La villa de Carbajales de Alba vive de lleno las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Árboles y está ya lista para iniciar hoy los ancestrales Espantos de toros que se vienen celebrando desde hace ya más de 200 años.

Ayer, a las 13 horas, tenía lugar el desenjaule de las reses bravas, 8 toros y 12 bueyes en los corrales de La Cañada, lugar desde donde tendrá lugar el inicio de espantos de hoy (día 8), con reses de la ganadería “Andrade” de Sevilla y del sábado (día 10) de José Luis Mayoral, de Castronuño y La Bóveda, en ambos casos a las 17.30 horas. Para los encierros urbanos se contará con cuatro vacas cada día.

Una jornada la del miércoles donde los niños disfrutaron de un encierro ecológico por la mañana y ya hacia la media noche tenía lugar el primer encierro urbano, nocturno, para continuar con los bailes en la verbena popular con la orquesta “Sonido”.

El Ayuntamiento de Carbajales de Alba, que preside el alcalde Roberto Fuentes Gervás, prevé la asistencia de entre 10.000 y 15.000 personas con motivos de los espantos teniendo en cuenta los registros de los últimos años. Por ello se pide la colaboración de todos, vecinos y foráneos, buenas prácticas, para que la tradición se celebre sin percances.

Los jinetes foráneos que lleguen a Carbajales con sus caballos en vehículos se deberán dirigir al campo de fútbol (parte trasera de la residencia de ancianos). Todos los participantes deberán estar en el lugar de salida antes de las 17.15 horas.

Los Espantos tendrán su inicio cumpliendo con la tradición de siglos en los corrales de La Cañada para continuar por “Peña la Liebre” hasta la era (extrarradio urbano), donde se atravesará la carretera para seguir hacia la “era de abajo” y continuar hasta “Los Arrañales”. El encierro, de acuerdo con la legislación vigente, tendrá una duración máxima de dos horas, con lo cual debería de finalizar a mucho tardar a las 19.30 horas.

Este año se cuenta con la novedad de que los vecinos que así lo deseen podrán seguir los espantos desde la plaza de toros portátil instalada en la era sin correr riesgo de ser sorprendidos por los toros.

Los vehículos no podrán salir detrás de los astados hasta que estos no hayan sobrepasado el recinto señalizado. No se podrá tampoco aparcar ni detenerse en caminos ni carreteras. Esa es una de las cosas que más denuncias ha originado en los últimos años por parte de la Guardia Civil.

Solo los vehículos autorizados podrán aproximarse por causa justificada con el fin de sacar a un animal de zonas embosacadas cuando los jinetes o el personal de a pie no puedan hacerlo. De hecho, los vehículos no autorizados tienen terminantemente prohibido acercarse a menos de 50 metros de los toros. Caso de que un vehículo hiera o cause la muerte de una de las reses los animales están valorados a efectos de indemnización en 3.000 euros un cabestro y 1.900 un novillo, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse al responsable de acuerdo a la legislación vigente.

Entre las prohibiciones destacan “la participación de menores de edad, personas que muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental, así como a aquellas que por su condición física o psíquica puedan correr un excesivo peligro o que con su comportamiento puedan provocar situaciones de riesgo”. Se prohíbe tajantemente maltratar a los animales por cualquier medio, ya sea con vehículos, palos o piedras. Se advierte que, aunque existen talanqueras, también existe riesgo tras ellas.

Tradicional puchera

Este año la tradicional “puchera” congregó a alrededor de 800 comensales en el pabellón polideportivo cubierto disfrutando del suculento y sabroso guiso de carne con patatas.

Asimismo hay que destacar el concierto del folclorista Luis Antonio Pedraza en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol y la exhibición del grupo “País de México” en la Plaza Mayor.

Hoy, como cada 8 de septiembre, será el día grande de las fiestas y a las 12 de la mañana tendrá lugar la santa misa en honor a Nuestra Señora la Virgen de Árboles con la posterior procesión y la ofrenda floral con los carbajalinos y carbajalinas ataviados con su rica indumentaria de bordados.

A las 17.30 horas tradicional Espanto de más de 200 años de antigüedad. Suelta de cuatro toros y seis bueyes desde los corrales del paraje “La Cañada”. La verbena popular nocturna contará con la actuación de la orquesta Carisma.

Mañana, día 9 de septiembre, viernes, a las 12 horas, tendrá lugar la misa y la bendición de la plaza. Por la tarde, a las 18 horas, se celebrará el concurso de cortes en la plaza portátil de la era para los amantes del arte taurino. La orquesta “Enigma” pondrá la música a la verbena popular hasta las cuatro de la madrugada en que tomará el relevo la disco móvil “Remember” hasta que el cuerpo aguante.

La jornada fin de fiestas, dará comienzo a las 8 de la mañana con una convidada a aguardiente y dulces para todos los más madrugadores en la Plaza Mayor. A las 11 horas tendrá lugar el encierro urbano diurno por las calles del pueblo. El tradicional Espanto será a las 17.30 horas desde los corralse de “La Cañada” con cuatro toros y seis bueyes. La orquesta “Gotan” amenizará la verbena popular que pondrá el broche de oro y el punto final a las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, patrona de la villa de Carbajales de Alba.