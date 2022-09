El cineasta Rodrigo Cortés dirige el anuncio de McDonald’s en Villardeciervos

Villardeciervos como lugar y a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios en mente, fue la idea que prendió en la mente del salmantino Rodrigo Cortés para recaudar fondos a través del programa de McDonald’s llamado “Big Good”.

Cortés ha sido el director de largometrajes como “Enterrado” protagonizado por Ryan Reynolds o “Luces Rojas” con un gran elenco internacional coprotagonizado por Cillian Murphy y Robert de Niro. Su última película “El amor en su lugar” fue galardonada con un premio Feroz este mismo año.

No obstante, aunque la productora Only 925, de la mano de Cortés, llevó a la realidad el anuncio “La hamburguesa que no pudo ser”, quién realmente fraguó la iniciativa fue TBWA España y su director creativo Juan García-Escudero.

El nivel de respuesta ha sido espectacularmente bueno

“Cuando los fuegos comenzaron a quemar las hectáreas de bosques, muy poca gente se dio cuenta de que los cultivos también estaban ardiendo y que sus productores se verían afectados”. Por eso, Escudero lanzó una idea: ¿Qué pasaría si la gente compra el “no producto”? Es decir, comprar las cosechas arrasadas por los incendios para que los productores puedan salir adelante.

Esta hamburguesa tiene un coste de un euro y, aunque no se puede degustar, la cooperativa zamorana Cobadu repartirá la recaudación entre todos los territorios afectados.

“El nivel de respuesta ha sido espectacularmente bueno”, indicó Escudero, “la gente se ha dado cuenta de que merece la pena invertir en un producto que, directa o indirectamente, también les afecta a ellos”.

Desde el inicio de los incendios, McDonald’s se comprometió con los problemas del campo, pues actualmente, el 70% de su cesta se compone de productos españoles. “Aunque el presupuesto para hacer el anuncio era pequeño, tuvimos la gran suerte de contar con Rodrigo Cortés que se involucró desde el principio y capturó la realidad de la Sierra de la Culebra”.

No obstante, ¿por qué Villardeciervos en concreto? Los responsables fueron contundentes: “Todos los españoles tenían en la retina el grave incendio de la Sierra de la Culebra”.

Si por algo se caracteriza Sanabria y la Sierra de la Culebra es por sus magníficas casas de piedra, y esa arquitectura debía quedar plasmada en el anuncio.

Paloma Ferre, propietaria de una casa en Villardeciervos, se encontró, por casualidad, con varias personas de la productora que estaban buscando hospedaje y lugares que grabar para el anuncio, y así ser lo más realista posible.

“Yo creía que eran bomberos, al principio, y cuando me contaron porqué estaban allí les ofrecí mi casa”, relató Ferre.

El incendio de la Sierra de la Culebra fue uno de los más devastadores de España, empezó el 15 de junio entre Ferreras de Arriba y Sarracín de Aliste, y quemó, en total, 25.277 hectáreas. Posteriormente, tras un rayo, el incendio de Losacio, empezó el 17 de julio, y quemó 31.473 hectáreas. Además de provocar tres muertes.

El anuncio de “La hamburguesa que no pudo ser” no solo trata de recolectar dinero para los afectados, sino que pone dolor y sentimiento a todas aquellas personas que, cada día, se acuerdan de la impotencia por verse desalojados de sus casas, o como cientos de ganaderos y agricultores no verán su cosecha cultivarse en los próximos años.