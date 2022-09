La alcaldesa de San Vitero, Vanesa Mezquita, niega tajantemente las acusaciones vertidas ayer por la oposición, del Partido Popular, que la acusaba de haber utilizado el vehículo de emergencias del Ayuntamiento para ir a ver los espantos de toros de Carbajales de Alba del sábado 10 de septiembre.

Precisamente esa tarde en San Vitero se celebraba la Feria del Pastor y la Trashumancia y, tal y como aclara la alcaldesa, utilizó el vehículo para ir a recoger y transportar bebida necesaria para esta fiesta. "El uso del vehículo se ciñó a la ida y vuelta a recoger dicha bebida, como lo pueden atestiguar quienes estuvieron presentes esa tarde en la feria de San Vitero".

Respecto a las personas que la acompañaba, ajenas al Ayuntamiento, según los concejales populares, Mezquita aclara que eran el organizador y un colaborador de la feria, que iban a cargar con ella las bebidas.

Asimismo, Vanesa Mezquita explica que aunque utilizar el vehículo de emergencias para el transporte de la bebida "no era lo más conveniente", este era el único vehículo disponible, ya que el otro también estaba lleno de material vinculado a la feria.

Por último, la alcaldesa de San Vitero subraya que "no tengo necesidad de estar en ningún acto lúdico en ningún otro pueblo cuando se está celebrando la Feria Transfronteriza del Pastor y la Trashumancia en mi municipio", y que de hecho ella ni siquiera es aficionada a los encierros taurinos: "No me gustan los toros, pero respeto a quien sí le gustan. Y si mi hubiera apetecido ir a los encierros hubiera ido con un todoterreno viejo que tiene mi padre".

Como colofón, Vanesa Mezquita anima a todos los concejales del Partido Popular de San Vitero "a ser tan críticos con la gestión de los incendios sufridos este verano en nuestras comarcas de la Sierra de la Culebra, como en esta situación en la que no se ha producido ningún incendio".