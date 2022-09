El Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Fernando González Rodríguez, presentará el lunes sendas denuncias ante el Juzgado de Zamora y la Guardia Civil de Alcañices contra la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por las graves deficiencias en la señal de telefonía fija.

En un municipio con cuatro núcleos de población solamente cuenta con una cobertura adecuada a los tiempos y las necesidades de telefonía móvil Bercianos de Aliste pues cuenta con un repetidor local a orillas del río Aliste. Sin embargo en San Vicente de la Cabeza y Palazuelo de las Cuevas la situación es a todas luces caótica con lo cual la única alternativa para las familias sería la telefonía fija.

En agosto el municipio sufrió un corte del suministro de señal de telefonía fija y entonces la excusa fue el incendio de la Sierra de la Culebra y los daños en las líneas. La situación vuelve a complicarse y en concreto San Vicente de la Cabeza lleva ya cinco días sin servido. La Alcaldía se puso en contacto con Telecomunicaciones en Zamora y en la mañana del viernes le comunicaron la la incidencia estaba solucionada pero la realidad es que no era así.

Fernando González Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza se muestra contundente: “Se están riendo de nosotros a la cara y esto no puede seguir así porque se está jugando con la vida de las personas. Yo estoy cansado de llamar a todos los sitios y nadie nos da soluciones. La situación es muy grave porque en nuestros pueblos hay mucha gente mayor que carecen de móvil y la única manera de poder contactar con la familia que vive fuera o con urgencias en caso de emergencias es el teléfono fijo. Al final se va a producir una desgracia y luego como pasa siempre la culpa nadie la quiere”.

“Vivimos una situación más propia de África que de España"

Sin internet, ni telefonía fija ni móvil el Ayuntamiento lleva varios días paralizado: “Vivimos una situación más propia de África que de España. El secretario e interventor está cansado pues no puede trabajar, hoy sin internet ni telefonía no se puede hacer nada. Si quiere desarrollar la gestión municipal tiene que llevarse el trabajo a casa” señala la Alcaldía.

A las denuncias ante la Guardia Civil de Alcañices y el Juzgado de Zamora se sumarán sendas quejas oficiales desde el Ayuntamiento ante el Defensor del Pueblo de España Angel Gabilondo (Madrid) y ante el procurador del Común de Castilla y León Tomás Quintana “solicitando que se exijan responsabilidades y soluciones a quien corresponda. Nuestros pueblos y nuestros vecinos no pueden estar abandonados de la mano de Dios, nos hemos cansado de esperar y llegaremos donde haga falta para que en San Vicente de la Cabeza, Palazuelo de las Cuevas y Campogrande todas las familias puedan disfrutar de las nuevas tecnologías de la información y ello sin telefonía móvil y fija e internet es materialmente imposible”.

"Me encadeno"

Entre los vecinos hay unanimidad con la situación y el malestar mostrado por su alcalde y tanto autoridades como residentes consideran que ha llegado la hora de tomar “medidas contundentes” y el alcalde no oculta su profundo malestar: “Una de dos o se da cobertura de móvil, telefonía fija e internet o voy a la Dirección General de Telecomunicaciones y me encadeno e inicio una huelga de hambre, porque no se puede tener a los pueblos y a las familias incomunicados. Yo no vivo de la política y no me importa pedir responsabilidades cuando y donde haga falta.

En muchos pueblos se denuncia que Telefónica mantiene olvidadas las líneas de telefonía fija y como muestra de ello ponen la línea que va desde la Nacional 122 a Gallegos del Río cuyos cables en varios tramos están descolgados de los postes de madera desde el incendio de Lober de agosto de 2020: “Solo ver la línea abandonada da vergüenza ajena”.