Los “espantos” taurinos son parte de vital de la historia de la Villa de Carbajales de Alba y este año un torero de pura sangre carbajalina, Ángel Pascual Mezquita, fue el encargado de pregonar las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Árboles para suerte y argullo de todos sus vecinos. “En este pueblo fue donde crecí, donde aprendí a leer y a escribir y donde me enseñaron a querer y a respetar a los mayores, así como a todos mis amigos y compañeros”.

Un carbajalino que en su larga y exitosa carrera taurina siempre se guio “por este espíritu romántico con el que yo me crie en Carbajales, espíritu caracterizado por el valor, el riesgo y el garbo, al que yo he intentado añadir mi gusto y mi arte torero”.

Ángel Pascual Mezquita ha sido uno de los grandes embajadores de su histórica Villa por todo el mundo llevando con todo el orgullo el nombre de Carbajales por todas las plazas de toros de España, Francia, Portugal y México: “Siempre ha sido para mí una gran satisfacción el ver el nombre de Carbajales de Alba en mis crónicas y biografías”.

Sus primeros recuerdos carbajalinos para su infancia y sus inicios taurinos: “Aquí, por las tardes, cuando salíamos de la escuela yo empecé a jugar a toros con mis amigos, con Juaniche, Alfonsito, Lolo, Felipe, Cadelo, mi primo Toñín y tantos otros que en aquellos años componíamos la muchachada carbajalina. Toros que arrancábamos de La Era y pasando por El Puente bajábamos hasta El Chariz para venir a desembocar en la Plaza Mayor, donde lo mismo hacías de torero que te tocaba hacer de toro. En esta casa desde el balcón de la casa de mi abuelo Eufemio fue donde me empezó a entrar ese come come de la ilusión y de la pasión que en nosotros producen los toros, sobre todo viendo como se arriesgaban los mozos y como el hacían aquellos bonitos cortes a los novillos tanto Miguelito el llamado Bolero como su primo Darío”.

En “la vida tiramos nos guiamos por la razón y el conocimiento” y tiró de la filosofía de Jean Jacques Rousseau y su lema “Sentir” romántico para llegar al sentir de Carbajales por los toros: “Los Toros, que mayor expresión de la fuerza y del peligro incontenible de la naturaleza, así como que mayor expresión de valor y de la inteligencia del hombre y en su arriesgado y garboso juego con el toro. A estas emociones que sentimos y vivimos los vecinos de Carbajales con los toros me gustaría llamarlo el Sentimiento Carbajalino”.

Nacido allá por 1948, Ángel Pascual Mezquita, pasó su infancia y adolescencia en Carbajales jugando al toro desde muy niño, influenciado, como no, por los ancestrales espantos. Se inscribió en la Escuela Taurina de Manuel Martínez Molinero en Zamora y un 10 de junio de 1965, con solamente 17 años, llegaba su debut en un festival taurino que tuvo como director de lidia al mítico torero Antoñete.

Maestros

Pascual Mezquita un torero que bebió de los maestros Andrés Vázquez, Antonio Ordoñez, Paco Camino y El Viti. Si debut con picadores tenía lugar el 1 de marzo en la Plaza de Toros de Vistalegre en Madrid el 1 de marzo de 1970 con dos orejas. Este 2022 cumple Pascual Mezquita sus cincuenta años como torero. Su última corrida fue el 16 de agosto de 1993 en coso de Collioure en Francia.

La dominical fue una jornada de misa y tapeo por la mañana y carrera de cintas en el “Camino del Valle” por la tarde, para finalizar por la noche con el concierto de Luis Antonio Pedraza. Uno de los grandes éxitos fue la actuación del grupo de folclore Doña Urraca de Zamora.

Hoy lunes, a las 12 de la mañana, cita con Esmeralda Folgado y sus cuentos de la lana para todas las edades, para seguir por la tarde con los hinchables para los peques y la actuación a las 20 horas con la actuación folclórica del grupo País de Méjico y poner el broche de oro con una noche flamenca en la Plaza Mayor.

El martes estará dedicado a los talleres de elaboración de quesos para niños de tres a doce años, exhibición de aves rapaces por cortesía del coto de caza, tradicional puchera y macro discoteca Nebulosa.

Toros

El día 7 de septiembre, miércoles, comenzarán los festejos taurinos. Para las 12 horas está prevista la salida desde “La Molinera” hacia “La Cañada” donde tendrá lugar el desenjaule de los toros en los corrales. Los niños tendrán su encierro ecológico a las 18 horas y hacia la media noche tendrá lugar el encierro nocturno. El encierro diurno será el sábado a las 11 horas y el concurso de cortes el viernes a las 18 horas.

Los “espantos” de Carbajales, que este año contarán con 4 toros y 6 bueyes, tendrán lugar los días 8 (jueves) y 10 (viernes) a las 17.30 horas con salida de los corrales de “La Cañada”. Los vecinos que así lo deseen podrá seguir sin peligro el espanto desde la Plaza de Toros portátil ubicada en “La Era”.

Los amantes de la música y el baile tendrán verbenas populares en la Plaza Mayor el miércoles con la orquesta Sonido, jueves con Carisma, viernes con Enigma y sábado con Gotan.

El día grande de las fiestas será el día 8 (jueves) con misa, procesión y ofrenda floral en honor a nuestra Señora la Virgen de Arboles patrona de la Villa de Carbajales de Alba y una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal.