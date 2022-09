La asociación “La Culebra no se calla” mantenía ayer su primera reunión institucional, concretamente con el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

El presidente de la plataforma creada tras el devastador incendio del mes de junio, Lucas Ferrero, explicó que la asociación se había interesado por las competencias de la CHD y le solicitaron al representante del Gobierno celeridad en la resolución de los permisos para extraer agua que se necesita para la alimentación del ganado y la fauna silvestre.

Asimismo, Ferrero expresó su deseo de que “que por encima de los colores políticos, las administraciones se coordinen entre ellas, se ayuden entre ellos y miren por las personas que viven en estos pueblos. Si no se ponen de acuerdo tememos que nos dejen en el olvido y no nos lleguen ni ayudas económicas ni visibilización. Que no rijan los colores, que rijan las personas”.

La intención de la asociación es “tener voz y opinión” ante todas las instituciones que gestionan la recuperación de la zona tras los incendios de este verano. Por ese motivo, también han solicitado una reunión a la director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, que se ha mostrado favorable a reunirse con ellos aunque aún no ha puesto fecha, a la delegada territorial de la Junta en Zamora, Clara San Damián, que aún no ha contestado a la petición de “La Culebra no se calla”, y también al Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Esta última es “la reunión más importante”, dijo Lucas Ferrero, porque la asociación quiere saber los planes de Medio Ambiente para los montes quemados. Además, “La Culebra no se calla” están colaborando en la creación de un semillero para reforestar con plantas autóctonas la Sierra de la Culebra y el Valle del Tera.

Preguntado sobre si “La Culebra no se calla” pedirá la dimisión de algún dirigente político por la gestión de los incendios, Lucas Ferrero dijo que “hemos perdido mucho, y en mi opinión que quiten a un político para poner a otro no nos lo va a resolver. Si hay responsabilidades que las depuren, pero esa no es mi guerra, no me voy a meter ahí”, si bien reconoció que dentro de la asociación “cada uno tiene su opinión” y si los socios y la directiva “deciden que hay que pedir explicaciones, habrá que pedirlas”. La asociación aún no ha descartado la posibilidad de presentar denuncias judiciales.

Más de 400 socios

“La Culebra no se calla” cuenta con más de 400 socios y, según informaba Lucas Ferrero, en estos momentos tiene algo más de 21.000 euros en la cuenta corriente, procedentes del merchandising y de actividades solidarias organizadas en distintos pueblos como mercadillos, cenas, comidas o carreras, además de donaciones de otras asociaciones.

La asociación espera recibir entre hoy y mañana un pedido de bebederos para animales que han comprado gracias a la colaboración con la Asociación de Vecinos de Los Bloques para repartirlos “por donde más se necesiten”, con la intención de adquirir más adelante una segunda partida.

Además, este fin de semana van a esparcir por la zona de Cabañas de Aliste paja procedente de donaciones que está en mal estado para la alimentación animal, pero servirá para evitar escorrentías que arrastren cenizas.

Formación básica a alcaldes y agricultores

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, recordó que desde que se controló el primer incendio ha coordinado reuniones con las distintas administraciones para conocer las necesidades de las zonas afectadas. Entre ellas, dos reuniones con los alcaldes el 23 de junio, tras el incendio de La Culebra, y el 29 de julio, tras el incendio de Losacio.

Blanco alabó la colaboración de los alcaldes y expresó su intención de ofrecerles formación básica para que comprendan mejor su papel como responsables de Protección Civil en sus respectivos pueblos.

También mencionó la posibilidad de extender cierta “formación básica” a vecinos y agricultores, ya que este verano fueron los primeros en colaborar en la extinción. “Es muy difícil que los vecinos viendo que corren peligro sus casas, los agricultores viendo que corren peligro sus explotaciones, no tomen la iniciativa. Hay que hacer formación básica, comprar equipamientos para que bajo la dirección de los técnicos puedan ayudar”, declaraba el subdelegado.

Por último, Ángel Blanco informó sobre las actuaciones hidrológicas forestales para evitar el arrastre de ceniza por la lluvia, y que comenzarán en los próximos días, a la espera de que la Junta de Castilla y León nombre un director de obra. Los trabajos costarán cerca de 500.000 euros, el primer aporte de los dos millones de euros comprometidos por Pedro Sánchez en su visita a Otero de Bodas el pasado mes de junio.

Los trabajos se han contratado con cuatro empresas de Castilla y León, concretamente Foresa (Valladolid), Estreafo (Salamanca), Rebofosa (Zamora) y Emelesa (León).