado la entrada al pueblo, se ha renovado completamente la guardería municipal, se han creado parques y espacios verdes y mejorado otros como el Plantío, se han reformado las escuelas de Peleas de Arriba convirtiéndolas en un gran salón.

En lo que se refiere a servicios, continuamos con la guardería a precios muy asequibles, ofrecemos el servicio de comedor social mediante el que llevamos la comida a los mayores. En 2017 creamos la Escuela de Música de Corrales del Vino, ubicada en el antiguo edificio de Correos donde se construyeron tres nuevas aulas, la piscina siempre está en perfectas condiciónese, el pabellón de deportes, el nuevo parking de caravanas…

Es importante también la inversión realizada por la Diputación en la Carretera de Corrales del Vino a Fuentelcarnero o el nuevo depósito para agua de abastecimiento de Peleas de Arriba. Más que un proyecto, son muchas pequeñas cosas, y alguna que olvido.

–¿Cuáles están pendientes de empezar en los próximos meses?

–Ahora estamos actuando en las instalaciones de la piscina donde construiremos una pista de pádel y otra de bádminton, y en la cafetería una nueva terraza, también en Peleas mejoraremos la Plaza, pero sin duda las inversiones más fuertes son para pavimentar calles en los tres pueblos con una inversión en torno a 200.000 euros.

–¿Otras necesidades del municipio, pendientes de cubrir?

–La construcción de una depuradora es una necesidad, una exigencia de la Confederación y también un compromiso que tenemos con el medio ambiente. Ya se ha firmado un convenio con Somacyl y la Diputación para construir un EDAR cuyo presupuesto ronda los 700.000 Euros, de los cuales el 20% los aportará el Ayuntamiento.

–¿Cuál es el estado actual de las cuentas municipales?

–El estado actual de las cuentas es fruto de años de buen trabajo realizado desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento, intentando que cada euro disponible se invierta en los tres pueblos y no se pierda, desaproveche o malgaste como puede haber sucedido en otras épocas. Tenemos “endeudamiento 0”, todas las facturas que se presentan en orden se pagan; tenemos el periodo de pago a proveedores en 22,5 días, siendo la media nacional 56,5. Esta buena salud económica nos ha permitido habilitar una importante cantidad de dinero procedente del remanente de tesorería, que sumada al presupuesto corriente para inversiones, se sitúa en torno a 280.000 Euros, la mayor parte para las obras de pavimentación.

–¿Qué pediría a todas las instituciones para asentar población en el mundo rural?

–Más y mejores servicios que perdemos por culpa de la estadística. Incentivos fiscales a empresas de zonas rurales y a particulares para que sea atractivo venirse a los pueblos. Esto en cuanto a las políticas que yo creo que deberían abordarse en serio, pero también hay que solucionar temas técnicos y burocráticos. Por ponerte un ejemplo, en Corrales tenemos una zona industrial a la que queremos dar acceso desde la A-66 y para ello se elaboró un proyecto que se está valorando desde el Ministerio. Este proyecto se registró en marzo de 2021 y aún no tenemos respuesta. No tiene sentido que exista la posibilidad de desarrollar algo bueno para toda la zona, y que llevemos esperando 1 año y medio. Esto no es apostar por el mundo rural.

–El municipio vive a partir de hoy sus fiestas patronales, ¿cómo se elabora un programa a gusto de todos?

–No se puede. En el Ayuntamiento nunca haces nada a gusto de todos. Valoras todo junto a tus compañeros, y tomas decisiones con el objetivo de hacerlo lo mejor posible y teniendo la conciencia tranquila. No puedes hacer más.

–¿Cuáles son los eventos más destacables de los festejos?

–Quizá este año el desfile de peñas, que será esta tarde, suponga un reencuentro un tanto especial, pero cualquier momento que puedas compartir con un amigo, un familiar, un vecino, ir un rato a la peña, etc.

–¿Qué orquestas y DJs vienen este año a las verbenas?

–Este año al coincidir el día grande entre semana te obliga a alargar las fiestas al fin de semana para que la gente que trabaja fuera pueda también disfrutar de las fiestas, asique desde hoy martes hasta el sábado tenemos baile por la noche y el domingo cerramos con el flamenco por la tarde. Hoy viene la orquesta Cayenna, mañana Malibú, el jueves Carisma, el viernes la discomóvil de Alefran y el sábado “La Huella”, seguida de la discomóvil Alquimia.

–¿Qué mensaje lanzaría a los corralinos y al resto de Zamoranos de cara a estas fiestas?

–Sin duda que son unas fiestas especiales y seguro que muy intensas; que salgan a la calle y que disfruten siempre con respeto para que solo la fiesta sea la protagonista.